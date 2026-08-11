Regionalliga: Druck auf die Hamburger Klubs wächst am Mittwoch

Für den Eimsbütteler TV steht nach dem bitteren 2:5 bei SC Weiche Flensburg 08 das erste Heimspiel der neuen Saison an. Am Mittwoch um 18.30 Uhr kommt der FSV Schöningen nach Hamburg. Der Aufsteiger musste in Flensburg ein hartes Lehrstück hinnehmen, zeigte durch die Treffer von Toralf Hense und Lamin Beuck aber zumindest offensive Ansätze.

Schöningen ist mit vier Punkten aus zwei Spielen stark gestartet und steht aktuell im oberen Tabellendrittel. Für den ETV geht es daher nicht nur um die ersten Zähler, sondern auch darum, defensiv deutlich stabiler aufzutreten. Nach fünf Gegentoren zum Auftakt dürfte vor allem die Balance zwischen mutigem Offensivspiel und Absicherung entscheidend werden.

Norderstedt will aus Remis-Serie ausbrechen

Der FC Eintracht Norderstedt empfängt um 19 Uhr den BSV Kickers Emden. Die Mannschaft von Özden Kocadal ist mit zwei Remis in die Saison gestartet: erst das 2:2 gegen SV Atlas Delmenhorst, dann das 1:1 beim FSV Schöningen. Das ist solide, aber eben noch kein Befreiungsschlag.

Gegen Emden wartet ein Gegner, der schon reichlich Spektakel geliefert hat. Auf das 4:4 beim HSC Hannover folgte ein 3:2 gegen den Hamburger SV II. Für Norderstedt wird es darum gehen, die eigene Stabilität zu behalten und diesmal die entscheidenden Momente auf die eigene Seite zu ziehen. Ein Heimsieg würde den Start deutlich aufwerten.

St. Pauli II braucht dringend die Trendwende

Beim FC St. Pauli II ist der Druck nach zwei Spieltagen schon spürbar. Nach dem wilden 4:6 beim SV Todesfelde folgte ein 0:1 gegen den Bremer SV. Vier eigene Tore aus dem Auftaktspiel zeigen zwar, dass offensiv Qualität vorhanden ist, sieben Gegentreffer und null Punkte sprechen aber eine klare Sprache.

Am Mittwoch geht es um 19 Uhr zum SSV Jeddeloh, der ebenfalls mit zwei Niederlagen gestartet ist und noch kein eigenes Tor erzielt hat. Genau deshalb ist die Partie für beide Teams richtungsweisend. St. Pauli II braucht dringend etwas Zählbares, um nicht früh im Tabellenkeller festzuhängen.

HSV II vor Heimspiel gegen Todesfelde