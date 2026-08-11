Regionalliga: Druck auf die Hamburger Klubs wächst am Mittwoch

Die Regionalliga Nord geht direkt in die englische Woche - und für die vier Hamburger Teams steht am Mittwoch ein wichtiger 3. Spieltag an. Der Eimsbütteler TV, der Hamburger SV II und FC St. Pauli II sind noch ohne Punkt, während der FC Eintracht Norderstedt nach zwei Unentschieden weiterhin ungeschlagen ist, aber ebenfalls auf den ersten Saisonsieg wartet.
Für den Eimsbütteler TV steht nach dem bitteren 2:5 bei SC Weiche Flensburg 08 das erste Heimspiel der neuen Saison an. Am Mittwoch um 18.30 Uhr kommt der FSV Schöningen nach Hamburg. Der Aufsteiger musste in Flensburg ein hartes Lehrstück hinnehmen, zeigte durch die Treffer von Toralf Hense und Lamin Beuck aber zumindest offensive Ansätze.
Schöningen ist mit vier Punkten aus zwei Spielen stark gestartet und steht aktuell im oberen Tabellendrittel. Für den ETV geht es daher nicht nur um die ersten Zähler, sondern auch darum, defensiv deutlich stabiler aufzutreten. Nach fünf Gegentoren zum Auftakt dürfte vor allem die Balance zwischen mutigem Offensivspiel und Absicherung entscheidend werden.
Der FC Eintracht Norderstedt empfängt um 19 Uhr den BSV Kickers Emden. Die Mannschaft von Özden Kocadal ist mit zwei Remis in die Saison gestartet: erst das 2:2 gegen SV Atlas Delmenhorst, dann das 1:1 beim FSV Schöningen. Das ist solide, aber eben noch kein Befreiungsschlag.
Gegen Emden wartet ein Gegner, der schon reichlich Spektakel geliefert hat. Auf das 4:4 beim HSC Hannover folgte ein 3:2 gegen den Hamburger SV II. Für Norderstedt wird es darum gehen, die eigene Stabilität zu behalten und diesmal die entscheidenden Momente auf die eigene Seite zu ziehen. Ein Heimsieg würde den Start deutlich aufwerten.
Beim FC St. Pauli II ist der Druck nach zwei Spieltagen schon spürbar. Nach dem wilden 4:6 beim SV Todesfelde folgte ein 0:1 gegen den Bremer SV. Vier eigene Tore aus dem Auftaktspiel zeigen zwar, dass offensiv Qualität vorhanden ist, sieben Gegentreffer und null Punkte sprechen aber eine klare Sprache.
Am Mittwoch geht es um 19 Uhr zum SSV Jeddeloh, der ebenfalls mit zwei Niederlagen gestartet ist und noch kein eigenes Tor erzielt hat. Genau deshalb ist die Partie für beide Teams richtungsweisend. St. Pauli II braucht dringend etwas Zählbares, um nicht früh im Tabellenkeller festzuhängen.
Der Hamburger SV II bestreitet um 19.30 Uhr sein erstes Heimspiel der Saison. Gegner ist Aufsteiger SV Todesfelde, der mit einem 6:4 gegen St. Pauli II und einem 3:3 gegen SV Werder Bremen II spektakulär gestartet ist. Neun Tore nach zwei Spielen machen deutlich, welche offensive Gefahr auf den HSV II wartet.
Die Mannschaft von Lukas Anderer verlor ihren Auftakt beim BSV Kickers Emden mit 2:3, zeigte nach einem 0:3-Rückstand aber Moral und kam durch Radin Amadou und Finn Barkowsky noch einmal heran. Gegen Todesfelde wird genau diese Energie von Beginn an gefragt sein. Für den HSV II ist es die Chance, den ersten Saisonsieg einzufahren und den misslungenen Auftakt schnell zu korrigieren.
Im Mittelpunkt stand ein Spieler, den man in Hamburg bestens kennt: Rasmus Tobinski, in der vergangenen Saison noch für Altona 93 aktiv, entschied die Partie mit einem Dreierpack nahezu im Alleingang. Für den ETV wurde es vor allem in der ersten Halbzeit schwierig, weil Weiche früh die Kontrolle übernahm und den Aufsteiger schnell unter Druck setzte.
Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen nach 14 Minuten in Führung. Tobinski traf zum 1:0 und legte nur sieben Minuten später nach. Mit dem 2:0 in der 21. Minute stellte der Angreifer die Weichen früh auf Heimsieg.
Der ETV brauchte einige Zeit, um in die Partie zu finden, meldete sich dann aber zurück. Toralf Hense verkürzte in der 37. Minute auf 1:2 und gab dem Aufsteiger neue Hoffnung. Doch diese hielt nicht lange: Noch vor der Pause stellte Kevin Ntika in der 40. Minute auf 3:1 für Weiche. Der Treffer war aus Eimsbütteler Sicht besonders bitter, weil der Anschluss gerade erst gelungen war.
Auch nach dem Seitenwechsel gelang es dem ETV nicht, die Partie dauerhaft zu beruhigen. Torben Marten erhöhte in der 58. Minute auf 4:1 und sorgte damit früh für eine klare Richtung. Zwar wechselte Schultz mehrfach und brachte unter anderem Jon Willem Pauli, Lamin Beuck, Karim Ay und Jamel Gramberg, doch die Gastgeber blieben gefährlicher.
In der 78. Minute krönte Tobinski seinen starken Auftritt mit dem dritten Treffer des Tages. Das 5:1 war die endgültige Entscheidung. Kurz darauf gelang dem eingewechselten Beuck noch Ergebniskosmetik: In der 81. Minute traf er zum 2:5-Endstand.
Für den SC Weiche Flensburg 08 ist der klare Sieg der erste Dreier der Saison nach dem 1:1 zum Auftakt beim VfB Lübeck. Der Eimsbütteler TV muss dagegen schnell die richtigen Schlüsse ziehen. Die Rückkehr in die Regionalliga begann mit einem harten Lehrstück - und mit der Erkenntnis, dass Fehler auf diesem Niveau konsequent bestraft werden.
Der FC Eintracht Norderstedt bleibt auch nach dem 2. Spieltag ungeschlagen, muss aber weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Beim FSV Schöningen holte das Team von Trainer Özden Kocadal ein 1:1 und steht damit nach zwei Partien bei zwei Punkten.
Wie schon beim 2:2 gegen den SV Atlas Delmenhorst musste Norderstedt auch diesmal einen Rückstand verarbeiten. Die Partie war gerade einmal zwei Minuten alt, als Jordi Njoya die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Für Norderstedt war es ein früher Schock, zumal Schöningen mit dem Rückenwind des 2:0-Auftaktsiegs beim SSV Jeddeloh in die Begegnung gegangen war. Die Eintracht brauchte etwas, stabilisierte sich aber und blieb im Spiel. Nach dem Seitenwechsel belohnte sich Norderstedt: Oberliga-Knipser Luca Joel Palzer traf in der 56. Minute zum 1:1. Danach blieb die Partie offen, weitere Treffer fielen jedoch nicht.
Tabellarisch ist Norderstedt nach zwei Remis schwer einzuordnen. Einerseits steht die Mannschaft ungeschlagen da und hat gegen zwei solide gestartete Gegner gepunktet. Andererseits wurden sowohl gegen Atlas als auch in Schöningen mögliche Siege verpasst. Mit 3:3 Toren und zwei Punkten rangiert die Eintracht aktuell im Mittelfeld der Liga.
Der Fehlstart des FC St. Pauli II in der Regionalliga Nord ist perfekt. Nach dem wilden 4:6 beim Aufsteiger SV Todesfelde verlor die Mannschaft von Trainer Alexander Hahn auch ihr erstes Heimspiel der Saison. Gegen den Bremer SV setzte es eine knappe 0:1-Niederlage, wodurch die Kiezkicker nach zwei Partien weiter ohne Punkt dastehen.
Die Partie begann denkbar ungünstig. Schon in der 6. Minute brachte Bastian Redecker die Gäste aus Bremen mit 1:0 in Führung. Damit lief St. Pauli II früh einem Rückstand hinterher und musste gegen einen Gegner anrennen, der nach dem 0:3 zum Auftakt gegen Hannover 96 II selbst unter Druck stand.
Die Hausherren suchten in der Folge nach Antworten, kamen aber nicht mehr entscheidend durch. Hahn reagierte zur Pause mit der Einwechslung von Abdul-Bassitou Alassani für Ammon Moser, später kamen unter anderem Noah Gumpert, Luca Günther, Mamadou Djalo und Wissou Kaba. Am Ergebnis änderte das nichts mehr.
Für den Bremer SV ist der Auswärtssieg der erste Dreier der Saison. St. Pauli II dagegen bleibt nach zwei Spieltagen im Tabellenkeller hängen. Vier erzielte Tore aus dem Auftaktspiel zeigen zwar, dass offensiv Qualität vorhanden ist, doch nach sieben Gegentreffern und zwei Niederlagen ist die Lage früh unangenehm. Am nächsten Spieltag braucht die U23 eine Reaktion, um nicht direkt im unteren Bereich der Tabelle festzustecken.
Die Partie begann aus Hamburger Sicht denkbar schlecht. Schon in der 2. Minute brachte Nick Stepantsev die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Emden nutzte den Schwung des frühen Treffers und blieb über weite Strecken der ersten Halbzeit die gefährlichere Mannschaft. Kurz vor der Pause erhöhte Theo Schröder auf 2:0 (41.) und stellte die Weichen weiter auf Heimsieg. Nach dem Seitenwechsel wurde die Aufgabe noch größer: Erneut Schröder traf in der 52. Minute zum 3:0 für Emden.
Lange deutete alles auf einen klaren Erfolg der Kickers hin, doch der HSV II gab sich nicht auf. In der Schlussphase kamen die Hamburger noch einmal zurück. Radin Amadou verkürzte in der 83. Minute auf 1:3, nur vier Minuten später traf der eingewechselte Finn Barkowsky zum 2:3 (87.).
Plötzlich war die Partie wieder offen. Emden musste den sicher geglaubten Sieg über die Zeit bringen, während der HSV II auf den späten Ausgleich drängte. Der dritte Treffer gelang den Gästen jedoch nicht mehr.
Für den BSV Kickers Emden ist es nach dem 4:4 zum Auftakt beim HSC Hannover der erste Saisonsieg. Der Hamburger SV II hingegen startet ohne Punkte und muss sich ärgern, dass die starke Schlussphase nach einem schwachen Beginn nicht mehr belohnt wurde.
Di., 11.08.26 19:00 Uhr VfB Lübeck - VfB Oldenburg
Mi., 12.08.26 18:00 Uhr Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Eimsbütteler TV - FSV Schöningen
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr HSC Hannover - SV Atlas Delmenhorst
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - BSV Kickers Emden
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SSV Jeddeloh - FC St. Pauli II
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr Hamburger SV II - SV Todesfelde
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Hannover 96 II
Mi., 19.08.26 18:30 Uhr SV Werder Bremen II - SC Weiche Flensburg 08
4. Spieltag
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - SSV Jeddeloh
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr BSV Kickers Emden - Eimsbütteler TV
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr VfB Oldenburg - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 15.08.26 19:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - VfB Lübeck
So., 16.08.26 14:00 Uhr Hamburger SV II - SV Drochtersen/Assel
So., 16.08.26 14:00 Uhr FC St. Pauli II - SV Werder Bremen II
So., 16.08.26 14:00 Uhr Hannover 96 II - SV Atlas Delmenhorst
So., 16.08.26 15:00 Uhr Bremer SV - HSC Hannover
So., 16.08.26 15:00 Uhr FSV Schöningen - SV Todesfelde