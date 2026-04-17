Regionalliga: Dreikampf um den Titel, Zweikampf um den Aufstieg

Das Hinspiel zwischen der U23 des 1. FC Nürnberg und dem VfB Eichstätt war eine enge Kiste. Am Ende setzte sich der Club-Nachwuchs knapp mit 1:0 durch. – Foto: Wolfgang Zink

Fünf Spieltage stehen noch aus in der Regionalliga Bayern - und oben wie unten spitzt sich die Situation zu! Drei Teams kämpfen um die Meisterschaft: Der 1. FC Nürnberg II, die Würzburger Kickers und die SpVgg Unterhaching. In Sachen Aufstiegsrelegationsplatz - der Vertreter aus Bayern spielt nach der Saison bekanntlich in Hin- und Rückspiel gegen den Vertreter der Regionalliga Ost den Aufsteiger in die 3. Liga aus - wird der Dreikampf zu einem Zweikampf, weil der 1. FC Nürnberg II nicht aufsteigen will. Im der Beziehung haben die Würzburger Kickers im Moment hauchzart die Nase vorne und haben einen Punkt Vorsprung auf die SpVgg Unterhaching.

Tabellenführer 1. FC Nürnberg II reist am Samstag rund 80 Kilometer nach Süden und gastiert beim VfB Eichstätt. Der bisher so taffe Aufsteiger aus dem Altmühltal ist zuletzt ein wenig außer Tritt geraten. Das tut aber der Vorfreude auf das Spiel gegen den Club keinen Abbruch, wie Trainer Dominik Haußner berichtet: "Das ist nochmal ein absolutes Saison-Highlight für uns. Wir haben nichts zu verlieren, können befreit aufspielen und die Mannschaft freut sich riesig auf diesen reizvollen Vergleich. Die beiden Niederlagen zuletzt haben uns geärgert, aber leistungsmäßig waren wir sicher nicht so schlecht unterwegs, wie es die beiden Ergebnisse widerspiegeln." Bis auf Daniel Spies, der an einem Zehenbruch laboriert, können die Eichstätter personell aus dem Vollen schöpfen.

Der 29. Spieltag in der Übersicht



