Regionalliga-Derby: RSV Eintracht 1949 gastiert in Babelsberg

– Foto: team@sportmotionfoto.de

Nach dem umkämpften 1:1 gegen die BSG Chemie Leipzig richtet der RSV Eintracht 1949 den Blick auf den nächsten Prüfstein. Am Freitag wartet am 5. Spieltag der Regionalliga Nordost der SV Babelsberg 03. Die Bilanz der vergangenen Duelle spricht klar gegen den RSV – umso größer ist die Herausforderung im Karl-Liebknecht-Stadion.

Damit richtet sich der Fokus beim RSV nach dem vergangenen Spieltag bereits auf die nächste Herausforderung. Die Partie gegen Babelsberg verspricht für Eintracht auch deshalb besondere Spannung, weil die bisherigen direkten Duelle eine klare Bilanz aufweisen.

Für den RSV Eintracht 1949 steht das nächste Ligaspiel unmittelbar bevor. Am Freitag, 14. August 2026, geht es am 5. Spieltag der Regionalliga Nordost gegen den SV Babelsberg 03. Anstoß im Karl-Liebknecht-Stadion ist um 19 Uhr. Schiedsrichter der Begegnung ist Jens Klemm.

Ein Punkt gegen Chemie Leipzig

Am Samstag, 8. August 2026, spielte der RSV Eintracht 1949 im Preussenstadion gegen die BSG Chemie Leipzig 1:1. Vor 963 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, in der Eintracht trotz Überzahl bis zum Ende um den Punkt kämpfen musste. Marc Enke sah nämlich bereits in der 20. Spielminute auf Seiten der Chemiker die Rote Karte.

Chemie geht kurz vor der Pause in Führung

Trotz schwierigen Situation blieb die Begegnung offen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug die BSG Chemie Leipzig zu: Philipp Wendt erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 0:1. Zur Halbzeit lag Stahnsdorf schließlich zurück.

Kukanda sorgt für den Ausgleich

Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn kam der RSV zurück. Nathanael Kukanda erzielte in der 52. Minute den Treffer zum 1:1. Damit war die Partie wieder ausgeglichen.

Der Ausgleich war zugleich der letzte Treffer des Spiels. Der RSV Eintracht 1949 und die BSG Chemie Leipzig trennten sich 1:1.

Jetzt wartet Babelsberg

Viel Zeit bleibt dem RSV nicht, um sich mit dem Ergebnis gegen Chemie Leipzig aufzuhalten. Bereits am Freitagabend wartet mit dem SV Babelsberg 03 die nächste Aufgabe. Das Spiel findet im Karl-Liebknecht-Stadion statt und beginnt um 19 Uhr.

Für die Eintracht geht es dabei nicht nur um den nächsten Spieltag, sondern auch um ein Duell mit einer Mannschaft, gegen die die bisherigen Ergebnisse eine deutliche Sprache sprechen. Die letzten vier aufgeführten Begegnungen zwischen beiden Teams endeten aus Sicht des RSV ohne Sieg.

Die Bilanz spricht gegen Eintracht

In den vergangenen vier direkten Duellen konnte der Stahnsdorf keinen Sieg verbuchen. Drei Niederlagen stehen einem weiteren Ergebnis gegenüber. Insgesamt weist die Bilanz aus Sicht des RSV 0 Siege und 3 Niederlagen aus.

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 9. Juli 2025 als Testspiel statt. Damals unterlag der RSV dem SV Babelsberg 03 mit 1:4. Zuvor gab es im Landespokal Brandenburg am 17. November 2023 ein 0:2 nach Verlängerung. Auch die beiden Landespokalspiele aus den Jahren 2021 gingen an Babelsberg: Am 9. Oktober 2021 verlor Eintracht mit 0:1, am 18. April 2021 ebenfalls mit 0:1.