 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
„Mit der notwendigen körperlichen Robustheit dagegenhalten“ – der Bahlinger Trainer Stefan Reisinger vor dem Duell mit dem SC Freiburg II
„Mit der notwendigen körperlichen Robustheit dagegenhalten“ – der Bahlinger Trainer Stefan Reisinger vor dem Duell mit dem SC Freiburg II – Foto: Claus G. Stoll

Regionalliga-Derby: "Bei Spielen in Bahlingen kann alles passieren"

Im Interview betonen beide Trainer die Widerstandskraft.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
SC Freiburg II
Bahlinger SC

Wenig erfolgsverwöhnt sind der Bahlinger SC und der SC Freiburg II, die am Sonntag, 14 Uhr, das Derby in der Fußball-Regionalliga bestreiten. Im Interview betonen beide Trainer die Widerstandskraft.

Im Zeichen des Abstiegskampfs steht das Regionalliga-Derby im Kaiserstuhlstadion. Während Gastgeber Bahlinger SC im Tabellenkeller nicht vorwärts kommt und nach vier Unentschieden in Serie am vergangenen Samstag bei den Stuttgarter Kickers wieder einen Rückschlag hinnehmen musste (0:3), hat auch der SC Freiburg II seine Leistungen nicht stabilisieren können und manövriert als Tabellen-13. hart an der Grenze zu den Abstiegsplätzen. Für beide Seiten steht also einiges auf dem Spiel. Ihren Trainern Stefan Reisinger (BSC) und Bernhard Weis (SC II) wurden die Fragen unabhängig voneinander gestellt. Zum Doppelinterview der beiden Trainer (BZ-Plus).

Aufrufe: 016.10.2025, 20:30 Uhr
Matthias Kaufhold und Lukas Karrer (BZ)Autor