Regionalliga-Derby: "Bei Spielen in Bahlingen kann alles passieren"

Im Zeichen des Abstiegskampfs steht das Regionalliga-Derby im Kaiserstuhlstadion. Während Gastgeber Bahlinger SC im Tabellenkeller nicht vorwärts kommt und nach vier Unentschieden in Serie am vergangenen Samstag bei den Stuttgarter Kickers wieder einen Rückschlag hinnehmen musste (0:3), hat auch der SC Freiburg II seine Leistungen nicht stabilisieren können und manövriert als Tabellen-13. hart an der Grenze zu den Abstiegsplätzen. Für beide Seiten steht also einiges auf dem Spiel. Ihren Trainern Stefan Reisinger (BSC) und Bernhard Weis (SC II) wurden die Fragen unabhängig voneinander gestellt. Zum Doppelinterview der beiden Trainer (BZ-Plus).