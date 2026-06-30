Regionalliga: Der Westen sagt „Ja“ zum Kompass-Modell mit 20 Teams

Der Westen hat sich für das Komnpass-Modell mit 20 Teams entschieden, ein bundesweit einheitliches Votum gibt es nicht. – Foto: Sven Hanisch

Am Montagabend kam es in allen fünf Regionalverbänden zur Abstimmung in der Frage, wie es in Sachen Regionalliga-Reform weitergehen soll. Dabei war in den vergangenen Tagen neue Verärgerung bei vielen Vereinen und in großen Teilen der Fanszene entstanden. Warum? Weil wesentliche Inhalte kurzfristig geändert worden waren.

18 statt 20 Teams?

Größter Streitpunkt war eine Änderung im von vielen Vereinen favorisierten Kompassmodell, statt der ursprünglich vorgesehenen und von der DFB-Arbeitsgruppe ausgearbeiteten 20er-Staffeln sollen es nun nur noch 18 Teams pro Liga sein. Zudem wurde – ebenfalls kurzfristig – den Vereinen mitgeteilt, dass ein bundesweit einstimmiges Ergebnis benötigt wird für eine Reform. Auch das war ganz lange Zeit nie Gegenstand der Debatte.

Die West-Vereinsvertreter aus 3. Liga, Regionalliga West und den Oberligen kamen am Montagabend in Duisburg beim Westdeutschen Fußballverband zusammen, RWO wurde vertreten durch die beiden Vorstände Thorsten Binder und Marcus Uhlig. Die RWO-Delegation richtete einen leidenschaftlichen Appell an die anwesenden Vereins- wie auch Verbandsvertreter, so dass schlussendlich zugelassen wurde, dass die 20er-Version sowohl für das Regionen- wie auch für das Kompass-Modell nachträglich doch noch zur Abstimmung zugelassen wurde. Und dieser Einsatz hat sich gelohnt: Am Ende setzte sich das Kompass-Modell in der Version mit 20 Teams durch!