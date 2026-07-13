Regionalliga: Der VfB 03 Hilden rüstet auf 30 Seiten Sicherheitsauflagen, Managertagungen mitten in der Arbeitszeit: Der Hildener Traditionsklub erlebt jetzt hautnah, wie viel Arbeit hinter einem Aufstieg in die Regionalliga steckt. von RP / Birgit Sicker · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Nach dem Aufstieg fing die Arbeit für den VfB Hilden erst so richtig an. – Foto: Jens Terhardt

Während die Fußballer des VfB 03 Hilden ihre Trainingseinheiten auf dem Naturrasen der Bandsbusch-Anlage absolvieren, arbeiten viele Helfer im Hintergrund, damit der sportlich verwirklichte Aufstiegstraum auch organisatorisch in der Realität ankommt. „Regionalliga ist kein Zuckerschlecken“, seufzt Daniel Wittke und gesteht: „Nach dem letzten Spieltag fing die Arbeit erst richtig an. Die Regionalliga ist eine Profiliga – das akzeptiere ich jetzt auch. Was es da an Auflagen, Bestimmungen und Bedingungen gibt. Für Hilden und den VfB ist es eine echt coole Sache, für einen ehrenamtsgetragenen Verein ist es aber eine große Herausforderung. Das zeigt sich schon an den Terminen des Verbandes. Kürzlich hatten wir eine Managertagung. Die war montags von 10 bis 15 Uhr angesetzt – eine Zeit, in der man normalerweise zur Arbeit geht.“

In den vergangenen vier Wochen musste der VfB 03-Vorsitzende, statt in seinem Hauptberuf zu ackern, also viel Zeit in die ehrenamtliche Tätigkeit stecken. Den Anfang nahm die ganze Geschichte übrigens mit einer spontanen Idee Ende Februar nach dem Sieg bei der SpVg. Schonnebeck. Da fällte der Vorstand eine Stunde nach dem Abpfiff die Entscheidung, den Antrag auf Erteilung der Regionalliga-Lizenz zu stellen. Manch einer mag sich heute vielleicht denken: „Die Geister, die ich rief.“ Weil der Wille aber Berge versetzen kann, entwickelt der Hildener Traditionsklub nun auch abseits des Sportplatzes eine ungeheuere Wucht. Viel Arbeit nach dem Aufstieg „Es ist großartig, dass wir die Regionalliga realisiert haben. Von Tag eins an geht es nun darum, dass wir die Grundlagen für die neue Saison schaffen“, strafft sich Daniel Wittke nur einen Moment später wieder und berichtet: „Die größte Baustelle ist natürlich der Stadionumbau. Die Arbeiten sind bis heute gut vorangekommen.“ Vor Ort packt dabei Björn Scheffels tatkräftig mit an. Der 45-Jährige ist bei der Ersten Mannschaft für das Training der Torleute zuständig. Nun aber steckt er auf der Anlage am Bandsbusch mittendrin in der Erstellung von Löwengang und Löwenkäfig. Dabei handelt es sich keineswegs um die neuen Maskottchen des VfB 03, vielmehr steht der Tiername für jene Gästefans in der Regionalliga, die ihren Emotionen bis hin zur Rudelbildung schon einmal freien Lauf lassen. Partien gegen Mannschaften mit gewaltbereiten Anhängern bekommen die Einstufung in die Kategorie Rot und gelten damit als Hochsicherheitsspiel. Damit einher geht eine verstärkte Polizeipräsenz. Und dann bekommen auch Löwengang und Löwenkäfig im Gästebereich des Bandsbusch-Stadions eine ganz neue Bedeutung.

Das Hildener Sicherheitskonzept für die Regionalliga entwickelt sich in Zusammenarbeit des VfB 03 mit Polizei und Feuerwehr. Und auch der Westdeutsche Fußballverband hat natürlich seine Vorstellungen, die er in die Diskussion mit einbringt. Auf 30 Seiten Papier sind die Anforderungen niedergeschrieben. „Das ist ein dynamischer Prozess und kann sich jederzeit wieder ändern“, sagt Daniel Wittke mit Blick auf die drei Kategorien, in die Spiele eingeteilt werden. Während die Farbe Rot höchste Alarmbereitschaft hervorruft, wirkt Gelb nicht ganz so bedrohlich und Grün signalisiert wie im Straßenverkehr „freie Fahrt“ oder einfach „Spaß am Fußball“. Für die Regionalliga muss der VfB 03 auch abseits des Rasens personell aufstocken. Das gilt unter anderem für die Zahl der Ordner, die an ganz bestimmten Stellen oder Toren zu stehen haben. Damit einher geht die Erstellung von Lageplänen für die Bezirkssportanlage, damit im Ernstfall Polizei und Feuerwehr einen genauen Überblick haben. Notwendig sind aber auch verstärkt Betreuer – für Schiedsrichter, Gäste, Ballkinder und einige mehr. „Wir müssen in vielen Bereichen anders aufgestellt sein“, erzählt Daniel Wittke. Das gilt nicht zuletzt für den Medienbereich. Die eher familiäre Pressekonferenz mit Zuschauern nach den Heimspielen in der Cafeteria der Anlage an der Hoffeldstraße wird es nicht mehr geben. Stattdessen schreibt der Verband eine „normale“ Pressekonferenz in einem eigenen Pressebereich vor. Für Interviews mit Spielern oder Trainern sind mobile Wände als Hintergrund-Stellage auf- und abzubauen.