Regionalliga: Der 1. FC Lok Leipzig will die nächsten Punkte

– Foto: Lukas Thoms

Sieben Punkte aus den ersten drei Saisonspielen, zwei Auswärtssiege und eine bittere Erinnerung an den verpassten Heimerfolg gegen den 1. FC Magdeburg II: Der 1. FC Lok Leipzig startet mit einer guten Ausgangslage in den 4. Spieltag der Regionalliga Nordost. Am Samstag empfängt die Mannschaft Hertha BSC II im Bruno-Plache-Stadion

Der Saisonauftakt machte Mut. Beim FSV 63 Luckenwalde geriet der 1. FC Lok Leipzig zwar bereits in der 3. Minute in Rückstand, ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Dorian Cevis gelang noch vor der Pause der Ausgleich. In der Schlussphase belohnte sich Lok für den Aufwand: Ricky Bornschein drehte die Partie in der 82. Minute, ehe Ayodele Adetula drei Minuten später mit dem 3:1 den Auswärtssieg sicherte.

Führung aus der Hand gegeben

Im ersten Heimspiel der Saison schien Lok den nächsten Dreier bereits in der Tasche zu haben. Nach einem frühen Rückstand gegen den 1. FC Magdeburg II sorgten Farid Abderrahmane und Simon Schierack noch vor der Pause für die Wende. Ricky Bornschein erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 3:1. Doch innerhalb weniger Minuten kippte die Begegnung: Magdeburg II verkürzte in der 70. Minute und erzielte nur drei Minuten später noch den 3:3-Ausgleich. Aus einer komfortablen Führung wurde am Ende lediglich ein Punkt.

Erneut auswärts erfolgreich

Die passende Antwort folgte im dritten Saisonspiel. Beim BFC Preussen brachte Ricky Bornschein den 1. FC Lok Leipzig in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich schlug die Mannschaft sofort zurück: Nur eine Minute später erzielte Ayodele Adetula den 2:1-Siegtreffer. Mit dem zweiten Auswärtserfolg der noch jungen Saison festigte Lok den gelungenen Start mit sieben Punkten aus drei Partien.

Hertha II zu Gast im Bruno-Plache-Stadion

Nun richtet sich der Blick auf den 4. Spieltag. Am Samstag, 8. August, empfängt der 1. FC Lok Leipzig um 14.30 Uhr die U23 des Hertha BSC im Bruno-Plache-Stadion. Die Partie wird von Schiedsrichterin Miriam Schwermer geleitet.

Die Bilanz spricht für Lok

Auch der Blick auf die bisherigen Duelle macht Mut. Die vergangenen vier Begegnungen gegen Hertha BSC II gewann der 1. FC Lok Leipzig deutlich mit 6:0, 4:1, 7:2 und 4:0. Insgesamt stehen aus Leipziger Sicht 16 Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen gegen die Berliner zu Buche.