Jeffrey Obst ist derzeit beim 1. FC Bocholt gesetzt. – Foto: Jochen Classen

Regionalliga: Der 1. FC Bocholt will den Lauf fortsetzen Der Regionalligist trifft am Samstag, 14 Uhr, am Hünting auf den Mitaufsteiger 1. FC Düren. Im Hinspiel hatten die "Schwatten" 1:3 verloren. Nun aber sind die Vorzeichen der Partie deutlich besser.

Der Regionalligist 1. FC Bocholt spazierte am Mittwochabend regelrecht ins Halbfinale des Niederrheinpokals. Mit 5:1 setzte sich das Team von Trainer Marcus John gegen den Oberligisten TSV Meerbusch durch. Nun geht es in der Regionalliga am Samstag, 14 Uhr, vor heimischem Publikum gegen den Mitaufsteiger 1. FC Düren. "Die letzten beiden Spiele und Ergebnisse waren gut für uns. Wir haben den Turnaround nach zwei schlechten Spielen geschafft", sagt Coach John. Er war mit der Vorstellung seiner Akteure unter der Woche überaus zufrieden. "Wir sind sehr froh, im Niederrheinpokal zu überwintern. Es ist für uns auch eine gute Motivation, sofort nach der Pause durchzustarten", sagt der Trainer. Am ersten Spieltag hatte der 1. FC Bocholt 1:3 gegen den 1. FC Düren verloren - und insbesondere defensiv deutlich zu blauäugig agiert. Damals war allerdings noch Jan Winking der Coach, der nach drei Spieltagen entlassen worden war. "Wir haben damals den Kampf nicht so richtig angenommen und sind dann ausgekontert worden", sagt Marcus John. Die Dürener stehen punktgleich auf Tabellenplatz 16. Doch die Formkurve zeigte zuletzt deutlich nach unten. Die letzten beiden Liga-Partien gegen den SC Wiedenbrück und die SG Wattenscheid gingen verloren. Im Pokal zitterte man sich immerhin gegen Rot-Weiss Ahlen weiter. Zuletzt hatten die Blau-Gelben übrigens einen Trainerwechsel vollzogen: Der frühere Bundesliga-Coach Boris Schommers folgte auf den Ende Oktober entlassenen Giuseppe Brunetto.