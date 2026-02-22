Regionalliga: Der 1. FC Bocholt ruft den Abstiegskampf aus

Auf dem Foto sieht Ozan Hot die rote Karte. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Unruhe an Karneval, zwei Suspendierungen, viele Verletzte und ein Pleiten-Pech-und-Pannen-Spiel gegen den Bonner SC: Diese Woche war eine zum Vergessen für den 1. FC Bocholt. Trainer René Lewejohann hat nach dem 1:2 gegen den BSC den Abstiegskampf in der Regionalliga West ausgerufen.

In der Regionalliga stand das so wichtige Heimspiel gegen Bonn an, der Aufsteiger kam als Tabellennachbar an den Hünting - und hatte das bessere Ende für sich. Zunächst verschoss Kapitän Arnold Budimbu einen Elfmeter (13.), aber Marvin Lorch erzielte noch im ersten Durchgang die FCB-Führung (35.). Im zweiten Abschnitt kosteten Platzverweise gegen Stipe Batarilo (71.) und Ozan Hot (87.) den Bocholtern die Punkte, nachdem Lucas Cueto innerhalb von zwei Minuten die Partie gedreht hatte (55. & 57.).

Brutales Programm für den 1. FC Bocholt

Unter Neu-Coach Lewejohann hat Bocholt, das vor der Saison als Meisterschafts- und Aufstiegskandidat in die 3. Liga gehandelt worden war, noch nicht gewonnen. Die bisherige Bilanz ist mit zwei Unentschieden und zwei Niederlagen mau, die Tabellensituation bleibt ernst: Auf den möglichen Abstiegsplatz 15 haben die "Schwatten" nur fünf Punkte Vorsprung, Teams in der Abstiegszone haben mitunter auch zwei Partien weniger als Bocholt absolviert.