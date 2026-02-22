Regionalliga: Der 1. FC Bocholt ruft den Abstiegskampf aus

Unruhe an Karneval, zwei Suspendierungen, viele Verletzte und ein Pleiten-Pech-und-Pannen-Spiel gegen den Bonner SC: Diese Woche war eine zum Vergessen für den 1. FC Bocholt. Trainer René Lewejohann hat nach dem 1:2 gegen den BSC den Abstiegskampf in der Regionalliga West ausgerufen.
In der Regionalliga stand das so wichtige Heimspiel gegen Bonn an, der Aufsteiger kam als Tabellennachbar an den Hünting - und hatte das bessere Ende für sich. Zunächst verschoss Kapitän Arnold Budimbu einen Elfmeter (13.), aber Marvin Lorch erzielte noch im ersten Durchgang die FCB-Führung (35.). Im zweiten Abschnitt kosteten Platzverweise gegen Stipe Batarilo (71.) und Ozan Hot (87.) den Bocholtern die Punkte, nachdem Lucas Cueto innerhalb von zwei Minuten die Partie gedreht hatte (55. & 57.).
Unter Neu-Coach Lewejohann hat Bocholt, das vor der Saison als Meisterschafts- und Aufstiegskandidat in die 3. Liga gehandelt worden war, noch nicht gewonnen. Die bisherige Bilanz ist mit zwei Unentschieden und zwei Niederlagen mau, die Tabellensituation bleibt ernst: Auf den möglichen Abstiegsplatz 15 haben die "Schwatten" nur fünf Punkte Vorsprung, Teams in der Abstiegszone haben mitunter auch zwei Partien weniger als Bocholt absolviert.
"Wir stecken jetzt klar im Abstiegskampf. Das ist ausgerufen", sagte Lewejohann auf der Pressekonferenz. "So eine Leistung dürfen wir uns künftig nicht mehr erlauben." Das Programm hat es allerdings in sich: Am Donnerstag geht es im Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen RW Oberhausen, dann heißen die Gegner Sportfreunde Siegen und Fortuna Köln - drei Top-Teams der Regionalliga. Bocholt muss den Schalter schnell umlegen, ansonsten droht ein ungemütlicher Frühling!
1. FC Bocholt – Bonner SC 1:2
1. FC Bocholt: Paul Grave, Philipp Hanke, Julian Riedel, Jeff Mensah, Dominik Lanius (80. Ozan Hot), Paul Seidel (74. Johannes Dörfler), Marlon Frey (74. Nazzareno Ciccarelli), Marvin Lorch, Stipe Batarilo, Arnold Budimbu, Charles-Jesaja Herrmann - Trainer: René Lewejohann
Bonner SC: Elias Bördner, Markus Wipperfürth, Bilal-Badr Ksiouar, Massaman Keita, Roman Doulashi, Maximilian Pommer, Haris Mesic (55. Tobias Peitz), Bogdan Shubin (73. Eray Isik), Jonas Berg (73. Daiki Kamo), Robin Bird, Lucas Cueto (87. Elias Kratzer) - Trainer: Björn Mehnert
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 1683
Tore: 1:0 Marvin Lorch (35.), 1:1 Lucas Cueto (55. Foulelfmeter), 1:2 Lucas Cueto (57.)
Gelb-Rot: Stipe Batarilo (71./1. FC Bocholt/Wiederholtes Faul)
Rot: Ozan Hot (87./1. FC Bocholt/Beleidigung)
Besondere Vorkommnisse: Arnold Budimbu (1. FC Bocholt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Elias Bördner (13.).