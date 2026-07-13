Regionalliga: Das sind die genauen Termine des 3. Spieltags

Die Ansetzungen des 3. Spieltags der Regionalliga Nordost sind fix. Nachdem Ende der vergangenen Woche bereits die ersten beiden Spieltage der neuen Regionalliga-Saison terminiert wurden, sind nun auch die Anstoßzeiten für den dritten Spieltag final. Die Spielansetzungen der Spieltage 4 bis 6 folgen laut dem NOFV im Laufe der Woche.
1. Spieltag
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - BFC Dynamo
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - 1. FC Lokomotive Leipzig
Sa., 25.07.26 14:00 Uhr Hertha BSC II - Chemnitzer FC
Sa., 25.07.26 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - SV Tasmania Berlin
Sa., 25.07.26 14:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - VSG Altglienicke
So., 26.07.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau
So., 26.07.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - Hallescher FC
So., 26.07.26 14:00 Uhr BFC Preussen - RSV Eintracht 1949
So., 26.07.26 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - SV Babelsberg 03
2. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Chemnitzer FC - BFC Preussen
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SV Tasmania Berlin - FC Erzgebirge Aue
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FSV Zwickau - Greifswalder FC
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - Hertha BSC II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - FSV 63 Luckenwalde
Sa., 01.08.26 16:00 Uhr BFC Dynamo - BSG Chemie Leipzig
So., 02.08.26 14:00 Uhr Hallescher FC - FC Rot-Weiß Erfurt
So., 02.08.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - 1. FC Magdeburg II
Das sind die weiteren Spieltage, wovon aber die genauen Termine noch nicht feststehen:
4. Spieltag
So., 09.08.26 14:00 Uhr Hallescher FC - Chemnitzer FC
So., 09.08.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - Hertha BSC II
So., 09.08.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FC Rot-Weiß Erfurt
So., 09.08.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - VSG Altglienicke
So., 09.08.26 14:00 Uhr BFC Dynamo - FSV Zwickau
So., 09.08.26 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - BSG Chemie Leipzig
So., 09.08.26 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - SV Babelsberg 03
So., 09.08.26 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - SV Tasmania Berlin
So., 09.08.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - BFC Preussen
5. Spieltag
So., 16.08.26 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - 1. FC Magdeburg II
So., 16.08.26 14:00 Uhr FSV Zwickau - FSV 63 Luckenwalde
So., 16.08.26 14:00 Uhr Hertha BSC II - BFC Dynamo
So., 16.08.26 14:00 Uhr Chemnitzer FC - FC Erzgebirge Aue
So., 16.08.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - Hallescher FC
So., 16.08.26 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - RSV Eintracht 1949
So., 16.08.26 14:00 Uhr BFC Preussen - Greifswalder FC
So., 16.08.26 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - FC Carl Zeiss Jena
So., 16.08.26 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - 1. FC Lokomotive Leipzig
6. Spieltag
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - Chemnitzer FC
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - VSG Altglienicke
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr BFC Dynamo - BFC Preussen
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Hertha BSC II
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr Hallescher FC - SV Tasmania Berlin
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr Greifswalder FC - SV Babelsberg 03
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - FSV Zwickau
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - BSG Chemie Leipzig
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - FC Rot-Weiß Erfurt
7. Spieltag
So., 30.08.26 14:00 Uhr FSV Zwickau - SV Babelsberg 03
So., 30.08.26 14:00 Uhr Hertha BSC II - Hallescher FC
So., 30.08.26 14:00 Uhr Chemnitzer FC - FC Carl Zeiss Jena
So., 30.08.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - BSG Chemie Leipzig
So., 30.08.26 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - 1. FC Magdeburg II
So., 30.08.26 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - Greifswalder FC
So., 30.08.26 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - BFC Dynamo
So., 30.08.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Erzgebirge Aue
So., 30.08.26 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - BFC Preussen
8. Spieltag
So., 13.09.26 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - RSV Eintracht 1949
So., 13.09.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 13.09.26 14:00 Uhr BFC Dynamo - SV Tasmania Berlin
So., 13.09.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - Chemnitzer FC
So., 13.09.26 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - Hallescher FC
So., 13.09.26 14:00 Uhr BFC Preussen - 1. FC Magdeburg II
So., 13.09.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - FSV 63 Luckenwalde
So., 13.09.26 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - FSV Zwickau
So., 13.09.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC II
9. Spieltag
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr Hallescher FC - FC Carl Zeiss Jena
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr FSV Zwickau - VSG Altglienicke
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr Hertha BSC II - FC Rot-Weiß Erfurt
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - Greifswalder FC
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SV Tasmania Berlin - BSG Chemie Leipzig
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - FC Erzgebirge Aue
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - BFC Preussen
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - BFC Dynamo
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr Chemnitzer FC - SV Babelsberg 03
10. Spieltag
So., 20.09.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 20.09.26 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - FC Erzgebirge Aue
So., 20.09.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - FSV 63 Luckenwalde
So., 20.09.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - RSV Eintracht 1949
So., 20.09.26 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - Hertha BSC II
So., 20.09.26 14:00 Uhr BFC Preussen - SV Tasmania Berlin
So., 20.09.26 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - Chemnitzer FC
So., 20.09.26 14:00 Uhr FSV Zwickau - Hallescher FC
So., 20.09.26 14:00 Uhr BFC Dynamo - 1. FC Magdeburg II
11. Spieltag
So., 27.09.26 14:00 Uhr Hallescher FC - BFC Preussen
So., 27.09.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Rot-Weiß Erfurt
So., 27.09.26 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - Chemnitzer FC
So., 27.09.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - BSG Chemie Leipzig
So., 27.09.26 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - FC Carl Zeiss Jena
So., 27.09.26 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - SV Babelsberg 03
So., 27.09.26 14:00 Uhr Hertha BSC II - FSV Zwickau
So., 27.09.26 14:00 Uhr BFC Dynamo - Greifswalder FC
So., 27.09.26 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - VSG Altglienicke
12. Spieltag
So., 11.10.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Magdeburg II
So., 11.10.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - FC Erzgebirge Aue
So., 11.10.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - BFC Dynamo
So., 11.10.26 14:00 Uhr BFC Preussen - Hertha BSC II
So., 11.10.26 14:00 Uhr Hallescher FC - RSV Eintracht 1949
So., 11.10.26 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 11.10.26 14:00 Uhr FSV Zwickau - SV Tasmania Berlin
So., 11.10.26 14:00 Uhr Chemnitzer FC - FC Rot-Weiß Erfurt
So., 11.10.26 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - FSV 63 Luckenwalde
13. Spieltag
So., 18.10.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - BSG Chemie Leipzig
So., 18.10.26 14:00 Uhr BFC Preussen - VSG Altglienicke
So., 18.10.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Hallescher FC
So., 18.10.26 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - Greifswalder FC
So., 18.10.26 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - FC Carl Zeiss Jena
So., 18.10.26 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - FSV Zwickau
So., 18.10.26 14:00 Uhr Hertha BSC II - RSV Eintracht 1949
So., 18.10.26 14:00 Uhr BFC Dynamo - Chemnitzer FC
So., 18.10.26 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - SV Babelsberg 03
14. Spieltag
So., 25.10.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - BFC Dynamo
So., 25.10.26 14:00 Uhr FSV Zwickau - FC Erzgebirge Aue
So., 25.10.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - FC Rot-Weiß Erfurt
So., 25.10.26 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - BFC Preussen
So., 25.10.26 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - SV Tasmania Berlin
So., 25.10.26 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - Hertha BSC II
So., 25.10.26 14:00 Uhr Hallescher FC - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 25.10.26 14:00 Uhr Chemnitzer FC - 1. FC Magdeburg II
So., 25.10.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - FSV 63 Luckenwalde
15. Spieltag
So., 01.11.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - VSG Altglienicke
So., 01.11.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - BSG Chemie Leipzig
So., 01.11.26 14:00 Uhr BFC Dynamo - RSV Eintracht 1949
So., 01.11.26 14:00 Uhr BFC Preussen - FSV Zwickau
So., 01.11.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - FC Carl Zeiss Jena
So., 01.11.26 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - Chemnitzer FC
So., 01.11.26 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - Hallescher FC
So., 01.11.26 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - Hertha BSC II
So., 01.11.26 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - SV Babelsberg 03
16. Spieltag
So., 08.11.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - BFC Preussen
So., 08.11.26 14:00 Uhr FSV Zwickau - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 08.11.26 14:00 Uhr Chemnitzer FC - Greifswalder FC
So., 08.11.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - SV Tasmania Berlin
So., 08.11.26 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - FC Erzgebirge Aue
So., 08.11.26 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - FC Rot-Weiß Erfurt
So., 08.11.26 14:00 Uhr Hallescher FC - FSV 63 Luckenwalde
So., 08.11.26 14:00 Uhr Hertha BSC II - 1. FC Magdeburg II
So., 08.11.26 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - BFC Dynamo
17. Spieltag
So., 22.11.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - RSV Eintracht 1949
So., 22.11.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - FC Carl Zeiss Jena
So., 22.11.26 14:00 Uhr BFC Dynamo - Hallescher FC
So., 22.11.26 14:00 Uhr BFC Preussen - BSG Chemie Leipzig
So., 22.11.26 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - Hertha BSC II
So., 22.11.26 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - FSV Zwickau
So., 22.11.26 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - VSG Altglienicke
So., 22.11.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - SV Babelsberg 03
So., 22.11.26 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - Chemnitzer FC
18. Spieltag
So., 29.11.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FSV 63 Luckenwalde
So., 29.11.26 14:00 Uhr FSV Zwickau - FC Carl Zeiss Jena
So., 29.11.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - FC Erzgebirge Aue
So., 29.11.26 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - BSG Chemie Leipzig
So., 29.11.26 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - BFC Preussen
So., 29.11.26 14:00 Uhr Hallescher FC - Greifswalder FC
So., 29.11.26 14:00 Uhr BFC Dynamo - FC Rot-Weiß Erfurt
So., 29.11.26 14:00 Uhr Chemnitzer FC - Hertha BSC II
So., 29.11.26 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - 1. FC Magdeburg II
19. Spieltag
So., 06.12.26 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - Hallescher FC
So., 06.12.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - FSV Zwickau
So., 06.12.26 14:00 Uhr Hertha BSC II - VSG Altglienicke
So., 06.12.26 14:00 Uhr BFC Preussen - Chemnitzer FC
So., 06.12.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - SV Tasmania Berlin
So., 06.12.26 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - SV Babelsberg 03
So., 06.12.26 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - BFC Dynamo
So., 06.12.26 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 06.12.26 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - RSV Eintracht 1949
20. Spieltag
So., 13.12.26 14:00 Uhr Hallescher FC - BSG Chemie Leipzig
So., 13.12.26 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - BFC Preussen
So., 13.12.26 14:00 Uhr FSV Zwickau - Chemnitzer FC
So., 13.12.26 14:00 Uhr Greifswalder FC - Hertha BSC II
So., 13.12.26 14:00 Uhr VSG Altglienicke - SV Babelsberg 03
So., 13.12.26 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - FC Carl Zeiss Jena
So., 13.12.26 14:00 Uhr BFC Dynamo - FC Erzgebirge Aue
So., 13.12.26 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - FC Rot-Weiß Erfurt
So., 13.12.26 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - 1. FC Magdeburg II
21. Spieltag
So., 14.02.27 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - FC Carl Zeiss Jena
So., 14.02.27 14:00 Uhr FSV Zwickau - BFC Dynamo
So., 14.02.27 14:00 Uhr Hertha BSC II - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 14.02.27 14:00 Uhr Chemnitzer FC - Hallescher FC
So., 14.02.27 14:00 Uhr VSG Altglienicke - Greifswalder FC
So., 14.02.27 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - 1. FC Magdeburg II
So., 14.02.27 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - RSV Eintracht 1949
So., 14.02.27 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - FSV 63 Luckenwalde
So., 14.02.27 14:00 Uhr BFC Preussen - FC Erzgebirge Aue
22. Spieltag
So., 21.02.27 14:00 Uhr Hallescher FC - VSG Altglienicke
So., 21.02.27 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - SV Tasmania Berlin
So., 21.02.27 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - BSG Chemie Leipzig
So., 21.02.27 14:00 Uhr Greifswalder FC - BFC Preussen
So., 21.02.27 14:00 Uhr BFC Dynamo - Hertha BSC II
So., 21.02.27 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - SV Babelsberg 03
So., 21.02.27 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Chemnitzer FC
So., 21.02.27 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - FC Rot-Weiß Erfurt
So., 21.02.27 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - FSV Zwickau
23. Spieltag
So., 28.02.27 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - FSV 63 Luckenwalde
So., 28.02.27 14:00 Uhr FSV Zwickau - RSV Eintracht 1949
So., 28.02.27 14:00 Uhr Hertha BSC II - FC Erzgebirge Aue
So., 28.02.27 14:00 Uhr Chemnitzer FC - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 28.02.27 14:00 Uhr VSG Altglienicke - FC Carl Zeiss Jena
So., 28.02.27 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - Greifswalder FC
So., 28.02.27 14:00 Uhr BFC Preussen - BFC Dynamo
So., 28.02.27 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - Hallescher FC
So., 28.02.27 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - 1. FC Magdeburg II
24. Spieltag
So., 07.03.27 14:00 Uhr Hallescher FC - Hertha BSC II
So., 07.03.27 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - Chemnitzer FC
So., 07.03.27 14:00 Uhr Greifswalder FC - SV Tasmania Berlin
So., 07.03.27 14:00 Uhr BFC Dynamo - FSV 63 Luckenwalde
So., 07.03.27 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FSV Zwickau
So., 07.03.27 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - VSG Altglienicke
So., 07.03.27 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - RSV Eintracht 1949
So., 07.03.27 14:00 Uhr BFC Preussen - FC Rot-Weiß Erfurt
So., 07.03.27 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - 1. FC Lokomotive Leipzig
25. Spieltag
So., 14.03.27 14:00 Uhr Hallescher FC - SV Babelsberg 03
So., 14.03.27 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - Greifswalder FC
So., 14.03.27 14:00 Uhr FSV Zwickau - BSG Chemie Leipzig
So., 14.03.27 14:00 Uhr Hertha BSC II - FC Carl Zeiss Jena
So., 14.03.27 14:00 Uhr Chemnitzer FC - VSG Altglienicke
So., 14.03.27 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - FC Rot-Weiß Erfurt
So., 14.03.27 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - BFC Dynamo
So., 14.03.27 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - BFC Preussen
So., 14.03.27 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - FC Erzgebirge Aue
26. Spieltag
So., 21.03.27 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - Hallescher FC
So., 21.03.27 14:00 Uhr BFC Dynamo - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 21.03.27 14:00 Uhr VSG Altglienicke - FSV Zwickau
So., 21.03.27 14:00 Uhr BFC Preussen - FSV 63 Luckenwalde
So., 21.03.27 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - 1. FC Magdeburg II
So., 21.03.27 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - SV Tasmania Berlin
So., 21.03.27 14:00 Uhr Greifswalder FC - RSV Eintracht 1949
So., 21.03.27 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - Chemnitzer FC
So., 21.03.27 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - Hertha BSC II
27. Spieltag
So., 04.04.27 14:00 Uhr Hallescher FC - FSV Zwickau
So., 04.04.27 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena
So., 04.04.27 14:00 Uhr Hertha BSC II - SV Babelsberg 03
So., 04.04.27 14:00 Uhr Chemnitzer FC - BSG Chemie Leipzig
So., 04.04.27 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - VSG Altglienicke
So., 04.04.27 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - FC Rot-Weiß Erfurt
So., 04.04.27 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - BFC Preussen
So., 04.04.27 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - BFC Dynamo
So., 04.04.27 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - Greifswalder FC
28. Spieltag
Mi., 07.04.27 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - SV Tasmania Berlin
Mi., 07.04.27 19:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - 1. FC Lokomotive Leipzig
Mi., 07.04.27 19:00 Uhr BFC Preussen - Hallescher FC
Mi., 07.04.27 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - FC Erzgebirge Aue
Mi., 07.04.27 19:00 Uhr FSV Zwickau - Hertha BSC II
Mi., 07.04.27 19:00 Uhr Greifswalder FC - BFC Dynamo
Mi., 07.04.27 19:00 Uhr Chemnitzer FC - RSV Eintracht 1949
Mi., 07.04.27 19:00 Uhr VSG Altglienicke - 1. FC Magdeburg II
Mi., 07.04.27 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FSV 63 Luckenwalde
29. Spieltag
So., 11.04.27 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - SV Babelsberg 03
So., 11.04.27 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - Chemnitzer FC
So., 11.04.27 14:00 Uhr BFC Dynamo - VSG Altglienicke
So., 11.04.27 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Greifswalder FC
So., 11.04.27 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - FSV Zwickau
So., 11.04.27 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - FC Carl Zeiss Jena
So., 11.04.27 14:00 Uhr Hertha BSC II - BFC Preussen
So., 11.04.27 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - Hallescher FC
So., 11.04.27 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - BSG Chemie Leipzig
30. Spieltag
So., 18.04.27 14:00 Uhr Hallescher FC - FC Erzgebirge Aue
So., 18.04.27 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FSV 63 Luckenwalde
So., 18.04.27 14:00 Uhr Greifswalder FC - 1. FC Magdeburg II
So., 18.04.27 14:00 Uhr VSG Altglienicke - BFC Preussen
So., 18.04.27 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - SV Tasmania Berlin
So., 18.04.27 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 18.04.27 14:00 Uhr Chemnitzer FC - BFC Dynamo
So., 18.04.27 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - Hertha BSC II
So., 18.04.27 14:00 Uhr FSV Zwickau - FC Rot-Weiß Erfurt
31. Spieltag
So., 25.04.27 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - Hallescher FC
So., 25.04.27 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - Greifswalder FC
So., 25.04.27 14:00 Uhr Hertha BSC II - BSG Chemie Leipzig
So., 25.04.27 14:00 Uhr BFC Dynamo - FC Carl Zeiss Jena
So., 25.04.27 14:00 Uhr BFC Preussen - SV Babelsberg 03
So., 25.04.27 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - FSV Zwickau
So., 25.04.27 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - RSV Eintracht 1949
So., 25.04.27 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - Chemnitzer FC
So., 25.04.27 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - VSG Altglienicke
32. Spieltag
So., 09.05.27 14:00 Uhr Hallescher FC - 1. FC Magdeburg II
So., 09.05.27 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FC Erzgebirge Aue
So., 09.05.27 14:00 Uhr FSV Zwickau - BFC Preussen
So., 09.05.27 14:00 Uhr Chemnitzer FC - SV Tasmania Berlin
So., 09.05.27 14:00 Uhr VSG Altglienicke - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 09.05.27 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FC Rot-Weiß Erfurt
So., 09.05.27 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - BFC Dynamo
So., 09.05.27 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - Greifswalder FC
So., 09.05.27 14:00 Uhr Hertha BSC II - FSV 63 Luckenwalde
33. Spieltag
So., 16.05.27 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FSV Zwickau
So., 16.05.27 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - BSG Chemie Leipzig
So., 16.05.27 14:00 Uhr Greifswalder FC - Chemnitzer FC
So., 16.05.27 14:00 Uhr BFC Dynamo - SV Babelsberg 03
So., 16.05.27 14:00 Uhr BFC Preussen - FC Carl Zeiss Jena
So., 16.05.27 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - RSV Eintracht 1949
So., 16.05.27 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - VSG Altglienicke
So., 16.05.27 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - Hallescher FC
So., 16.05.27 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - Hertha BSC II
34. Spieltag
So., 23.05.27 14:00 Uhr Hallescher FC - BFC Dynamo
So., 23.05.27 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - Greifswalder FC
So., 23.05.27 14:00 Uhr FSV Zwickau - 1. FC Magdeburg II
So., 23.05.27 14:00 Uhr Hertha BSC II - SV Tasmania Berlin
So., 23.05.27 14:00 Uhr VSG Altglienicke - FC Rot-Weiß Erfurt
So., 23.05.27 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FC Erzgebirge Aue
So., 23.05.27 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 23.05.27 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - BFC Preussen
So., 23.05.27 14:00 Uhr Chemnitzer FC - FSV 63 Luckenwalde