Regionalliga: Das sind die genauen Termine der Spieltage 7 bis 10

– Foto: Axel Kammerer

Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 7 bis 10 der Regionalliga Nordost 2026/2027 stehen fest. Im Zuge der weiteren Terminplanung wurden zwei Begegnungen des 6. Spieltags angepasst. Für die Ansetzung der Spieltage 7 bis 10 waren erneut zahlreiche organisatorische, sicherheitsrelevante und sportliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Dazu gehörten insbesondere verbindliche Vorgaben der Sicherheitsbehörden, Anforderungen der TV-Partner, Sperrtermine und Doppelbelegungen von Spielstätten sowie teilweise fehlende Flutlichtanlagen.

Durch die Anpassungen am 6. Spieltag konnten Lösungen gefunden werden, die eine Austragung sämtlicher Begegnungen des 7. Spieltags am Wochenende ermöglichen. Der NOFV dankt den betroffenen Vereinen ausdrücklich für ihre Flexibilität.

Besondere Auswirkungen auf den 10. Spieltag hatte die Zweitliga-Begegnung zwischen der SG Dynamo Dresden und Hertha BSC am Samstag, den 19. September 2026. Hierzu bestanden verbindliche polizeiliche Vorgaben. Dies führte unter anderem dazu, dass die Begegnung zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem Chemnitzer FC am Sonntag, den 20. September 2026, um 18:00 Uhr angepfiffen wird.

Da der 9. Spieltag als Wochenspieltag ausgetragen wird, wurde bei der Terminierung besonderer Wert auf angemessene Vorbereitungs- und Regenerationszeiten gelegt. Grundsätzlich wurden zwischen den jeweiligen Begegnungen mindestens zwei volle Tage berücksichtigt.