Regionalliga: Das sind die genauen Termine der Spieltage 7 bis 10

Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 7 bis 10 der Regionalliga Nordost 2026/2027 stehen fest. Im Zuge der weiteren Terminplanung wurden zwei Begegnungen des 6. Spieltags angepasst. Für die Ansetzung der Spieltage 7 bis 10 waren erneut zahlreiche organisatorische, sicherheitsrelevante und sportliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Dazu gehörten insbesondere verbindliche Vorgaben der Sicherheitsbehörden, Anforderungen der TV-Partner, Sperrtermine und Doppelbelegungen von Spielstätten sowie teilweise fehlende Flutlichtanlagen.
Durch die Anpassungen am 6. Spieltag konnten Lösungen gefunden werden, die eine Austragung sämtlicher Begegnungen des 7. Spieltags am Wochenende ermöglichen. Der NOFV dankt den betroffenen Vereinen ausdrücklich für ihre Flexibilität.
Besondere Auswirkungen auf den 10. Spieltag hatte die Zweitliga-Begegnung zwischen der SG Dynamo Dresden und Hertha BSC am Samstag, den 19. September 2026. Hierzu bestanden verbindliche polizeiliche Vorgaben. Dies führte unter anderem dazu, dass die Begegnung zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem Chemnitzer FC am Sonntag, den 20. September 2026, um 18:00 Uhr angepfiffen wird.
Da der 9. Spieltag als Wochenspieltag ausgetragen wird, wurde bei der Terminierung besonderer Wert auf angemessene Vorbereitungs- und Regenerationszeiten gelegt. Grundsätzlich wurden zwischen den jeweiligen Begegnungen mindestens zwei volle Tage berücksichtigt.
Di., 25.08.2026, 19:00 Uhr: BFC Dynamo – BFC Preussen
Di., 25.08.2026, 19:00 Uhr: 1. FC Magdeburg II – BSG Chemie Leipzig
Di., 25.08.2026, 19:00 Uhr: FSV 63 Luckenwalde – FC Rot-Weiß Erfurt
Di., 25.08.2026, 19:00 Uhr: 1. FC Lokomotive Leipzig – Chemnitzer FC
Mi., 26.08.2026, 18:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 – FSV Zwickau
Mi., 26.08.2026, 19:00 Uhr: FC Erzgebirge Aue – Hertha BSC II
Mi., 26.08.2026, 19:00 Uhr: Greifswalder FC – SV Babelsberg 03
Mi., 02.09.2026, 19:00 Uhr: FC Carl Zeiss Jena – VSG Altglienicke Berlin
Mi., 02.09.2026, 19:00 Uhr: Hallescher FC – SV Tasmania Berlin
Fr., 28.08.2026, 19:00 Uhr: VSG Altglienicke Berlin – BSG Chemie Leipzig
Fr., 28.08.2026, 19:00 Uhr: Chemnitzer FC – FC Carl Zeiss Jena
Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt – BFC Preussen
Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr: Hertha BSC II – Hallescher FC
Sa., 29.08.2026, 16:00 Uhr: FSV Zwickau – SV Babelsberg 03
So., 30.08.2026, 14:00 Uhr: SV Tasmania Berlin – Greifswalder FC
So., 30.08.2026, 14:00 Uhr: FSV 63 Luckenwalde – BFC Dynamo
So., 30.08.2026, 14:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 – 1. FC Magdeburg II
So., 30.08.2026, 14:00 Uhr: 1. FC Lokomotive Leipzig – FC Erzgebirge Aue
Do., 10.09.2026, 19:00 Uhr: BFC Dynamo – SV Tasmania Berlin
Fr., 11.09.2026, 19:00 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt – RSV Eintracht 1949
Fr., 11.09.2026, 19:00 Uhr: VSG Altglienicke Berlin – Chemnitzer FC
Sa., 12.09.2026, 14:00 Uhr: SV Babelsberg 03 – Hallescher FC
Sa., 12.09.2026, 14:00 Uhr: BFC Preussen – 1. FC Magdeburg II
Sa., 12.09.2026, 14:00 Uhr: FC Erzgebirge Aue – FSV 63 Luckenwalde
Sa., 12.09.2026, 14:00 Uhr: FC Carl Zeiss Jena – Hertha BSC II
Sa., 12.09.2026, 14:30 Uhr: BSG Chemie Leipzig – FSV Zwickau
So., 13.09.2026, 14:00 Uhr: Greifswalder FC – 1. FC Lokomotive Leipzig
Di., 15.09.2026, 19:00 Uhr: Hallescher FC – FC Carl Zeiss Jena
Di., 15.09.2026, 19:00 Uhr: FSV Zwickau – VSG Altglienicke Berlin
Di., 15.09.2026, 19:00 Uhr: Hertha BSC II – FC Rot-Weiß Erfurt
Di., 15.09.2026, 19:00 Uhr: FSV 63 Luckenwalde – BFC Preussen
Mi., 16.09.2026, 17:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 – Greifswalder FC
Mi., 16.09.2026, 19:00 Uhr: SV Tasmania Berlin – BSG Chemie Leipzig
Mi., 16.09.2026, 19:00 Uhr: 1. FC Magdeburg II – FC Erzgebirge Aue
Mi., 16.09.2026, 19:00 Uhr: 1. FC Lokomotive Leipzig – BFC Dynamo
Mi., 16.09.2026, 19:00 Uhr: Chemnitzer FC – SV Babelsberg 03
Fr., 18.09.2026, 19:00 Uhr: FSV Zwickau – Hallescher FC
Sa., 19.09.2026, 14:00 Uhr: SV Babelsberg 03 – Hertha BSC II
Sa., 19.09.2026, 14:00 Uhr: BFC Preussen – SV Tasmania Berlin
Sa., 19.09.2026, 14:00 Uhr: VSG Altglienicke Berlin – RSV Eintracht 1949
Sa., 19.09.2026, 14:30 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt – FC Erzgebirge Aue
So., 20.09.2026, 14:00 Uhr: FC Carl Zeiss Jena – 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 20.09.2026, 14:00 Uhr: BFC Dynamo – 1. FC Magdeburg II
So., 20.09.2026, 14:00 Uhr: Greifswalder FC – FSV 63 Luckenwalde
So., 20.09.2026, 18:00 Uhr: BSG Chemie Leipzig – Chemnitzer FC