– Foto: Carsten Trebuth
Regionalliga: Das sind die genauen Termine der Spieltage 1 bis 3
Die Termine des 1. bis 3. Spieltags der Regionalliga Südwest stehen fest.
von red/pm · Heute, 16:26 Uhr · 0 Leser
Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 1 bis 3 der Regionalliga Südwest 2026/2027 stehen fest. Die Partie SGV Heilbronn-Freiberg – FC 08 Homburg am 2. Spieltag findet in der Ausweichspielstätte in Nöttingen statt. Das Nachholspiel des 3. Spieltags KSV Hessen Kassel – SV Eintracht-Trier wird in Abhängigkeit zu den nächsten zeitgenauen Ansetzungen in den kommenden Tagen final terminiert. Die nächsten Ansetzungen der Spieltage 4 bis 10 folgen, in Abhängigkeit zu den übergeordneten Spielklassen, voraussichtlich in Kalenderwoche 31 (ab 27. Juli).
1. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr Stuttgarter Kickers - SSV Ulm 1846
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - VfR Mannheim
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - FSV Mainz 05 II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - Eintracht Frankfurt II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - TSV Steinbach Haiger
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - FC-Astoria Walldorf
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - SGV Heilbronn-Freiberg
So., 09.08.26 14:00 Uhr VfR Aalen - SC Freiburg II
2. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SSV Ulm 1846 - Kickers Offenbach
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - FC 08 Homburg
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - VfR Aalen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SV Sandhausen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - 1. FC Kaiserslautern II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - Stuttgarter Kickers
So., 16.08.26 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - FSV Frankfurt
So., 16.08.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - KSV Hessen Kassel
So., 16.08.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - SV Eintracht Trier 05
3. Spieltag
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - FC-Astoria Walldorf
Di./Mi., 01./02.09.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Eintracht Trier 05
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - SC Freiburg II
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - FC 08 Homburg
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - FSV Mainz 05 II
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr VfR Aalen - Eintracht Frankfurt II
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - TSV Steinbach Haiger
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - SGV Heilbronn-Freiberg
Das sind die weiteren Spieltage, wovon aber die genauen Termine noch nicht feststehen:
4. Spieltag
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - Eintracht Frankfurt II
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - Stuttgarter Kickers
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - KSV Hessen Kassel
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - VfR Aalen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - FSV Frankfurt
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - VfR Mannheim
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SSV Ulm 1846
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SV Sandhausen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - 1. FC Kaiserslautern II
5. Spieltag
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 - SGV Heilbronn-Freiberg
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - Kickers Offenbach
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Sandhausen
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - FSV Mainz 05 II
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - TSV Steinbach Haiger
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr VfR Aalen - SV Eintracht Trier 05
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - FC-Astoria Walldorf
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - FC 08 Homburg
6. Spieltag
Di., 08.09.26 19:00 Uhr FSV Frankfurt - KSV Hessen Kassel
Di., 08.09.26 19:00 Uhr FC 08 Homburg - 1. FC Kaiserslautern II
Di., 08.09.26 19:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - Eintracht Frankfurt II
Di., 08.09.26 19:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - Stuttgarter Kickers
Di., 08.09.26 19:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SC Freiburg II
Di., 08.09.26 19:00 Uhr Kickers Offenbach - TSV Steinbach Haiger
Di., 08.09.26 19:00 Uhr VfR Aalen - SSV Ulm 1846
Di., 08.09.26 19:00 Uhr SV Sandhausen - SGV Heilbronn-Freiberg
Di., 08.09.26 19:00 Uhr FSV Mainz 05 II - VfR Mannheim
7. Spieltag
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 - FSV Frankfurt
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - FSV Mainz 05 II
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - FC-Astoria Walldorf
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - Kickers Offenbach
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - SV Sandhausen
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - FC 08 Homburg
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - SV Eintracht Trier 05
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - VfR Aalen
8. Spieltag
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - Stuttgarter Kickers
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - KSV Hessen Kassel
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - SSV Ulm 1846
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - 1. FC Kaiserslautern II
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SC Freiburg II
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - VfR Mannheim
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - Kickers Offenbach
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr VfR Aalen - SGV Heilbronn-Freiberg
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - TSV Steinbach Haiger
9. Spieltag
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 - SV Eintracht Trier 05
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - Stuttgarter Kickers
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - FC 08 Homburg
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - FSV Mainz 05 II
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - Eintracht Frankfurt II
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SV Sandhausen
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - VfR Aalen
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - FSV Frankfurt
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
10. Spieltag
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - TSV Steinbach Haiger
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SSV Ulm 1846
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - Kickers Offenbach
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - 1. FC Kaiserslautern II
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - SC Freiburg II
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - FC-Astoria Walldorf
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr VfR Aalen - FSV Frankfurt
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - VfR Mannheim
11. Spieltag
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 - Eintracht Frankfurt II
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SV Sandhausen
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Eintracht Trier 05
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - VfR Aalen
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - SGV Heilbronn-Freiberg
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - FSV Mainz 05 II
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - FC 08 Homburg
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - KSV Hessen Kassel
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - Stuttgarter Kickers
12. Spieltag
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - SC Freiburg II
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - VfR Mannheim
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - TSV Steinbach Haiger
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - Kickers Offenbach
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - SSV Ulm 1846
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - FSV Frankfurt
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr VfR Aalen - FC-Astoria Walldorf
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - 1. FC Kaiserslautern II
13. Spieltag
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 - FC 08 Homburg
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - Eintracht Frankfurt II
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - VfR Mannheim
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - VfR Aalen
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - FSV Mainz 05 II
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - KSV Hessen Kassel
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - Stuttgarter Kickers
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SGV Heilbronn-Freiberg
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - SC Freiburg II
14. Spieltag
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - FC-Astoria Walldorf
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - SV Eintracht Trier 05
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - FSV Frankfurt
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - VfR Aalen
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - SV Sandhausen
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - SSV Ulm 1846
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - Kickers Offenbach
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - 1. FC Kaiserslautern II
15. Spieltag
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 - VfR Mannheim
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SGV Heilbronn-Freiberg
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - Eintracht Frankfurt II
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - TSV Steinbach Haiger
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - FC 08 Homburg
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - FSV Mainz 05 II
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SC Freiburg II
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr VfR Aalen - KSV Hessen Kassel
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - Stuttgarter Kickers
16. Spieltag
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - SV Eintracht Trier 05
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - FSV Frankfurt
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SSV Ulm 1846
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - KSV Hessen Kassel
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - Kickers Offenbach
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - FC-Astoria Walldorf
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - FSV Mainz 05 II
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - VfR Aalen
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - SV Sandhausen
17. Spieltag
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 - 1. FC Kaiserslautern II
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SC Freiburg II
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SGV Heilbronn-Freiberg
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - Stuttgarter Kickers
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - TSV Steinbach Haiger
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - Eintracht Frankfurt II
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - VfR Mannheim
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr VfR Aalen - FC 08 Homburg
18. Spieltag
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 - Stuttgarter Kickers
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - 1. FC Kaiserslautern II
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Sandhausen
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - FC 08 Homburg
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SV Eintracht Trier 05
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - VfR Aalen
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - Kickers Offenbach
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - KSV Hessen Kassel
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - FSV Frankfurt
19. Spieltag
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - FSV Mainz 05 II
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - SGV Heilbronn-Freiberg
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SC Freiburg II
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt II
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - VfR Mannheim
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SSV Ulm 1846
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr VfR Aalen - TSV Steinbach Haiger
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - FC-Astoria Walldorf
20. Spieltag
Sa., 20.02.27 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - VfR Mannheim
Sa., 20.02.27 14:00 Uhr FC 08 Homburg - SV Sandhausen
Sa., 20.02.27 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - 1. FC Kaiserslautern II
Sa., 20.02.27 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - Kickers Offenbach
Sa., 20.02.27 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SSV Ulm 1846
Sa., 20.02.27 14:00 Uhr SC Freiburg II - Stuttgarter Kickers
Sa., 20.02.27 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - FSV Frankfurt
Sa., 20.02.27 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - KSV Hessen Kassel
Sa., 20.02.27 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - VfR Aalen
21. Spieltag
Sa., 27.02.27 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 - FC-Astoria Walldorf
Sa., 27.02.27 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 27.02.27 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - TSV Steinbach Haiger
Sa., 27.02.27 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - FC 08 Homburg
Sa., 27.02.27 14:00 Uhr SV Sandhausen - SV Eintracht Trier 05
Sa., 27.02.27 14:00 Uhr VfR Aalen - FSV Mainz 05 II
Sa., 27.02.27 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - SGV Heilbronn-Freiberg
Sa., 27.02.27 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - Kickers Offenbach
Sa., 27.02.27 14:00 Uhr VfR Mannheim - SC Freiburg II
22. Spieltag
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - SSV Ulm 1846
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr FC 08 Homburg - VfR Mannheim
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SC Freiburg II
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr SV Sandhausen - KSV Hessen Kassel
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - Stuttgarter Kickers
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - 1. FC Kaiserslautern II
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - Eintracht Frankfurt II
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - VfR Aalen
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr Kickers Offenbach - FSV Frankfurt
23. Spieltag
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 - VfR Aalen
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - SV Sandhausen
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - Kickers Offenbach
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - FSV Frankfurt
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - FC-Astoria Walldorf
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr SC Freiburg II - SV Eintracht Trier 05
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - FC 08 Homburg
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr VfR Mannheim - FSV Mainz 05 II
24. Spieltag
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SSV Ulm 1846
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr FC 08 Homburg - Eintracht Frankfurt II
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr SV Sandhausen - SC Freiburg II
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - SGV Heilbronn-Freiberg
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - Stuttgarter Kickers
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - TSV Steinbach Haiger
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - 1. FC Kaiserslautern II
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr Kickers Offenbach - KSV Hessen Kassel
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr VfR Aalen - VfR Mannheim
25. Spieltag
Sa., 27.03.27 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 - SV Sandhausen
Sa., 27.03.27 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - VfR Aalen
Sa., 27.03.27 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - Eintracht Frankfurt II
Sa., 27.03.27 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - FC 08 Homburg
Sa., 27.03.27 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - FSV Frankfurt
Sa., 27.03.27 14:00 Uhr SC Freiburg II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 27.03.27 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SV Eintracht Trier 05
Sa., 27.03.27 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - FSV Mainz 05 II
Sa., 27.03.27 14:00 Uhr VfR Mannheim - FC-Astoria Walldorf
26. Spieltag
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr FSV Frankfurt - 1. FC Kaiserslautern II
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr FC 08 Homburg - TSV Steinbach Haiger
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - KSV Hessen Kassel
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - VfR Mannheim
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SSV Ulm 1846
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr VfR Aalen - Kickers Offenbach
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - SC Freiburg II
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - SGV Heilbronn-Freiberg
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr SV Sandhausen - FC-Astoria Walldorf
27. Spieltag
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 - KSV Hessen Kassel
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr FSV Frankfurt - VfR Aalen
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SGV Heilbronn-Freiberg
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - FC 08 Homburg
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr SC Freiburg II - FSV Mainz 05 II
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SV Eintracht Trier 05
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr Kickers Offenbach - Stuttgarter Kickers
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - SV Sandhausen
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr VfR Mannheim - Eintracht Frankfurt II
28. Spieltag
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - SC Freiburg II
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr FC 08 Homburg - Kickers Offenbach
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - 1. FC Kaiserslautern II
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - VfR Mannheim
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr SV Sandhausen - FSV Frankfurt
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - FC-Astoria Walldorf
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - TSV Steinbach Haiger
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr VfR Aalen - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - SSV Ulm 1846
29. Spieltag
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 - FSV Mainz 05 II
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SV Eintracht Trier 05
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - Stuttgarter Kickers
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SGV Heilbronn-Freiberg
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr SC Freiburg II - FC 08 Homburg
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - VfR Aalen
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SV Sandhausen
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - Eintracht Frankfurt II
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr VfR Mannheim - KSV Hessen Kassel
30. Spieltag
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - Kickers Offenbach
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr FC 08 Homburg - SSV Ulm 1846
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - FC-Astoria Walldorf
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - SV Eintracht Trier 05
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr SC Freiburg II - 1. FC Kaiserslautern II
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr VfR Aalen - SV Sandhausen
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - FSV Frankfurt
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr VfR Mannheim - TSV Steinbach Haiger
31. Spieltag
Di., 04.05.27 19:00 Uhr SSV Ulm 1846 - SC Freiburg II
Di., 04.05.27 19:00 Uhr FSV Frankfurt - TSV Steinbach Haiger
Di., 04.05.27 19:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - KSV Hessen Kassel
Di., 04.05.27 19:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SGV Heilbronn-Freiberg
Di., 04.05.27 19:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - FC 08 Homburg
Di., 04.05.27 19:00 Uhr Kickers Offenbach - Eintracht Frankfurt II
Di., 04.05.27 19:00 Uhr VfR Aalen - Stuttgarter Kickers
Di., 04.05.27 19:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - VfR Mannheim
Di., 04.05.27 19:00 Uhr SV Sandhausen - FSV Mainz 05 II
32. Spieltag
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - FSV Frankfurt
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr FC 08 Homburg - FC-Astoria Walldorf
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - VfR Aalen
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - 1. FC Kaiserslautern II
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - SV Eintracht Trier 05
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr SC Freiburg II - Kickers Offenbach
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - SV Sandhausen
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr VfR Mannheim - SSV Ulm 1846
33. Spieltag
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 - TSV Steinbach Haiger
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr FSV Frankfurt - FC 08 Homburg
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - Stuttgarter Kickers
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr SV Sandhausen - VfR Mannheim
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - Eintracht Frankfurt II
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SC Freiburg II
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SGV Heilbronn-Freiberg
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr VfR Aalen - 1. FC Kaiserslautern II
34. Spieltag
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - KSV Hessen Kassel
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr FC 08 Homburg - VfR Aalen
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - FSV Mainz 05 II
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - SV Sandhausen
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - FC-Astoria Walldorf
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr SC Freiburg II - FSV Frankfurt
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - SV Eintracht Trier 05
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - SSV Ulm 1846
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr VfR Mannheim - Kickers Offenbach