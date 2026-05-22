Regionalliga-Coach Reutelhuber spielt die Landesliga-Relegation mit Zusammen mit seinem Bruder und seinen Kumpels: Der 27-Jährige will sich mit seinem Heimatverein den Traum vom Aufstieg erfüllen von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Niklas Reutelhuber (li.) im Einsatz für den SV Alesheim. – Foto: Felix Schmautz

Manch fachkundiger Fußballinteressierte der gut 800 Zuschauer am Mittwoch in Wenzenbach rieb sich wohl ein wenig verdutzt die Augen: Ist das nicht der...? In der Aufstellung der Gäste aus Alesheim tauchte ein gewisser Niklas Reutelhuber auf, der in erster Linie fußballerisch als Cheftrainer des Regionalligisten SpVgg Ansbach tätig ist. Vom runden Leder bekommt der 27-Jährige nicht genug. Während seine Schützlinge auf Mallorca auf eine sehr ordentliche Saison in der höchsten Amateurliga anstoßen, jagt er auf den bayerischen Fußballplätzen weiter der Kugel nach.

"Ich stehe lieber auf dem Fußballplatz, als Urlaub zu machen", lacht Reutelhuber befragt nach seiner Sommerpausenaktitvität der etwas anderen Art. Was auf den ersten Blick verwundern mag, ist beim zweiten Hinsehen eigentlich gar nicht so ungewöhnlich.

In erster Linie coacht Niklas Reutelhuber die SpVgg Ansbach in der Regionalliga Bayern. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de







In der abgelaufenen Saison ist Reutelhuber ingesamt 22 Mal zum Einsatz gekommen für den SV Alesheim in der Bezirksliga Mittelfranken Süd. Dabei gelangen ihm zwei Treffer und zahlreiche Vorlagen. "Ich habe wenig trainiert, aber viel gespielt", kann er sich ein Grinsen nicht vergreifen. Klar, die Übungseinheiten kollidieren halt meistens mit den Trainings bei der SpVgg Ansbach. "Und irgendwann brauche ich auch mal einen freien Tag", meint der 27-Jährige, der in der Jugend sein fußballerisches Rüstzeug auch beim 1. FC Nürnberg mitbekommen hat.





Im Rückspiel wollen Niklas Reutelhuber (re.) und Co. noch einen 3:4-Rückstand drehen. – Foto: Florian Würthele











Andere sind froh, nach einer langen und anstrengenden Saison in der Regionalliga Bayern ein paar Tage abschalten zu können, ehe Mitte Juni ohnehin schon wieder die Vorbereitung beginnt. Warum tut er sich das also an? "In erster Linie, weil ich einfach Bock auf Kicken habe. Und dann natürlich auch wegen der starken Verbindung zu Alesheim. Mein Bruder Jannik ist hier spielender Co-Trainer, meine ganzen Kumpels spielen hier, mit denen bin ich teilweise schon zusammen im Sandkasten gehockt. Mein Terminkalender ist immer ziemlich voll, die einzige Möglichkeit, meine Freunde zu sehen, ist am Fußballplatz", erzählt Niklas Reutelhuber.

Morgen, 16:00 Uhr SV Alesheim SV Alesheim SV Wenzenbach Wenzenbach 16:00 live PUSH





Am morgigen Samstag steht nun das Rückspiel in der ersten Runde zur Landesliga an. Ganz Alesheim freut sich darauf und wird auf den Beinen sein. "Das Dorf hat richtig Bock, wir haben richtig Bock", schmunzelt Niklas Reutelhuber. Das Hinspiel in Wenzenbach hat schon mal definitiv Lust auf mehr gemacht. Nach abwechslungsreichen 90 Minuten stand ein 4:3 für den SV Wenzenbach an der Anzeigetafel. "Das war ein richtig geiles, intensives Spiel. Es hätte auch gut und gerne 6:5 ausgehen können. Es ist noch alles offen", meint Niklas Reutelhuber und freut sich auf das, was den Amateurfußball eigentlich ausmacht: Kicken mit Kumpels...