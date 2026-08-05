Regionalliga: Chemnitzer FC mit enormem Selbstvertrauen

– Foto: Johannes Schmidt

Der Chemnitzer FC steht vor dem nächsten Einsatz in der Regionalliga Nordost. Am 4. Spieltag geht es am Sonntag, 9. August 2026, zum Halleschen FC ins Leuna-Chemie-Stadion. Nach dem erfolgreichen Auftritt gegen den FSV Zwickau will Chemnitz die englische Woche mit einem weiteren positiven Ergebnis beenden.

Der Chemnitzer FC geht mit einem Erfolgserlebnis in das Duell mit Halle. Im letzten Spiel setzte sich die Mannschaft am 4. August 2026 mit 3:1 gegen den FSV Zwickau durch. Domenico Alberico brachte Chemnitz in der 10. Minute mit 1:0 in Führung, Jonas Marx erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. In der 63. Minute sorgte David Vogt mit dem dritten Treffer für eine komfortable Ausgangslage. Der Gegentreffer von Lennert Möbius in der Nachspielzeit zum 3:1 änderte nichts mehr am Heimsieg.

Abschluss einer intensiven Woche

Das Spiel in Halle bildet den Abschluss der englischen Woche in der Regionalliga Nordost. Für den Chemnitzer FC geht es darum, die Energie aus dem Erfolg gegen Zwickau auf den nächsten Gegner zu übertragen und erneut wichtige Punkte zu sammeln. Anstoß im Leuna-Chemie-Stadion ist am Sonntag um 14:00 Uhr.

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr Hallescher FC Hallescher FC Chemnitzer FC Chemnitzer FC 14:00 live PUSH

Ausgeglichene Bilanz gegen Halle

Die bisherigen Duelle mit dem Halleschen FC zeigen ein enges Bild. Aus Sicht des Chemnitzer FC stehen 17 Siege, 21 Unentschieden und 14 Niederlagen zu Buche. In den vergangenen Begegnungen gab es unterschiedliche Ergebnisse: Im März 2026 verlor Chemnitz in Halle mit 1:3, im September 2025 gelang ein 3:0-Heimsieg. Auch ein 1:0-Auswärtserfolg im Dezember 2024 und ein 0:0 im Juli 2024 gehören zur jüngeren Bilanz beider Teams.