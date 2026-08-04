Regionalliga: Chemnitzer FC krönt sich als Derbysieger

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Der Chemnitzer FC hat das Sachsenderby gegen den FSV Zwickau mit 3:1 gewonnen und damit seine Tabellenführung eindrucksvoll untermauert. Vor 10003 Zuschauern im Stadion an der Gellertstraße überzeugte der Regionalligist über weite Strecken mit einer konzentrierten Leistung, nutzte seine Chancen konsequent und ließ den Rivalen erst in der Nachspielzeit zum Ehrentreffer kommen.

Schon vor dem Anpfiff war die Atmosphäre im eins-Stadion außergewöhnlich. Eine hohe Zuschauerzahl sorgte für den passenden Rahmen eines mit Spannung erwarteten Derbys. Nach dem Anstoß entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie, ehe der Chemnitzer FC zunehmend die Kontrolle übernahm und sich mehr Spielanteile sicherte.

In der 10. Minute belohnte sich der Gastgeber für seinen engagierten Beginn. Domenico Alberico erzielte das 1:0 und verschaffte dem CFC damit früh die Führung. Der Treffer gab der Mannschaft zusätzliche Sicherheit, während der FSV Zwickau zunächst keinen Weg fand, gefährlich vor das Chemnitzer Tor zu kommen.

CFC lässt zahlreiche Chancen liegen

Mit der Führung im Rücken bestimmte der Chemnitzer FC über weite Strecken das Geschehen. Immer wieder erspielten sich die Himmelblauen gute Möglichkeiten. Tobias Stockinger, Maurizio Grimaldi, Jonas Marx und Tom Baumgart sorgten regelmäßig für Gefahr. Baumgart traf per Kopf sogar den Querbalken, während mehrere Abschlüsse nur knapp ihr Ziel verfehlten oder von Zwickaus Torhüter Hiemann entschärft wurden.

Der FSV Zwickau kam erst nach rund einer halben Stunde etwas besser in die Begegnung und setzte einzelne offensive Akzente. Die klareren Möglichkeiten blieben jedoch weiterhin auf Seiten des Chemnitzer FC, der sich kurz vor der Pause erneut belohnte.

Wichtiger Treffer vor der Pause

In der 44. Minute erhöhte Jonas Marx auf 2:0 und stellte damit die Weichen noch vor dem Seitenwechsel klar auf Heimsieg. Die Pausenführung ging angesichts der Spielanteile und der Vielzahl an Chancen vollkommen in Ordnung. Während der CFC offensiv immer wieder Lösungen fand, blieb der FSV im Angriff insgesamt zu harmlos.

Souveräne Vorstellung nach dem Wechsel

Nach Wiederbeginn versuchte der FSV Zwickau, mehr Druck zu entwickeln und kam auch zu einigen guten Möglichkeiten. Lennert Möbius vergab jedoch mehrfach aussichtsreiche Chancen, während CFC-Torhüter Richter aufmerksam blieb und weitere Situationen sicher entschärfte.

Der Chemnitzer FC ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Zwar wurde das Spiel zwischenzeitlich etwas kontrollierter geführt, doch die Gastgeber blieben jederzeit gefährlich. Eine weitere Großchance durch Maurizio Grimaldi blieb zunächst ungenutzt, ehe in der 63. Minute die endgültige Entscheidung fiel.

Vogt macht alles klar

Mit seinem Treffer zum 3:0 sorgte David Vogt für die Vorentscheidung. Der CFC hatte das Derby nun vollständig im Griff und ließ den Gästen kaum noch Möglichkeiten, das Spiel entscheidend zu verändern. Von den Rängen hallten immer wieder "Spitzenreiter"-Rufe durch das Stadion und unterstrichen die Begeisterung über den Auftritt der Himmelblauen.

In der Schlussphase beeinträchtigten zahlreiche Pyros auf Zwickauer Seite zeitweise die Sichtverhältnisse im Stadion. Sportlich blieb der jedoch souverän. Erst in der Nachspielzeit gelang dem FSV Zwickau durch Lennert Möbius noch der Treffer zum 3:1-Endstand.

Tabellenführung erfolgreich verteidigt

Nach 90+4 Minuten beendete Schiedsrichter Eugen Ostrin die Partie. Der Chemnitzer FC feierte einen verdienten Derbyerfolg und verteidigte damit souverän die Tabellenführung der Regionalliga. Die Mannschaft überzeugte vor allem mit ihrer Effizienz vor der Pause, erspielte sich zahlreiche Torchancen und ließ sich auch von einer engagierteren Phase der Gäste nach dem Seitenwechsel nicht aus dem Konzept bringen.

Mit dem Erfolg geht der Blick nun auf die nächste Aufgabe. Am Sonntag, 9. August, gastiert der Chemnitzer FC um 14 Uhr beim Halleschen FC.