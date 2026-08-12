Regionalliga: Chemnitzer FC im Sachsenduell gegen Aue

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Nach dem torlosen Remis beim Halleschen FC wartet auf den Chemnitzer FC am kommenden Spieltag der Regionalliga Nordost ein Duell mit besonderer Brisanz: Der FC Erzgebirge Aue kommt nach Chemnitz. Die jüngsten direkten Vergleiche sprechen für Aue, die Gesamtbilanz jedoch für den CFC. Am Samstag geht es im eins-Stadion an der Gellertstraße um mehr als nur drei Punkte.

Am vergangenen Spieltag blieb dem Chemnitzer FC beim Halleschen FC ein Treffer verwehrt. Die Partie am Sonntag, 9. August, im Leuna-Chemie-Stadion endete 0:0. 6962 Zuschauer sahen eine Begegnung, in der auf beiden Seiten kein Tor fiel. Aus Chemnitzer Sicht blieb damit ein Punkt.

Der Chemnitzer FC richtet den Blick auf Spieltag Nummer fünf der Regionalliga Nordost. Am Samstag, 15. August, steht das Duell mit dem FC Erzgebirge Aue auf dem Programm. Anstoß im eins-Stadion an der Gellertstraße ist um 16 Uhr. Für den Chemnitzer FC ist es die nächste Gelegenheit, nach dem jüngsten torlosen Unentschieden in Halle wieder ein Ausrufezeichen zu setzen.

Die große Chance vom Punkt

Eine besondere Szene gab es bereits in der 12. Minute. M. Kulke trat zu einem Foulelfmeter an, konnte die Gelegenheit jedoch nicht nutzen. Der Strafstoß blieb ohne Torerfolg. Die Partie nahm anschließend ihren torlosen Verlauf.

Jetzt wartet Aue

Viel Zeit zum Zurückblicken bleibt dem Chemnitzer FC nicht. Am Samstag kommt der FC Erzgebirge Aue nach Chemnitz. Das Sachsen-Duell verspricht aufgrund der jüngeren direkten Duelle besondere Spannung. Die letzten vier aufgeführten Begegnungen zwischen beiden Mannschaften liegen allerdings schon unterschiedlich weit zurück und fanden im Sachsenpokal beziehungsweise in der 3. Liga statt.

Aue zuletzt zweimal im Sachsenpokal vorn

Die jüngste Begegnung datiert vom 22. April 2026. Im Sachsenpokal setzte sich der FC Erzgebirge Aue beim Chemnitzer FC mit 2:0 durch. Auch im Sachsenpokal-Duell vom 22. März 2025 behielt Aue mit 2:0 die Oberhand. Damit stehen für den Chemnitzer FC aus den beiden jüngsten aufgeführten Begegnungen gegen Aue zwei Niederlagen zu Buche.

Chemnitz kennt auch den anderen Ausgang

Noch weiter zurück reicht der Blick auf den 22. März 2023. Damals gewann der Chemnitzer FC im Sachsenpokal mit 3:0 gegen den FC Erzgebirge Aue. Das Ergebnis zeigt, dass dieses Duell nicht ausschließlich von Erfolgen der Erzgebirger geprägt ist. Das jüngste Aufeinandertreffen im Ligabetrieb fand am 24. April 2016 statt. Aue gewann diese Partie in der dritten Liga mit 2:0.

Die Gesamtbilanz spricht für Chemnitz

Trotz der jüngsten Ergebnisse fällt die Gesamtbilanz aus Sicht des Chemnitzer FC positiv aus. 20 Siege stehen zehn Unentschieden und 15 Niederlagen gegenüber. Damit hat der Chemnitzer FC in den bisherigen Duellen häufiger gewonnen als verloren. Die Bilanz liefert zugleich einen emotionalen Bezugspunkt für das kommende Aufeinandertreffen.

Der nächste Schritt

Das Duell beginnt am Samstag um 16 Uhr im eins-Stadion an der Gellertstraße. Als Schiedsrichter ist Kai Kaltwaßer angesetzt. Nach dem torlosen Nachmittag in Halle steht für den Chemnitzer FC damit das nächste Kapitel einer traditionsreichen Begegnung bevor. Die Voraussetzungen sind klar: Der fünfte Spieltag der Regionalliga Nordost bringt Aue nach Chemnitz – und damit die Chance, der eigenen Bilanz ein neues, positives Ergebnis hinzuzufügen.