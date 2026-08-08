Regionalliga: Chemie Leipzig punktet erstmals und das in Unterzahl

– Foto: Sebastian Bloch

Im Berliner Preussenstadion endete für die BSG Chemie Leipzig eine schwierige Partie gegen den RSV Eintracht 1949 mit einem 1:1. Nach drei Niederlagen in Folge gingen die Leipziger durch Philipp Wendt per direktem Freistoß in Führung, mussten nach der Roten Karte gegen Marc Enke und dem Ausgleich durch Nathanael Kukanda jedoch um den Punkt kämpfen. Schiedsrichter der Begegnung war Julius Hanft.

Die Partie vor 963 Zuschauern begann mit einer Verwarnung für den Gastgeber. Dmytro Chornenkyi sah in der 17. Minute die Gelbe Karte. Nur wenig später wurde die Begegnung aus Sicht der Leipziger besonders schwierig. In der 20. Minute erhielt Marc Enke die Rote Karte. Damit musste die BSG Chemie Leipzig bereits früh mit einer erheblichen Belastung umgehen.

Wendt bringt Chemie in Führung

Trotz dieser schwierigen Ausgangslage gingen die Leipziger noch vor der Pause in Führung. In der 45. Minute erzielt Philipp Wendt das 1:0 per direktem Freistoß und damit sein erstes Saisontor. Für Chemie war es ein wichtiger Moment: Trotz der Roten Karte stand zur Halbzeit eine Führung auf der Anzeigetafel.

Mit Führung in die Pause

Nach 45 Minuten plus drei Minuten Nachspielzeit ging es mit dem 1:0 für die BSG Chemie Leipzig in die Kabinen. Die Leipziger hatten damit trotz der frühen Roten Karte einen Vorsprung behauptet. Für eine Mannschaft, die zuvor drei Ligaspiele nacheinander verloren hatte, war das Zwischenresultat ein Zeichen dafür, dass die Partie noch lange nicht entschieden war.

Kukanda gleicht aus

Nach dem Seitenwechsel hielt die Hoffnung der Leipziger zunächst an, doch in der 52. Minute fiel der Ausgleich. Nathanael Kukanda traf zum 1:1 und erzielte damit sein erstes Saisontor für Stahnsdorf. Die Führung der Chemiker war damit dahin. Aus dem Kampf um die ersten drei Punkte nach der Niederlagenserie wurde ein Kampf darum, wenigstens einen Zähler mit nach Leipzig zu nehmen.

Weitere Verwarnungen

Die Partie blieb auch in der Folge von persönlichen Strafen geprägt. In der 73. Minute sah Marcel Bergmann seine zweite Gelbe Karte der Saison für die BSG Chemie Leipzig. Später folgten weitere Verwarnungen. In der 90. Minute plus eins wurden Tyron Profis und Rudolf Sanin jeweils mit Gelb bestraft. Für beide war es die erste Gelbe Karte der Saison.

Chemie hält das 1:1

Die Schlussphase wurde damit zu einer Geduldsprobe für die Leipziger. Nach dem Ausgleich in der 52. Minute fiel kein weiterer Treffer mehr. Die BSG Chemie Leipzig brachte das 1:1 bis zum Abpfiff nach 90 Minuten plus vier Minuten Nachspielzeit über die Zeit.

Ein Zähler mit Gewicht

Für Chemie war es kein Sieg und damit auch nicht die ganz große Erlösung. Doch nach drei Niederlagen in Folge steht diesmal keine weitere Pleite in der Bilanz. Das 1:1 beim RSV Eintracht 1949 beendet die Negativserie. Die Leipziger hatten nach dem frühen Platzverweis lange Zeit eine Führung zu verteidigen, mussten den Ausgleich hinnehmen und hielten anschließend das Unentschieden bis zum Abpfiff fest. Nach einem schwierigen Nachmittag steht damit zumindest ein Punkt.