Regionalliga: Chemie Leipzig braucht die ersten Punkte

– Foto: Marcel Scharnow

Drei Spiele, drei Niederlagen, kein eigener Treffer und noch kein Punktgewinn in der Regionalliga Nordost: Der Saisonstart der BSG Chemie Leipzig ist misslungen. Vor dem Auswärtsspiel beim RSV Eintracht 1949 steht die Mannschaft unter Zugzwang. Es ist zugleich das erste Ligaduell beider Vereine.

Die Ausgangslage ist eindeutig. Nach drei Spieltagen wartet die BSG Chemie Leipzig in der Regionalliga Nordost weiterhin auf den ersten Sieg und den ersten Punkt der neuen Saison. Auch ein eigener Treffer ist bislang noch nicht gelungen. Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass am Sonnabend gegen Stahnsdorf der Knoten platzt.

Bittere Entscheidung in letzter Minute

Besonders schmerzhaft verlief das jüngste Heimspiel gegen den Halleschen FC. Lange hielt Chemie die Partie offen, ehe Niclas Stierlin erst in der dritten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 0:1 erzielte. Die Niederlage kurz vor dem Schlusspfiff hinterließ einen bitteren Beigeschmack.

Auch in Berlin ohne Erfolg

Bereits zuvor musste sich die BSG beim BFC Dynamo geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Rufat Dadashov die Gastgeber in der 71. Minute in Führung. Zehn Minuten später machte Leander Fritzsche mit dem 2:0 alles klar. Erneut blieb Chemie ohne eigenen Torerfolg.

Schwieriger Auftakt gegen Babelsberg

Schon zum Saisonauftakt setzte es eine Heimniederlage gegen den SV Babelsberg 03. Amadeus Ebel entschied die Begegnung mit einem Doppelpack. Seine Treffer in der 63. und 75. Minute bedeuteten das 0:2 und den ersten Rückschlag der noch jungen Spielzeit.

Erstes Ligaduell gegen den RSV

Am Sonnabend, 8. August, steht nun das Auswärtsspiel beim RSV Eintracht 1949 an. Anstoß im Preussenstadion ist um 14 Uhr. Die Partie leitet Schiedsrichter Julius Hanft. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Vereine im Ligabetrieb. Für die BSG Chemie Leipzig bietet sich die nächste Gelegenheit, die bislang punktlose Serie zu beenden und die ersten Zähler der Saison einzufahren.