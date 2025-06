Regionalliga-Cheftrainer verlängert, Ex-Profi wird neuer Co-Trainer

Der SGV Freiberg Fußball geht mit Kontinuität und frischem Schwung in die neue Saison: Cheftrainer Kushtrim Lushtaku hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen. Neu im Trainerteam ist David Pisot, der nach dem Ende seiner aktiven Karriere ab sofort als Co-Trainer fungieren wird.

Lushtaku überzeugte in der Rückrunde mit einer starken Entwicklung der Mannschaft und einer hervorragenden Platzierung in der Regionalliga Südwest. Seine Vertragsverlängerung ist ein wichtiges Signal für den eingeschlagenen Weg des Vereins.