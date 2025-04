Regionalliga-Chaos spielt Düsseldorf in die Karten

Leere Kassen bestimmen in dieser Saison den Abstiegskampf in der Regionalliga West. Mit Türkspor Dortmund und KFC Uerdingen haben zwei insolvente Klubs ihre Teams bereits vom Spielbetrieb zurückgezogen. Damit stehen Türkspor und der KFC auch schon als Absteiger fest. Ebenfalls von einer Insolvenz betroffen ist der 1.FC Düren. Die Mittelrheiner versuchen mehr schlecht als recht noch das Unmögliche möglich zu machen und Spielen die Saison mit einer Verlegenheits-Elf zu Ende. Die Hypothek eines Neun-Punkte-Abzugs wird der auf Rang 16 abgestürzte 1.FC so aber realistisch betrachtet nicht mehr wett machen können. Folglich gehen auch in Düren in Kürze die Regionalliga-Lichter aus. Das hat Folgen für die Düsseldorfer Teams bis runter zur Landesliga.