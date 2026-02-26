Regionalliga: Cham, Neumarkt und Fortuna werden Lizenzantrag stellen

Für die kommende Regionalliga-Saison können sich die bayerischen Klubs aus der 3. Liga, die aktuellen Regionalligisten sowie Teams aus den Bayernligen Nord und Süd bewerben. Die Bewerber aus den beiden Bayernligen haben bis Freitag, den 27. März (12 Uhr) Zeit, ihre Unterlagen einzureichen. Gleiches gilt für die Drittligisten. Für die aktuellen Regionalligisten endet die Frist bereits am 2. März. „Grundvoraussetzung für das Spielrecht in der bayerischen Top-Liga ist die sportliche Qualifikation – zudem haben die Vereine infrastrukturelle, medientechnische, organisatorische und personelle Voraussetzungen zu erfüllen. Aus Kostengründen wird (...) keine explizite Wirtschaftlichkeitsprüfung vorgenommen“, teilt der BFV auf seiner Homepage mit.
Aus der Bayernliga Nord werden neben dem Oberpfälzer Trio aller Voraussicht nach der SC Eltersdorf und der FC Eintracht Bamberg sowie vermutlich auch der ATSV Erlangen ihre Bewerbungsunterlagen einreichen. Dazu kommt die Zweitvertretung des FC Ingolstadt 04. Der aktuelle Tabellendritte dürfte jedoch nur dann aufsteigen, wenn das Profiteam den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen würde – ein unwahrscheinliches Szenario.