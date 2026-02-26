Regionalliga: Cham, Neumarkt und Fortuna werden Lizenzantrag stellen Die drei Oberpfälzer Bayernligisten möchten im Fall der Fälle das Aufstiegsrecht in die Regionalliga Bayern wahrnehmen von Florian Würthele · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Im Falle des Regionalliga-Aufstiegs müsste der ASV Cham vom Kappenberger Sportzentrum ins Stadion an der Further Straße umziehen. – Foto: Stadt Cham

Seit einiger Zeit läuft das Zulassungsverfahren des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) für die Teilnahme an der Regionalliga Bayern in der Saison 2026/27. Neben den bayerischen Drittligisten und aktuellen Viertligisten können sich auch die 34 Bayernligisten bewerben. Dafür haben sie bis zum 27. März Zeit. Hochinteressant aus Oberpfälzer Sicht: Mit dem ASV Neumarkt (1./37 Punkte) und dem ASV Cham (4./32) haben zwei Teams aus dem Bezirk in der Bayernliga Nord realistische Aufstiegschancen. Auch der SV Fortuna Regensburg (6./29) ist noch nicht komplett raus aus dem Rennen. Stellt sich natürlich die Frage, wer die Lizenzbeantragung für die vierte Liga plant. FuPa hat bei den drei Vereinen nachgehakt...

ASV Neumarkt: Hoffen auf „keine gravierenden Auflagen“ So richtig erfolgreich ist bisher der ASV Neumarkt unterwegs. Die Mannen von Cheftrainer Sven Zurawka gehen als Tabellenführer in die Frühjahrsrunde. Gegen einen Aufstieg würde sich niemand am Deininger Weg verwehren. „Grundsätzlich wollen wir die Unterlagen einreichen“, informiert Sportdirektor Abteilungsleiter Benedikt Thier, angesprochen auf eine Bewerbung für die Regionalliga. Vor einigen Jahren hatten die „Adler“ schon einmal den Antrag gestellt. „Damals hätte wir auch die Genehmigung bekommen“, so Thier, „Auch wenn sich die Auflagen teilweise natürlich etwas verschärft haben.“ Ein abgetrennter Fanblock, Eingang und Kiosk für die Gästefans, ein Sicherheitskonzept sowie eine Ordner-Einteilung sind nur einige wenige der zu erfüllenden Kriterien. Großer (Kosten-)Punkt ist das leistungsstarke Flutlicht. Ein solches ist in Neumarkt nicht vorhanden. Der BFV spricht den Aufsteigern hier eine einjährige Übergangszeit zu. „Parallel beschäftigen wir uns damit, welche scharfen Kosten anfallen würden, damit wir das mal in der Schublade liegen haben. Wie machen wir's? Welche Dinge kann man in Eigenleistung machen? Die Regionalliga ist eine schöne Liga, aber mit viel mehr Ausgaben verbunden“, weiß Thier.



Ein wichtiger Stichtag für die Neumarkter war der gestrige Mittwoch. Da stand die erste Begehung der Spielstätte mit den Ämtern und dem BFV an. Momentan schließt sich der ASV mit Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und externen Security-Firmen kurz. „Wir hoffen, die Genehmigung zu kriegen. Dann gibt es entweder Auflagen oder Abweichungen, die wir erfüllen müssen. Ich habe schon alles durchgearbeitet. Hoffen wir mal, dass es keine gravierenden Auflagen gibt, die wir nicht umsetzen können“, schildert der Funktionär, der sich aber optimistisch zeigt: „Durch die Basis mit unserem Gelände sollte das machbar sein.“ Letztlich muss natürlich erstmal sportlich der Aufstieg geschafft werden. „Das ist die deutlich größere Herausforderung.“





Das Stadion des ASV Neumarkt am Deininger Weg bringt an sich gute Voraussetzungen mit für einen Spielbetrieb in der Regionalliga. – Foto: Florian Würthele



ASV Cham: Ein Umzug wäre alternativlos Als Rangvierter liegt der ASV Cham ebenfalls aussichtsreich im Rennen. So gut standen die Kreisstädter noch nie da zu diesem Zeitpunkt. Die 4. Liga wäre attraktiv, schon allein wegen der Lokalderbys gegen die DJK Vilzing. Wie der Namensvetter aus Neumarkt wird man auch in Cham den Lizenzantrag für die Regionalliga Bayern fristgerecht einreichen. Fakt ist: In der aktuellen Spielstätte, dem Kappenberger Sportzentrum im Quader, wird ein Regionalliga-Spielbetrieb nicht möglich sein. „Mit den Parkmöglichkeiten und Tribünen-technisch ist das nicht darstellbar“, erklärt Michael Plänitz, der sportliche Leiter des Bayernligateams, der in den Lizenzprozess involviert ist. Die Lösung: Ein Umzug ins Stadion an der Further Straße. Dort trug der ASV bis 2017 über 40 Jahre lang seine Heimspiele aus. Mittlerweile wurde jedoch die in die Jahre gekommene Steintribüne wegen Einsturzgefahr abgerissen. Pläne, wonach das altehrwürdige Stadion Regionalligatauglich gemacht werden soll, liegen schon länger auf dem Tisch. Mittlerweile wurde es konkreter. Im Laufe dieses Jahres soll der Baubeginn erfolgen. „Es wird allerdings nicht vor 2028 fertig sein“, so Plänitz.



