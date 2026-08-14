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Regionalliga: Burghausen kassiert Pleite – Haching geht unter
Volle Regionalliga-Power am heutigen Freitag! Alle Mannschaften waren im Einsatz, einzig der FC Bayern München II hat spielfrei. Spitzenreiter Memmingen empfing die Löwen, Haching war zu Gast in Illertissen. Der TSV Landsberg traf auf Greuther Fürth II, Wacker empfing Schwaben Augsburg. Der TSV Buchbach forderte den TSV Aubstadt. Alle Live-Ticker im Überblick.