 2026-08-13T12:20:01.944Z

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Regionalliga: Burghausen kassiert Pleite – Haching geht unter

4. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Michel Guddat · Heute, 19:54 Uhr · 0 Leser
– Foto: Mike Megapix

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Regionalliga Bayern
Schweinfurt
TSV 1860
DJK Vilzing
Ansbach

Volle Regionalliga-Power am heutigen Freitag! Alle Mannschaften waren im Einsatz, einzig der FC Bayern München II hat spielfrei. Spitzenreiter Memmingen empfing die Löwen, Haching war zu Gast in Illertissen. Der TSV Landsberg traf auf Greuther Fürth II, Wacker empfing Schwaben Augsburg. Der TSV Buchbach forderte den TSV Aubstadt. Alle Live-Ticker im Überblick.

Heute, 18:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
2
0

Heute, 18:00 Uhr
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
2
0

Heute, 18:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
3
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
3
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
1
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
1
2

Heute, 19:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
0
3
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SC Eltersdorf
SC EltersdorfEltersdorf
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
1
1

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
2
1
Abpfiff