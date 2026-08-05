Regionalliga: Bittere Last-Minute-Niederlage für Chemie Leipzig

Vor heimischer Kulisse im Alfred-Kunze-Sportpark startete die BSG Chemie Leipzig engagiert in die Partie gegen den Hallescher FC. Trainer Schmidt hatte seine Startelf auf zwei Positionen verändert und setzte auf frische Kräfte. Die Gastgeber suchten immer wieder den Weg nach vorne, während sich der HFC zunächst leichte Feldvorteile erarbeitete. Beide Mannschaften taten sich jedoch schwer, klare Offensivaktionen zu entwickeln.

Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der vieles zwischen den Strafräumen stattfand. Chemie setzte immer wieder Nadelstiche, ließ im letzten Drittel aber die nötige Zielstrebigkeit vermissen. Die größte Gelegenheit der ersten Hälfte bot sich den Leipzigern nach gut einer halben Stunde, doch der Abschluss wurde stark vom Hallenser Schlussmann entschärft. Auf der anderen Seite kam auch der HFC zu guten Möglichkeiten, fand jedoch mehrfach seinen Meister in Torhüter Bergmann oder verfehlte das Ziel. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeit.

HFC erhöht den Druck

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Der Hallesche FC kam besser aus der Kabine und erspielte sich mehrere hochkarätige Chancen. Immer wieder musste Chemie in der Defensive Schwerstarbeit leisten. Torhüter Bergmann hielt seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel und bewahrte die Leipziger lange vor einem Rückstand. Trotz der zunehmenden Dominanz der Gäste kämpfte Chemie leidenschaftlich um jeden Ball und hoffte auf eine Konterchance.

Leidenschaftiger Kampf um den Punkt

Mit fortschreitender Spielzeit zog sich Chemie weiter zurück und konzentrierte sich auf die Defensivarbeit. Die Mannschaft verteidigte mit großem Einsatz und schien den erhofften Punktgewinn über die Zeit bringen zu können. Zwar drängte der Hallescher FC immer stärker auf den Führungstreffer, doch die Leipziger hielten lange stand und verhinderten zahlreiche gefährliche Situationen.

Der späte Schock

Als bereits alles auf ein torloses Remis hindeutete, fiel in der Nachspielzeit doch noch die Entscheidung. Niclas Stierlin erzielte in der 90.+3 Minute den Treffer zum 0:1 und sorgte damit für den späten K.-o. der Gastgeber. Chemie fand in den verbleibenden Minuten keine Antwort mehr und musste eine besonders schmerzhafte Niederlage hinnehmen.

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 RSV Eintracht 1949 BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig 14:00 PUSH

Bitterer Ausgang und Blick nach vorn

Der Hallesche FC nahm aufgrund der größeren Spielanteile und der Vielzahl an Chancen letztlich die drei Punkte mit. Für die BSG Chemie Leipzig bleibt nach einer aufopferungsvollen Defensivleistung vor allem die Enttäuschung über den späten Gegentreffer. Die Leutzscher stehen damit weiterhin unter Druck und richten den Blick nun auf die nächste Aufgabe. Am Samstag, 8. August, gastiert die BSG Chemie Leipzig um 14 Uhr beim RSV Eintracht 1949 im Preussenstadion.