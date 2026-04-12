Regionalliga bis Verbandsliga: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Bahlinger SC
Trainer: Marco Schneider
Zugänge: Christian Cernenchi (FC Denzlingen)
Abgänge: keine
FC 08 Homburg
Trainer: Roland Seitz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
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1. CfR Pforzheim
Trainer: Dirk Rohde
Zugänge: keine
Abgänge: Denis Gudzevic (SSV Reutlingen)
1. FC Normannia Gmünd
Trainer: Zlatko Blaskic
Zugänge: Mergim Collaku (TSV Schornbach), Simeon Potsolidis (FV Spfr Neuhausen), Lenn Reinders (1. FC Normannia Gmünd), Danis Brkic (1. FC Normannia Gmünd), Nikola Gojkovic (1. FC Normannia Gmünd)
Abgänge: Nico Molinari (SV Stuttgarter Kickers)
1. Göppinger SV
Trainer: Gianni Coveli
Zugänge: keine
Abgänge: Kevin Dicklhuber (TSV Ottenbach)
FC 08 Villingen
Trainer: Matthias Uhing
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Denzlingen
Trainer: Marco Dufner
Zugänge: keine
Abgänge: Oliver Gümpel (VfR Hausen), Christian Cernenchi (Bahlinger SC)
FC Nöttingen
Trainer: Dennis Will
Zugänge: Topaz Kronmüller (FV Fortuna Heddesheim)
Abgänge: keine
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Trainer: Daniel Zmpitas
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Hollenbach
Trainer: Reinhard Schenker
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Ravensburg
Trainer: Rahman Soyudogru
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Karlsruher SC II
Trainer: Dietmar Blicker
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSV Reutlingen
Trainer: Thomas Herbst
Zugänge: Denis Gudzevic (1. CfR Pforzheim)
Abgänge: Moritz Kuhn (Young Boys Reutlingen)
SV Oberachern
Trainer: Fabian Himmel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSG Backnang
Trainer: Mario Marinic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Essingen
Trainer: Simon Köpf
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Türkischer SV Singen
Trainer: Slobodan Maglov
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Türkspor Neckarsulm
Trainer: Julian Grupp
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfR Aalen
Trainer: Beniamino Molinari
Zugänge: Michael Kleinschrodt (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Steffen Kienle (Sportfreunde Dorfmerkingen)
VfR Mannheim
Trainer: Marcel Abele
Zugänge: keine
Abgänge: keine
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Calcio Leinfelden-Echterdingen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Esslingen
Trainer: Dominik Eitel
Zugänge: keine
Abgänge: Philipp Fischer (TSV Weilheim/Teck)
FC Holzhausen
Trainer: Daniel Seemann
Zugänge: keine
Abgänge: Adrian Müller (TSG Balingen)
FC Rottenburg
Trainer: Marc Mutschler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Waiblingen
Trainer: Patrik Ribeiro-Pais
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Sportfreunde Dorfmerkingen
Trainer: Stefan Schill
Zugänge: Steffen Kienle (VfR Aalen), Baris Acikgöz (SG Heldenfingen/Heuchlingen)
Abgänge: keine
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Trainer: Thorsten Schift
Zugänge: Marc Wagemann (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
Abgänge: Daniel Martin (SpVgg Satteldorf), Daniel Dahmen (SpVgg Satteldorf), Niklas Vuletic (SSV Schwäbisch Hall), Niklas Wackler (TSV Ilshofen), Benjamin Kurz (SpVgg Satteldorf)
SSV Ehingen-Süd
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Fellbach
Trainer: Kirakos Gountoulas, Nicos Gountoulas
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Trainer: Patrick Faber
Zugänge: Leonard Gjini (TSV Oberensingen)
Abgänge: Bastian Heidenfelder (TSV Langenau), Marc Wagemann (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
TSG Tübingen
Trainer: Michael Frick
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Berg
Trainer: Oliver Ofentausek
Zugänge: Johannes Moser (), k. A. (), Johannes Moser ()
Abgänge: keine
TSV Oberensingen
Trainer: Leonard Gjini
Zugänge: keine
Abgänge: Leonard Gjini (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
TSV Weilimdorf
Trainer: Oliver Stierle
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Friedrichshafen
Trainer: Stephan Steinhauser
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfR Heilbronn
Trainer: Andreas Lechner
Zugänge: Oliver Barz (VfR Heilbronn), Eren Yilmaz (VfR Heilbronn), Emilio Malo (VfR Heilbronn)
Abgänge: keine
Young Boys Reutlingen
Trainer: Volker Grimminger
Zugänge: Moritz Kuhn (SSV Reutlingen)
Abgänge: keine