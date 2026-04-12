 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Regionalliga bis Verbandsliga: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Carsten Trebuth

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Regionalliga Südwest
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
Sandhausen
Mainz 05 II

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Aktuelle Teams der Regionalliga Südwest

Bahlinger SC
Trainer: Marco Schneider
Zugänge: Christian Cernenchi (FC Denzlingen)
Abgänge: keine

FC 08 Homburg
Trainer: Roland Seitz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Bayern Alzenau
Trainer: Kreso Ljubicic, Angelo Moro
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC-Astoria Walldorf
Trainer: Andreas Schön
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Frankfurt
Trainer: Tim Görner
Zugänge: keine
Abgänge: Tim Görner (Ziel unbekannt)

FSV Mainz 05 II
Trainer: Benjamin Hoffmann
Zugänge: Smail Kadrijaj (SV Darmstadt 98 (U21) II), Nick Cherny (Borussia Dortmund II), Rael Nakuzola (Rot-Weiss Essen), Jakob Vött (SV Rot-Weiß Walldorf)
Abgänge: keine

Kickers Offenbach
Trainer: Mark Zimmermann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

KSV Hessen Kassel
Trainer: René Klingbeil
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Freiburg II
Trainer: Bernhard Weis
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Trainer: Daniyel Cimen
Zugänge: keine
Abgänge: Tim Korzuschek (Ziel unbekannt)

SG Sonnenhof Großaspach
Trainer: Pascal Reinhardt
Zugänge: keine
Abgänge: Michael Kleinschrodt (VfR Aalen)

SGV Freiberg
Trainer: Kushtrim Lushtaku
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Eintracht Trier 05
Trainer: Thomas Klasen
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Sandhausen
Trainer: Kevin Stotz, Benjamin Sachs
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Stuttgarter Kickers
Trainer: Marco Wildersinn
Zugänge: Laurin Völlmerk (TSV Aindling), Nico Molinari (1. FC Normannia Gmünd)
Abgänge: Meris Skenderovic (), David Braig ()

TSG Balingen
Trainer: Murat Isik
Zugänge: Michael Schilling (1. FC Rielasingen-Arlen), Adrian Müller (FC Holzhausen)
Abgänge: Murat Isik (Ziel unbekannt)

TSV Schott Mainz
Trainer: Samuel Horozovic
Zugänge: Max Heckler (FV Hunsrückhöhe Morbach)
Abgänge: Samuel Horozovic (Ziel unbekannt), Leon Kern (SG Hüffelsheim)

TSV Steinbach Haiger
Trainer: Hüsni Tahiri
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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Aktuelle Teams der Oberliga Baden-Württemberg

1. CfR Pforzheim
Trainer: Dirk Rohde
Zugänge: keine
Abgänge: Denis Gudzevic (SSV Reutlingen)

1. FC Normannia Gmünd
Trainer: Zlatko Blaskic
Zugänge: Mergim Collaku (TSV Schornbach), Simeon Potsolidis (FV Spfr Neuhausen), Lenn Reinders (1. FC Normannia Gmünd), Danis Brkic (1. FC Normannia Gmünd), Nikola Gojkovic (1. FC Normannia Gmünd)
Abgänge: Nico Molinari (SV Stuttgarter Kickers)

1. Göppinger SV
Trainer: Gianni Coveli
Zugänge: keine
Abgänge: Kevin Dicklhuber (TSV Ottenbach)

FC 08 Villingen
Trainer: Matthias Uhing
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Denzlingen
Trainer: Marco Dufner
Zugänge: keine
Abgänge: Oliver Gümpel (VfR Hausen), Christian Cernenchi (Bahlinger SC)

FC Nöttingen
Trainer: Dennis Will
Zugänge: Topaz Kronmüller (FV Fortuna Heddesheim)
Abgänge: keine

FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Trainer: Daniel Zmpitas
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Hollenbach
Trainer: Reinhard Schenker
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Ravensburg
Trainer: Rahman Soyudogru
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Karlsruher SC II
Trainer: Dietmar Blicker
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SSV Reutlingen
Trainer: Thomas Herbst
Zugänge: Denis Gudzevic (1. CfR Pforzheim)
Abgänge: Moritz Kuhn (Young Boys Reutlingen)

SV Oberachern
Trainer: Fabian Himmel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Backnang
Trainer: Mario Marinic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Essingen
Trainer: Simon Köpf
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Türkischer SV Singen
Trainer: Slobodan Maglov
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Türkspor Neckarsulm
Trainer: Julian Grupp
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfR Aalen
Trainer: Beniamino Molinari
Zugänge: Michael Kleinschrodt (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Steffen Kienle (Sportfreunde Dorfmerkingen)

VfR Mannheim
Trainer: Marcel Abele
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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Aktuelle Teams der Verbandsliga Württemberg

Calcio Leinfelden-Echterdingen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Esslingen
Trainer: Dominik Eitel
Zugänge: keine
Abgänge: Philipp Fischer (TSV Weilheim/Teck)

FC Holzhausen
Trainer: Daniel Seemann
Zugänge: keine
Abgänge: Adrian Müller (TSG Balingen)

FC Rottenburg
Trainer: Marc Mutschler
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Waiblingen
Trainer: Patrik Ribeiro-Pais
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Sportfreunde Dorfmerkingen
Trainer: Stefan Schill
Zugänge: Steffen Kienle (VfR Aalen), Baris Acikgöz (SG Heldenfingen/Heuchlingen)
Abgänge: keine

Sportfreunde Schwäbisch Hall
Trainer: Thorsten Schift
Zugänge: Marc Wagemann (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
Abgänge: Daniel Martin (SpVgg Satteldorf), Daniel Dahmen (SpVgg Satteldorf), Niklas Vuletic (SSV Schwäbisch Hall), Niklas Wackler (TSV Ilshofen), Benjamin Kurz (SpVgg Satteldorf)

SSV Ehingen-Süd
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Fellbach
Trainer: Kirakos Gountoulas, Nicos Gountoulas
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Trainer: Patrick Faber
Zugänge: Leonard Gjini (TSV Oberensingen)
Abgänge: Bastian Heidenfelder (TSV Langenau), Marc Wagemann (Sportfreunde Schwäbisch Hall)

TSG Tübingen
Trainer: Michael Frick
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Berg
Trainer: Oliver Ofentausek
Zugänge: Johannes Moser (), k. A. (), Johannes Moser ()
Abgänge: keine

TSV Oberensingen
Trainer: Leonard Gjini
Zugänge: keine
Abgänge: Leonard Gjini (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)

TSV Weilimdorf
Trainer: Oliver Stierle
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Friedrichshafen
Trainer: Stephan Steinhauser
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfR Heilbronn
Trainer: Andreas Lechner
Zugänge: Oliver Barz (VfR Heilbronn), Eren Yilmaz (VfR Heilbronn), Emilio Malo (VfR Heilbronn)
Abgänge: keine

Young Boys Reutlingen
Trainer: Volker Grimminger
Zugänge: Moritz Kuhn (SSV Reutlingen)
Abgänge: keine