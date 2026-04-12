Regionalliga bis Verbandsliga: Diese Sommertransfers stehen schon fest

– Foto: Carsten Trebuth

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Bayern Alzenau

Trainer: Kreso Ljubicic, Angelo Moro

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC-Astoria Walldorf

Trainer: Andreas Schön

Zugänge: keine

Abgänge: keine





FSV FrankfurtTrainer: Tim GörnerZugänge: keineAbgänge: Tim Görner (Ziel unbekannt)FSV Mainz 05 IITrainer: Benjamin HoffmannZugänge: Smail Kadrijaj (SV Darmstadt 98 (U21) II), Nick Cherny (Borussia Dortmund II), Rael Nakuzola (Rot-Weiss Essen), Jakob Vött (SV Rot-Weiß Walldorf)Abgänge: keineKickers OffenbachTrainer: Mark ZimmermannZugänge: keineAbgänge: keineKSV Hessen KasselTrainer: René KlingbeilZugänge: keineAbgänge: keineSC Freiburg IITrainer: Bernhard WeisZugänge: keineAbgänge: keineSG Barockstadt Fulda LehnerzTrainer: Daniyel CimenZugänge: keineAbgänge: Tim Korzuschek (Ziel unbekannt)SG Sonnenhof GroßaspachTrainer: Pascal ReinhardtZugänge: keineAbgänge: Michael Kleinschrodt (VfR Aalen)SGV FreibergTrainer: Kushtrim LushtakuZugänge: keineAbgänge: keineSV Eintracht Trier 05Trainer: Thomas KlasenZugänge: keineAbgänge: keineSV SandhausenTrainer: Kevin Stotz, Benjamin SachsZugänge: keineAbgänge: keineSV Stuttgarter KickersTrainer: Marco WildersinnZugänge: Laurin Völlmerk (TSV Aindling), Nico Molinari (1. FC Normannia Gmünd)Abgänge: Meris Skenderovic (), David Braig ()TSG BalingenTrainer: Murat IsikZugänge: Michael Schilling (1. FC Rielasingen-Arlen), Adrian Müller (FC Holzhausen)Abgänge: Murat Isik (Ziel unbekannt)TSV Schott MainzTrainer: Samuel HorozovicZugänge: Max Heckler (FV Hunsrückhöhe Morbach)Abgänge: Samuel Horozovic (Ziel unbekannt), Leon Kern (SG Hüffelsheim)TSV Steinbach HaigerTrainer: Hüsni TahiriZugänge: keineAbgänge: keine

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Aktuelle Teams der Oberliga Baden-Württemberg

1. CfR Pforzheim

Trainer: Dirk Rohde

Zugänge: keine

Abgänge: Denis Gudzevic (SSV Reutlingen)



1. FC Normannia Gmünd

Trainer: Zlatko Blaskic

Zugänge: Mergim Collaku (TSV Schornbach), Simeon Potsolidis (FV Spfr Neuhausen), Lenn Reinders (1. FC Normannia Gmünd), Danis Brkic (1. FC Normannia Gmünd), Nikola Gojkovic (1. FC Normannia Gmünd)

Abgänge: Nico Molinari (SV Stuttgarter Kickers)



1. Göppinger SV

Trainer: Gianni Coveli

Zugänge: keine

Abgänge: Kevin Dicklhuber (TSV Ottenbach)



FC 08 Villingen

Trainer: Matthias Uhing

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Denzlingen

Trainer: Marco Dufner

Zugänge: keine

Abgänge: Oliver Gümpel (VfR Hausen), Christian Cernenchi (Bahlinger SC)



FC Nöttingen

Trainer: Dennis Will

Zugänge: Topaz Kronmüller (FV Fortuna Heddesheim)

Abgänge: keine



FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Trainer: Daniel Zmpitas

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FSV Hollenbach

Trainer: Reinhard Schenker

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Ravensburg

Trainer: Rahman Soyudogru

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Karlsruher SC II

Trainer: Dietmar Blicker

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSV Reutlingen

Trainer: Thomas Herbst

Zugänge: Denis Gudzevic (1. CfR Pforzheim)

Abgänge: Moritz Kuhn (Young Boys Reutlingen)



SV Oberachern

Trainer: Fabian Himmel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSG Backnang

Trainer: Mario Marinic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Essingen

Trainer: Simon Köpf

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Türkischer SV Singen

Trainer: Slobodan Maglov

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Türkspor Neckarsulm

Trainer: Julian Grupp

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfR Aalen

Trainer: Beniamino Molinari

Zugänge: Michael Kleinschrodt (SG Sonnenhof Großaspach)

Abgänge: Steffen Kienle (Sportfreunde Dorfmerkingen)



VfR Mannheim

Trainer: Marcel Abele

Zugänge: keine

Abgänge: keine

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Aktuelle Teams der Verbandsliga Württemberg

Calcio Leinfelden-Echterdingen

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Esslingen

Trainer: Dominik Eitel

Zugänge: keine

Abgänge: Philipp Fischer (TSV Weilheim/Teck)



FC Holzhausen

Trainer: Daniel Seemann

Zugänge: keine

Abgänge: Adrian Müller (TSG Balingen)



FC Rottenburg

Trainer: Marc Mutschler

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FSV Waiblingen

Trainer: Patrik Ribeiro-Pais

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Sportfreunde Dorfmerkingen

Trainer: Stefan Schill

Zugänge: Steffen Kienle (VfR Aalen), Baris Acikgöz (SG Heldenfingen/Heuchlingen)

Abgänge: keine



Sportfreunde Schwäbisch Hall

Trainer: Thorsten Schift

Zugänge: Marc Wagemann (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)

Abgänge: Daniel Martin (SpVgg Satteldorf), Daniel Dahmen (SpVgg Satteldorf), Niklas Vuletic (SSV Schwäbisch Hall), Niklas Wackler (TSV Ilshofen), Benjamin Kurz (SpVgg Satteldorf)



SSV Ehingen-Süd

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Fellbach

Trainer: Kirakos Gountoulas, Nicos Gountoulas

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Trainer: Patrick Faber

Zugänge: Leonard Gjini (TSV Oberensingen)

Abgänge: Bastian Heidenfelder (TSV Langenau), Marc Wagemann (Sportfreunde Schwäbisch Hall)



TSG Tübingen

Trainer: Michael Frick

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Berg

Trainer: Oliver Ofentausek

Zugänge: Johannes Moser (), k. A. (), Johannes Moser ()

Abgänge: keine



TSV Oberensingen

Trainer: Leonard Gjini

Zugänge: keine

Abgänge: Leonard Gjini (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)



TSV Weilimdorf

Trainer: Oliver Stierle

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB Friedrichshafen

Trainer: Stephan Steinhauser

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfR Heilbronn

Trainer: Andreas Lechner

Zugänge: Oliver Barz (VfR Heilbronn), Eren Yilmaz (VfR Heilbronn), Emilio Malo (VfR Heilbronn)

Abgänge: keine



Young Boys Reutlingen

Trainer: Volker Grimminger

Zugänge: Moritz Kuhn (SSV Reutlingen)

Abgänge: keine