Regionalliga bis Bezirksliga: Diese Teams in Franken sind ungeschlagen Wer in Ober-, Mittel- und Unterfranken noch ohne Niederlage ist +++ Alle unbesiegten Mannschaften der Region im Überblick von btfm · Heute, 15:51 Uhr · 0 Leser

Ungeschlagen dank Mintáls Treffer: Der TSV Kornburg verliert auch das fünfte Spiel der neuen Bayernliga-Saison nicht. – Foto: Mario Wiedel

Der 1. FC Nürnberg gewinnt das Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth und steht nach zwei Spielen makellos an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Die Würzburger Kickers bleiben durch den klaren 4:0-Erfolg zum Start ebenfalls unbesiegt. Ungeschlagen sind in Franken indes noch einige Teams mehr. Hier finden Sie alle ungeschlagenen Mannschaften in Ober-, Mittel- und Unterfranken von der Regionalliga bis zur Bezirksliga.

Regionalliga Bayern Ein Team hält die fränkische Fahne hoch: Der TSV Aubstadt hat nach drei Spielen noch nicht verloren. Heute geht es gegen den TSV 1860 München. Die Löwen sind eine von vier Mannschaften der Regionalliga Bayern, die bislang noch keine Pleite einstecken mussten. Trainer Claudiu Bozesans klare Ansage vor dem Kracher: „In einem Spiel hast du immer die Chance.“

Bayernliga Nord In der Bayernliga Nord stehen noch zwei fränkische Teams ohne Niederlage da: Der FC Eintracht Bamberg trifft nach dem 5:1 gegen den SSV Jahn Regensburg II als ungeschlagener Spitzenreiter heute auf Viktoria Aschaffenburg. Der TSV Kornburg hat nach dem 1:1 gegen Bayern Hof ebenfalls noch nicht verloren: Nach drei Remis und zwei Siegen geht es heute zur SpVgg SV Weiden.

Landesliga Nordost Der perfekte Saisonstart der Mögeldorfer ist nach fünf Spielen gerissen. Am Wochenende setzte es für den Spitzenreiter die erste Niederlage. Dahinter tummelt sich in der Tabelle ein ungeschlagenes Quartett: Neben Aufsteiger FC Kalchreuth, Quelle Fürth und dem SC 04 Schwabach trotzen auch die Oberfranken vom FC Eintracht Münchberg bislang jeder Niederlage und unterstrichen ihren Saisonstart zuletzt beim 5:1 gegen den 1. FC Jahn Forchheim.

Klare Sache gegen den Aufsteiger: Der TSV Abtswind siegte im Landesliga-Spitzenspiel deutlich, – Foto: Hans Will

Landesliga Nordwest Aus drei mach zwei: Der TSV Abtswind behält in der Landesliga Nordwest die weiße Weste und schlägt den zuvor ebenfalls ungeschlagenen Aufsteiger Sylvia Ebersdorf mit 5:0. Einsam seine Kreise zieht der einstige Bayernligist deshalb aber nicht, denn der TSV Karlburg hält mit. Sechs Spiele, sechs Siege. Gegen Mönchröden gab es jüngst einen „verdienten, routinierten“ 3:1-Sieg. Bezirksliga Mittelfranken Nord Ungeschlagene Teams (2): ASV Vach, SV Schwaig Bezirksliga Mittelfranken Süd Ungeschlagene Teams (3): Aufkirchen, Burgoberbach, Fortuna Neuses Bezirksliga Oberfranken Ost Ungeschlagene Teams (2): Röslau, Mitterteich.

Fünf Spiele, 15 Punkte, nur ein Gegentor: Bezirksliga-Aufsteiger Haßfurt startet furios in die neue Saison. – Foto: Ryan Evans