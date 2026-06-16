Regionalliga: BFC Preussen und Tasmania holen neue Torhüter

– Foto: Stefan Fiebiger

Der BFC Preussen hat sich Luckenwaldes Stammtorhüter geangelt. Florian Palmowski absolvierte in der abgelaufenen Saison 26 Regionalliga-Spiele für den FSV Luckenwalde. Zuvor wurde er bei Hertha BSC ausgebildet.

Der SV Tasmania hat einen neuen Torhüter verpflichtet. Elias Höftmann wechselt von der TSG Neustrelitz zum Regionalliga-Aufsteiger. Der 22-Jährige wurde beim FC Hansa Rostock ausgebildet, schloss sich dann der TSG Neustrelitz an und war dort Stammspieler in der NOFV Oberliga Nord.

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