Regionalliga-Bewerbung: 18-Jähriger hält Eichstätt II in Relegation am Leben

Dank des 2:0-Erfolgs in Neuried setzte sich Eichstätt in der ersten Runde der Relegation durch – und die zweite Mannschaft darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen. „Es geht überhaupt nicht um mich. Mir ist nur wichtig, dass die Jungs nächstes Jahr in der Bezirksliga spielen können“, sagte Dörfler und stellte die starke Leistung seiner Mannschaft in den Vordergrund.

„Ich will mich durchkämpfen und muss jetzt einfach dranbleiben. Ich schaue nur auf mich und hoffe, dass es irgendwann klappt.“

Timo Jung will beim VfB Eichstätt bald auch in der ersten Mannschaft auf sich aufmerksam machen.

„In der ersten Halbzeit haben wir wirklich alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Die zweite Halbzeit war nur noch Kampf und Leidenschaft. Ich bin sehr stolz auf die Jungs“, sagte Dörfler, der sich besonders beim erst 18-jährigen Timo Jung bedanken durfte. Der VfB-Youngster erzielte in Neuried beide Eichstätter Tore.

„Der Doppelpack war natürlich perfekt“, sagte Jung, der bei seinen Toren aber zunächst die Mannschaftsleistung in den Vordergrund stellen wollte. „Beim ersten Mal hatte ich etwas Glück. Das zweite Tor war überragend vorgelegt. Paul (Massari, Anm. d. Red.) hat sich stark durchgesetzt, eine geile Flanke gebracht und ich musste nur noch meinen Kopf hinhalten.“

Jung ist eines der Talente beim VfB Eichstätt, dessen Name man in der nächsten Saison auch in der Regionalliga hören könnte. Zu Saisonbeginn schaffte es der 18-Jährige, der vom SSV Jahn Regensburg nach Eichstätt kam, noch zu fünf Kurzeinsätzen in der Bayernliga. Im Anschluss folgten aber nur mehr Einsätze in der Bezirksliga. „Ich will mich durchkämpfen und muss jetzt einfach dranbleiben. Ich schaue nur auf mich und hoffe, dass es irgendwann klappt“, erklärte der 18-Jährige.

VfB-Youngster Timo Jung hat Bock auf das Derby gegen den FC Gerolfing

Sein jetziger Trainer schwärmt bereits vom Youngster. „Ich fand ihn schon im Hinspiel überragend, aber da hat er sich nicht belohnt und etwas Pech gehabt. Ich hoffe, wir können uns in der nächsten Runde wieder belohnen.“ In der zweiten Relegationsrunde trifft Eichstätt II auf den FC Gerolfing. Die nächste Chance für Jung sich zu beweisen: „Derbys sind immer geil, vor allem aber in der Relegation. Ich glaube, die Atmosphäre wird brutal.“