Allgemeines

Regionalliga-Beben: Homburg glänzt, Sandhausen patzt, Kickers siegen

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 21. Spieltags

In der Regionalliga Südwest bot der heutige Auftakt zum 21. Spieltag pure Leidenschaft und sportliche Dramen, die das Klassement ordentlich durchrütteln. Während der Kampf an der Tabellenspitze durch machtvolle Auftritte neue Nahrung erhält, mussten ambitionierte Teams vor heimischer Kulisse schmerzhafte Niederlagen einstecken, die im Aufstiegskampf schwer wiegen.

---

Heute, 14:00 Uhr
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
1
2
Abpfiff

Für den Drittliga-Absteiger SV Sandhausen entwickelte sich der Nachmittag zu einer herben Enttäuschung. Im Duell gegen den FC-Astoria Walldorf gerieten die Hausherren bereits in der ersten Halbzeit unter massiven Druck. In der 32. Minute verwandelte Marcel Carl einen Foulelfmeter zum 0:1 für die Gäste. Bevor sich die Gastgeber sammeln konnten, schlug die Astoria erneut zu: Emilian Lässig erhöhte in der 38. Minute auf 0:2. Die Bemühungen des SVS in der zweiten Halbzeit reichten lediglich für den Anschlusstreffer durch Maximilian Wagner in der 68. Minute.

---

Heute, 14:00 Uhr
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
Abgesagt

---

Heute, 14:00 Uhr
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
Abgesagt

---

Heute, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
Abgesagt

---

Heute, 14:00 Uhr
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
1
0

Ein Spiel der Geduld und der Nervenstärke sahen die Zuschauer bei der Begegnung zwischen den Stuttgarter Kickers und der Zweitvertretung des FSV Mainz 05. In einer lange Zeit ausgeglichenen und hochemotionalen Partie war es schließlich ein einziger Moment, der den Ausschlag gab. David Tomic erlöste die Fans der Kickers in der 75. Minute mit dem Treffer zum 1:0-Endstand. Während die Stuttgarter damit wichtige Zähler sammeln, verpasst der FSV Mainz 05 II den Sprung weiter nach vorne in der Tabelle.

---

Heute, 14:00 Uhr
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
4
0
Abpfiff

Eine Machtdemonstration erlebte das Waldstadion, als der FC 08 Homburg die TSG Balingen empfing. Die Weichen für einen einseitigen Nachmittag wurden bereits früh gestellt, als der Balinger Jonas Fritschi in der 32. Minute die Rote Karte sah. In Überzahl ließen die Homburger keine Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen. Kaan Inanoglu brachte die Gastgeber in der 37. Minute in Führung und legte nur vier Minuten später in der 41. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel schraubten Nicolas Jörg in der 58. Minute und Armend Qenaj in der 66. Minute das Ergebnis auf 4:0 hoch. Mit diesem fulminanten Sieg verbessert sich Homburg, während die Sorgen bei der TSG Balingen immer größer werden.

---

Heute, 14:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
0
2
Abpfiff


Eine faustdicke Überraschung und puren Jubel auf der einen, sowie fassungslose Gesichter auf der anderen Seite gab es in Fulda. Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz fand gegen das bisherige Tabellenschlusslicht TSV Schott Mainz kein Mittel. Die Gäste aus Mainz agierten mutig und belohnten sich in der 38. Minute durch das 0:1 von Abdellatif El Mahaoui. Fulda rannte an, doch die Entscheidung fiel erst in der Schlussminute, als Luis Hesse in der 90. Minute den 0:2-Endstand markierte. Für den TSV Schott Mainz ist dieser Auswärtssieg ein lebenswichtiges Zeichen im Abstiegskampf.

---

Heute, 14:00 Uhr
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
Abgesagt

---

Mi., 25.02.2026, 19:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
19:00live

Das Sonntagsspiel ist abgesagt. Diese Informationen werden dazu mitgeteilt: "Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen muss die morgige Partie leider abgesagt werden." Der Nachholtermin ist am Mittwoch, 25.02.2026, um 19 Uhr.

