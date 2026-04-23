Regionalliga: Bayreuth bindet Leistungsträger - Wacker verjüngt sich

Edwin Schwarz geht in sein neuntes Jahr bei der SpVgg Bayreuth. – Foto: Sven Leifer

Die Teams aus der Regionalliga stellen die Weichen für die kommende Saison. Bei den zwei Traditionsklubs SpVgg Bayreuth und Wacker Burghausen ist die große sportliche Brisanz raus aus der Saison, umso mehr liegt der Fokus auf der neuen Spielzeit 2026/27. Diesbezüglich können die beiden Vereine nun weitere Personalentscheidungen bekanntgeben:

SpVgg Bayreuth

Co-Kapitän Edwin Schwarz und Dennis Lippert halten der "Oldschdod" die Treue und haben ihre Verträge um ein Jahr verlängert. Der neue Geschäftsführer Lorenz Röthlingshöfer erklärt dazu: "Mit Eddie und Dennis haben zwei absolute Leistungsträger und Identifikationsfiguren verlängert, die den eingeschlagenen Weg konsequent mitgehen und sich mit dem Verein identifizieren."

Auch Cheftrainer Lukas Kling ist über die Vertragsverlängerungen von zwei Eckpfeilern natürlich glücklich: "Ich freue mich sehr, dass Eddie und Dennis ihren Weg bei der SpVgg Bayreuth weiter mit uns gehen. Beide sind sportlich wichtige Bestandteile unserer Mannschaft und bringen die Mentalität mit, die wir in unserem Umfeld brauchen. Besonders freut es mich zudem, dass Eddie dem Verein auch als Teil des Trainerteams erhalten bleibt." Edwin Schwarz, 31 Jahre alt, wechselte im Sommer 2018 von den Stuttgarter Kickers nach Bayreuth und trägt sein nunmehr acht Jahren das schwarzgelbe Trikot. Dennis Lippert (30) kam 2020 vom Regionalliga-Team des 1. FC Nürnberg auf die Jakobshöhe. Für die Saison 2023/24 schloss sich der gebürtige Oberpfälzer dem FC 08 Homburg an, kehrte aber nach einem Jahr in der Regionalliga Südwest nach Bayreuth zurück.