Regionalliga, Bayernliga, Pokal-Quali: Das ist unter der Woche los

Schafft die Fürther U23 um Daniel Adlung den ersten Sieg nach der Winterpause? Das Kleeblatt gastiert am Mittwochabend beim TSV Aubstadt. – Foto: Johannes Traub

Nachholspiele und Pokal-Quali-Partien - das ist unter der Woche im Verbandsbereich geboten. Wir geben euch einen Überblick:

Heute, 19:00 Uhr SG Quelle Fürth Quelle Fürth ASV Weisendorf Weisendorf 19:00 live PUSH



Mittelfeldduell in der Landesliga Nordost. Beide Teams haben im Grunde keinen Druck und können befreit aufspielen, weder nach vorne noch nach hinten wird sich bei beiden noch viel tun. Mi, 18.03. Mittelfeldduell in der Landesliga Nordost. Beide Teams haben im Grunde keinen Druck und können befreit aufspielen, weder nach vorne noch nach hinten wird sich bei beiden noch viel tun. Regionalliga Bayern



"Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich sagen soll", war Fürths Coach Roberto Hilbert am vergangenen Samstag konsterniert nach der 1:2-Niederlage seiner Schützlinge in Eichstätt. Das kleine Kleeblatt kommt im Tabellenkeller einfach nicht vom Fleck, obwohl seine Mannschaft in Eichstätt "unfassbar viel Aufwand" betrieben habe, wie Hilbert meinte. Klappt in Aubstadt der Befreiungsschlag? Die Hausherren aus dem Grabfeld haben nach einem guten Auftakt gegen Unterhaching (1:1) zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert und wollen den Negativtrend stoppen. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich sagen soll", war Fürths Coach Roberto Hilbert am vergangenen Samstag konsterniert nach der 1:2-Niederlage seiner Schützlinge in Eichstätt. Das kleine Kleeblatt kommt im Tabellenkeller einfach nicht vom Fleck, obwohl seine Mannschaft in Eichstätt "unfassbar viel Aufwand" betrieben habe, wie Hilbert meinte. Klappt in Aubstadt der Befreiungsschlag? Die Hausherren aus dem Grabfeld haben nach einem guten Auftakt gegen Unterhaching (1:1) zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert und wollen den Negativtrend stoppen. Bayernliga Süd







Topspiel in der Bayernliga Süd! Der TSV Landsberg kann die alleinige Tabellenführung übernehmen im Heimspiel gegen Pipinsried. Die Gäste aus dem Dachauer Hinterland rangieren zwar aktuell nur auf Rang acht, die Tabelle ist aber teilweise grotesk schief. So hat der FCPi beispielsweise drei Partien weniger ausgetragen als die Landsberger oder gar vier (!) im Vergleich zum SV Heimstetten. Deshalb sollte man Pipinsried im Kampf um den Aufstieg auch noch nicht abschreiben... Topspiel in der Bayernliga Süd! Der TSV Landsberg kann die alleinige Tabellenführung übernehmen im Heimspiel gegen Pipinsried. Die Gäste aus dem Dachauer Hinterland rangieren zwar aktuell nur auf Rang acht, die Tabelle ist aber teilweise grotesk schief. So hat der FCPi beispielsweise drei Partien weniger ausgetragen als die Landsberger oder gar vier (!) im Vergleich zum SV Heimstetten. Deshalb sollte man Pipinsried im Kampf um den Aufstieg auch noch nicht abschreiben... 2. Runde Qualifikation Totopokal 2026/27

Morgen, 19:00 Uhr TSV Aindling TSV Aindling SV Cosmos Aystetten Aystetten 19:00 PUSH