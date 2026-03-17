 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Regionalliga, Bayernliga, Pokal-Quali: Das ist unter der Woche los

Eine Übersicht über das Spielgeschehen am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag

von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Schafft die Fürther U23 um Daniel Adlung den ersten Sieg nach der Winterpause? Das Kleeblatt gastiert am Mittwochabend beim TSV Aubstadt.
Schafft die Fürther U23 um Daniel Adlung den ersten Sieg nach der Winterpause? Das Kleeblatt gastiert am Mittwochabend beim TSV Aubstadt. – Foto: Johannes Traub

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Regionalliga Bayern
Bayernliga Süd
Landesliga Nordost
Landesliga Mitte
Pokal-Quali

Nachholspiele und Pokal-Quali-Partien - das ist unter der Woche im Verbandsbereich geboten. Wir geben euch einen Überblick:

Di, 17.03.

Regionalliga Bayern

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
19:00live

Die SpVgg Unterhaching hat am Wochenende das Spitzenspiel beim 1. FC Nürnberg II gewonnen und das Titelrennen wieder spannend gemacht. Am Dienstagabend können die Vorstädter gleich nachlegen und mit einem Heimdreier gegen die Profireserve des FC Augsburg an die Tabellenspitze springen. Der Nachwuchs des FCA braucht hingegen jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt - >>>Hier geht`s zur ausführlichen Spielvorschau!

Landesliga Nordost

Heute, 19:00 Uhr
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
19:00live

Mittelfeldduell in der Landesliga Nordost. Beide Teams haben im Grunde keinen Druck und können befreit aufspielen, weder nach vorne noch nach hinten wird sich bei beiden noch viel tun.

Mi, 18.03.

Regionalliga Bayern

Morgen, 18:30 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
18:30live

"Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich sagen soll", war Fürths Coach Roberto Hilbert am vergangenen Samstag konsterniert nach der 1:2-Niederlage seiner Schützlinge in Eichstätt. Das kleine Kleeblatt kommt im Tabellenkeller einfach nicht vom Fleck, obwohl seine Mannschaft in Eichstätt "unfassbar viel Aufwand" betrieben habe, wie Hilbert meinte. Klappt in Aubstadt der Befreiungsschlag? Die Hausherren aus dem Grabfeld haben nach einem guten Auftakt gegen Unterhaching (1:1) zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert und wollen den Negativtrend stoppen.

Bayernliga Süd

Morgen, 18:30 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
18:30

Topspiel in der Bayernliga Süd! Der TSV Landsberg kann die alleinige Tabellenführung übernehmen im Heimspiel gegen Pipinsried. Die Gäste aus dem Dachauer Hinterland rangieren zwar aktuell nur auf Rang acht, die Tabelle ist aber teilweise grotesk schief. So hat der FCPi beispielsweise drei Partien weniger ausgetragen als die Landsberger oder gar vier (!) im Vergleich zum SV Heimstetten. Deshalb sollte man Pipinsried im Kampf um den Aufstieg auch noch nicht abschreiben...

2. Runde Qualifikation Totopokal 2026/27

Morgen, 19:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
19:00live

Morgen, 19:30 Uhr
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
19:30

Do, 19.03.


Landesliga Mitte

Do., 19.03.2026, 19:00 Uhr
FC Tegernheim
FC TegernheimTegernheim
ASV Burglengenfeld
ASV BurglengenfeldB'lengenfeld
19:00live

Während die Gäste aus dem Landkreis Schwandorf noch in den Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz eingreifen möchten, wollen die Hausherren mit einem Heimsieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.