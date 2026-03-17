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Ligavorschau
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Regionalliga, Bayernliga, Pokal-Quali: Das ist unter der Woche los
Eine Übersicht über das Spielgeschehen am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Schafft die Fürther U23 um Daniel Adlung den ersten Sieg nach der Winterpause? Das Kleeblatt gastiert am Mittwochabend beim TSV Aubstadt. – Foto: Johannes Traub
Die SpVgg Unterhaching hat am Wochenende das Spitzenspiel beim 1. FC Nürnberg II gewonnen und das Titelrennen wieder spannend gemacht. Am Dienstagabend können die Vorstädter gleich nachlegen und mit einem Heimdreier gegen die Profireserve des FC Augsburg an die Tabellenspitze springen. Der Nachwuchs des FCA braucht hingegen jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt - >>>Hier geht`s zur ausführlichen Spielvorschau!
"Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich sagen soll", war Fürths Coach Roberto Hilbert am vergangenen Samstag konsterniert nach der 1:2-Niederlage seiner Schützlinge in Eichstätt. Das kleine Kleeblatt kommt im Tabellenkeller einfach nicht vom Fleck, obwohl seine Mannschaft in Eichstätt "unfassbar viel Aufwand" betrieben habe, wie Hilbert meinte. Klappt in Aubstadt der Befreiungsschlag? Die Hausherren aus dem Grabfeld haben nach einem guten Auftakt gegen Unterhaching (1:1) zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert und wollen den Negativtrend stoppen.
Topspiel in der Bayernliga Süd! Der TSV Landsberg kann die alleinige Tabellenführung übernehmen im Heimspiel gegen Pipinsried. Die Gäste aus dem Dachauer Hinterland rangieren zwar aktuell nur auf Rang acht, die Tabelle ist aber teilweise grotesk schief. So hat der FCPi beispielsweise drei Partien weniger ausgetragen als die Landsberger oder gar vier (!) im Vergleich zum SV Heimstetten. Deshalb sollte man Pipinsried im Kampf um den Aufstieg auch noch nicht abschreiben...
Während die Gäste aus dem Landkreis Schwandorf noch in den Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz eingreifen möchten, wollen die Hausherren mit einem Heimsieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.