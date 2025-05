Regionalliga Bayern: Urteil im Fall Schwaben Augsburg steht kurz bevor

Eine richtungsweisende Entscheidung für die Regionalliga steht bevor. Das Schiedsgericht will noch vor dem letzten Spieltag ein Urteil im Fall Schwaben Augsburg bekanntgeben.

München – Die Regionalliga Bayern blickt gespannt nach Nürnberg . Zurzeit berät das ständige Schiedsgericht des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) über den Fall TSV Schwaben Augsburg . Dessen Richter werden vom Präsidenten des Oberlandesgerichts Nürnberg berufen. Das Urteil könnte wegweisende Konsequenzen auf den Abstiegskampf in der Regionalliga haben. Die betroffenen Vereine erhoffen sich seit langem Planungssicherheit.

Das Schiedsgericht ist ein vom Verband unabhängiges Organ. Die Mitglieder sind an keine Weisungen gebunden. Das Schiedsgericht besteht aus Rechtsanwälten, Staatsanwälten und Richtern.

Verfahren läuft schriftlich ab: Vereine geben letzte Stellungnahmen ab

Laut der Sprecherin hat das Gericht beschlossen, ohne Durchführung eines Verhandlungstermins über die eingereichten Schiedsklagen zu entscheiden. Das Verfahren läuft also schriftlich ab. „Aktuell läuft eine letzte Stellungnahmefrist, innerhalb der die Verfahrensbeteiligten ihre schriftlich vorgebrachten Standpunkte noch ergänzen können“, erklärt Haase. Weitere inhaltliche Auskünfte seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Das Verfahren dreht sich um die sogenannte U23-Regelung. In den Statuten der Spielordnung heißt es, dass auf dem elektronischen Spielbericht unter den 20 Spielern mindestens vier Spieler aufgeführt sein müssen, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, noch kein A-Länderspiel für einen anderen Nationalverband bestritten und am 30. Juni vor Beginn des Spieljahres das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Urteil hat nicht nur auf die Tabelle der Regionalliga Auswirkungen

Dem TSV Schwaben Augsburg wird vorgeworfen, gegen diese Regel in vier Spielen verstoßen zu haben. Das Sportgericht des BFV hatte dem Aufsteiger in erster Instanz wegen des Verstoßes Punkte abgezogen. Der Verein hatte dagegen Rechtsmittel eingelegt. Daraufhin erhielten die Schwaben die Punkte wieder zurück und mussten lediglich eine geringe Geldstrafe zahlen. Die vier betroffenen Klubs (1. FC Schweinfurt 05, Wacker Burghausen, Eintracht Bamberg, Türkgücü München) gingen daraufhin in die nächste Instanz.

Beobachter erwarten das Urteil des Schiedsgerichts mit Spannung. Sollten Schwaben Augsburg die Punkte nun doch wieder abgezogen werden, hätte dies Auswirkungen auf die Abstiegs- und Relegationsränge. Außerdem steht zur Diskussion, ob der BFV die U23-Regel nachschärfen muss – oder ob sie gegen EU-Recht verstößt. (vfi)