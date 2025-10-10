Regionalliga Bayern: TSV Buchbach kommt nach Führung gegen Vilzing unter die Räder

Buchbach – Für den TSV Buchbach steht am heutigen Freitagabend eine richtungsweisende Begegnung an. Mit der DJK Vilzing wartet eine Mannschaft, die in der Tabelle nur zwei Punkte hinter dem TSV liegt. Für die Heimmanschaft ist ein Sieg also essentiell, um nicht wieder in den Abstiegskampf gezogen zu werden. Nach einer deutlichen Niederlage gegen Illertissen am vergangenen Spieltag ist Buchbach auf Wiedergutmachung aus.

Seit mittlerweile fünf Spielen wartet der TSV schon auf einen Sieg, die letzten drei Punkte gab es gegen Wacker Burghausen. Gegen die DJK VIlzing soll deshalb endlich die Trendwende her. Ihre Qualität haben die Hausherren mit einem starken Saisonstart ja bereits unter Beweis gestellt. 13 Punkte aus neun Spielen standen vor der letzten Sieglos-Serie bereits auf dem Buchbacher Konto.