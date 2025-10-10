Regionalliga Bayern: Spitzenreiter Unterhaching überollt Hankofen-Hailing und baut Vorsprung aus

Die SpVgg Unterhaching ist zu Gast in Hankofen und will ihren Platz an der Tabellenspitze festigen. Wir berichten live aus dem Maierhofer-Bau-Stadion.

Hankofen – Die SpVgg Unterhaching trifft am heutigen Freitagabend auf die SpVgg Hankofen-Hailing und will auf den guten Saisonstart aufbauen. Der Absteiger steht mit neun Siegen aus zwölf Spielen an der Tabellenspitze der Regionalliga Bayern. Vier Punkte beträgt der aktuelle Vorsprung auf den Zweitplatzierten, die Reserve des 1. FC Nürnberg. Mit dem nächsten Sieg will Unterhaching diesen Vorsprung zumindest vorübergehend noch weiter ausbauen.

Zuletzt gab es für den Tabellenführer gegen Aschaffenburg, Schwaben-Augsburg und Greuther Fürth II drei Erfolge am Stück. Dabei konnte besonders die Offensive mit zehn Toren in den drei Partien glänzen. Mit der SpVgg Hankofen-Hailing wartet nun der nächste Abstiegskandidat und zudem eine der schwächsten Defensiven der Liga. Unterhaching wird folglich bemüht sein, die Offensivstärke der letzten Spiele erneut unter Beweis zu stellen.