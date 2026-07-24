Regionalliga Bayern: So geht der 1. Spieltag weiter!

Kann Matthias Ostrzolek aus dem SV Wacker Burghausen ein Spitzenteam formen? Eine der spannendsten Fragen in dieser Saison. – Foto: Michael Buchholz

Die Kugel rollt in der Regionalliga Bayern! Nach dem Eröffnungsspiel am Donnerstagabend geht`s mit sieben Partien am Freitagabend weiter. Am Samstag wird der 1. Spieltag dann mit der Partie SpVgg Unterhaching gegen die SpVgg Greuther Fürth II abgeschlossen. Am 1. Spieltag spielfrei hat der TSV 1860 München. Die Löwen steigen erst in einer Woche mit dem mit Spannung erwarteten Auswärtsspiel beim 1. FC Schweinfurt 05 in die neue Saison ein.

Der Meister legt in der Oberpfalz los: Der 1. FC Nürnberg II gastiert am Freitagabend bei der DJK Vilzing (>>>Hier geht`s zum ausführlichen Vorbericht!).



Neuling TSV Landsberg feiert sein Regionalliga-Debüt zuhause gegen den FC Memmingen. "Die Vorfreude ist groß auf den Punktspielstart und die Regionalliga. Toll, dass wir gleich zu Beginn zuhause gegen Memmingen starten. Wir erwarten ein sehr intensives und zweikampfbetontes Spiel, bei dem wir mit totaler Überzeugung und höchster Intensität dagegenhalten wollen", erklärt TSV-Coach René Schröder, für den es ebenfalls seine Feuertaufe in der höchsten Amateurklasse ist.

Der zweite Aufsteiger aus Eltersdorf steht gleich vor einer Mammutaufgabe: Die "Quecken" sind zu Gast im Grünwalder Stadion bei der Profireserve des FC Bayern. Unter dem Motto "Alle Quecken ins Grünwalder" rollt auch ein Fanbus gen Landeshauptstadt.



Sicherlich auch interessant dürfte das Match VfB Eichstätt gegen den FV Illertissen. Mit Steffen Israel (Eichstätt) und Walid Khaled (Illertissen) stehen sich zwei Cheftrainer gegenüber, die bisher in Bayern höchsten Insidern ein Begriff waren.









So sehen die Partien des 1. Spieltags aus: Eine der spannenden Fragen in dieser Saison lautet auch: Was hat der SV Wacker Burghausen auf Lager? Die Oberbayern wollen bekanntlich bis spätestens 2030, wenn der Verein sein 100-jähriges Bestehen feiert, zurück im Profifußball sein. Neu-Coach Matthias Ostrzolek sagt vor dem Auftakt in Ansbach: "Die Vorfreude ist groß, dass es nach der langen Vorbereitung endlich wieder losgeht. In Ansbach erwartet uns ein unangenehmer Gegner, aber wir fahren mit viel Selbstvertrauen nach Mittelfranken und wollen gut in die Saison starten." Freitag

Heute, 19:00 Uhr SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth FC Augsburg FC Augsburg II 19:00 live PUSH

Heute, 18:00 Uhr VfB Eichstätt Eichstätt FV Illertissen Illertissen 18:00 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr FC Bayern München FC Bayern II SC Eltersdorf Eltersdorf 19:00 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr SpVgg Ansbach Ansbach SV Wacker Burghausen SV Wacker 19:00 live PUSH