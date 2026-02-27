Regionalliga: Bayern müht sich gegen Hankofen - Remis für Unterberger

Der FC Bayern II holt sich im nächsten Heimspiel den nächsten Dreier. In der mit 20 Minuten Verspätung angepfiffenen Partie, Grund war eine verspätete Anreise der Gäste, waren es zuerst die Hankofener, die in den Anfangsminuten pressten. Danach übernahm Bayern das Spielgeschehen, doch ein Treffer ließ lange auf sich warten. In der zweiten Halbzeit erlöste dann Heinz nach etwas mehr als einer Stunde die Amateure mit seinem Führungstreffer (66.). Buchbach erspielte sich in der Folge zwar immer wieder Chancen, blieb aber erfolglos. Kurz vor Schluss machte der eingewechselte Yanda dann den Deckel für die Bayern drauf (90.). Aufgrund weiterer Pyros der Fans kommt jedoch wohl mindestens eine weitere Geldstrafe, wenn nicht sogar weitere Punktabzüge auf die Bayern zu.