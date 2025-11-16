Regionalliga Bayern: Magath-Beben in Aschaffenburg geht weiter

Kapitän Benjamin Baier sollte bei der Viktoria nicht nur auf dem Platz Verantwortung übernehmen. Genauso wie Max Grün (im Hintergrund) rückte er im Frühjahr in den Trainerstab. Dies wurde am Freitag wieder rückgängig gemacht (Archiv). Foto: IMAGO/DiZ-PiX

Aschaffenburg (fran). Mit der Trennung von Cheftrainer Aytac Sulu und Sportchef Sandro Sirigu hat Felix Magath nur wenige Tage nach seiner Wahl zum Sportvorstand des bayerischen Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg für Aufsehen gesorgt. Wiederum nur fünf Tage später folgte am Freitag die nächste Personalentscheidung – und wieder sind zwei frühere Spieler des SV Darmstadt 98 betroffen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Wie die Viktoria mitteilt, wird das neue Trainerteam um Daniel Soldevilla und Jürgen Bleistein ab sofort durch Gerald Mai komplettiert, zugleich wurde die Aufgabenverteilung festgelegt. Der 52-Jährige Mai ist wie Soldevilla und Bleistein ein alter Bekannter am Schönbusch. Ab September 2016 stand er als Co-Trainer an der Seite des damaligen Cheftrainers Jochen Seitz, beendete seine Trainertätigkeit bei den Weiß-Blauen gemeinsam mit Seitz im Sommer 2023. Der Kontakt zum Verein blieb bestehen.

„Ich freue mich, dass Gerry die beiden leidenschaftlich engagierten Trainer ab sofort unterstützt. Mit ihm kommt ein weiterer Viktorianer hinzu, was uns als Verein und der Mannschaft guttut“, wird Sportvorstand Felix Magath in der Vereinsmitteilung zitiert. Der A-Lizenz-Inhaber Mai wird im neu formierten Gespann als Co-Trainer fungieren. Daniel Soldevilla hat als Cheftrainer den sprichwörtlichen Hut auf, Jürgen Bleistein übernimmt ebenfalls als Co-Trainer die Aufgaben im Athletik- und Reha-Bereich.