Regionalliga Bayern LIVE: Schafft der TSV Buchbach gegen Vilzing die Trendwende?

Der TSV Buchbach empfängt am heutigen Freitagabend die DJK Vilzing und steht vor einem richtungsweisenden Duell. Wir berichten live aus der SMR-Arena.
Buchbach – Für den TSV Buchbach steht am heutigen Freitagabend eine richtungsweisende Begegnung an. Mit der DJK Vilzing wartet eine Mannschaft, die in der Tabelle nur zwei Punkte hinter dem TSV liegt. Für die Heimmanschaft ist ein Sieg also essentiell, um nicht wieder in den Abstiegskampf gezogen zu werden. Nach einer deutlichen Niederlage gegen Illertissen am vergangenen Spieltag ist Buchbach auf Wiedergutmachung aus.
Seit mittlerweile fünf Spielen wartet der TSV schon auf einen Sieg, die letzten drei Punkte gab es gegen Wacker Burghausen. Gegen die DJK VIlzing soll deshalb endlich die Trendwende her. Ihre Qualität haben die Hausherren mit einem starken Saisonstart ja bereits unter Beweis gestellt. 13 Punkte aus neun Spielen standen vor der letzten Sieglos-Serie bereits auf dem Buchbacher Konto.
Die DJK Vilzing konnte zuletzt wieder etwas Selbstvertrauen tanken. Gegen die SpVgg Bayreuth feierte Vilzing am vergangenen Spieltag einen knappen Sieg und konnte damit wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten einfahren. Mit lediglich vier Siegen aus zwölf Spielen ist der bisherige Saisonverlauf dennoch enttäuschend. Gegen den TSV Buchbach hat Vilzing nun die Chance, erstmals ein wenig Momentum aufzubauen.
Geling dem TSV Buchbach die Trendwende oder setzt die DJK Vilzing den sportlichen Aufschwung fort? Alles ist für ein spannendes Spiel in Buchbach bereitet. Anpfiff ist heute Abend um 19 Uhr. Wir berichten live aus der SMR-Arena. (Ferdinand Gehlen)