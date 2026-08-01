 2026-07-30T07:56:49.385Z

Livestream

Regionalliga Bayern im Livestream: Münchner Löwen-Premiere beim FC 05

2. Spieltag der Regionalliga Bayern: Der TSV 1860 München gibt sein Regionalliga-Comeback zu Gast beim Ex-Drittliga-Konkurrenten 1. FC Schweinfurt 05

von red · Heute, 13:50 Uhr · 0 Leser
Das sind die Teams der Regionalliga Bayern. BR24 Sport überträgt an jedem Spieltag mindestens eine Partie live.
Das sind die Teams der Regionalliga Bayern. BR24 Sport überträgt an jedem Spieltag mindestens eine Partie live. – Foto: BR24 Sport

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Eine neue Zeitrechnung beginnt beim TSV 1860 München. Zum Regionalliga-Re-Start gastiert die Elf von Alper Kayabunar gleich beim Ex- und Weiterhin-Ligakonkurrenten der 3. Liga, dem 1. FC Schweinfurt 05. Beide Drittliga-Absteiger treffen gleich an Spieltag zwei wieder aufeinander. Wir präsentieren euch dieses Schmankerl im BR24 Sport-Livestream. Der Stream und damit die Live-Übertragung startet - wie immer - fünf Minuten vor Anpfiff. Hier geht's zu unserer ausführlichen Berichterstattung über die Münchner Löwen. Und hier zum Liveticker der Partie.

Ein Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks.

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
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TSV 1860 München
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Zum ausführlichen FuPa-Liveticker der Partie gelangt ihr per Klick aufs Match.