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Livestream
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Regionalliga Bayern im Livestream: Münchner Löwen-Premiere beim FC 05
2. Spieltag der Regionalliga Bayern: Der TSV 1860 München gibt sein Regionalliga-Comeback zu Gast beim Ex-Drittliga-Konkurrenten 1. FC Schweinfurt 05
von red · Heute, 13:50 Uhr · 0 Leser
Das sind die Teams der Regionalliga Bayern. BR24 Sport überträgt an jedem Spieltag mindestens eine Partie live. – Foto: BR24 Sport
Eine neue Zeitrechnung beginnt beim TSV 1860 München. Zum Regionalliga-Re-Start gastiert die Elf von Alper Kayabunar gleich beim Ex- und Weiterhin-Ligakonkurrenten der 3. Liga, dem 1. FC Schweinfurt 05. Beide Drittliga-Absteiger treffen gleich an Spieltag zwei wieder aufeinander. Wir präsentieren euch dieses Schmankerl im BR24 Sport-Livestream. Der Stream und damit die Live-Übertragung startet - wie immer - fünf Minuten vor Anpfiff. Hier geht's zu unserer ausführlichen Berichterstattung über die Münchner Löwen. Und hier zum Liveticker der Partie.
Ein Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks.