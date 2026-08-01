Regionalliga Bayern im Livestream: Münchner Löwen-Premiere beim FC 05

Das sind die Teams der Regionalliga Bayern. BR24 Sport überträgt an jedem Spieltag mindestens eine Partie live. – Foto: BR24 Sport

Eine neue Zeitrechnung beginnt beim TSV 1860 München. Zum Regionalliga-Re-Start gastiert die Elf von Alper Kayabunar gleich beim Ex- und Weiterhin-Ligakonkurrenten der 3. Liga, dem 1. FC Schweinfurt 05. Beide Drittliga-Absteiger treffen gleich an Spieltag zwei wieder aufeinander. Wir präsentieren euch dieses Schmankerl im BR24 Sport-Livestream. Der Stream und damit die Live-Übertragung startet - wie immer - fünf Minuten vor Anpfiff. Hier geht's zu unserer ausführlichen Berichterstattung über die Münchner Löwen. Und hier zum Liveticker der Partie.