Die Amateure des FC Bayern empfangen in der Regionalliga den FC Memmingen. – Foto: Charly Becherer

In der Regionalliga Bayern empfängt die Bundesliga-Reserve des FC Bayern München den FC Memmingen. Außerdem will der TSV Buchbach den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2026 einfahren. Die Live-Ticker im Überblick.

Spiele am Freitag

Später Punkt für den FC Bayern II. In der Regionalliga Bayern empfing die Bundesliga-Reserve des FC den FC Memmingen. Die Gäste stellten die Bayern vor Probleme, konnten am Ende aber keine drei Punkte aus München entführen. In der Anfangsphase waren die Hausherren die spielbestimmte Mannschaft, wurden dann aber zweimal vom FCM überrumpelt. Nach etwas mehr als 30 Minuten entschied das Schiedsrichtergespann auf Elfmeter, Jakob Gräser verwandelte zur Führung für Memmingen (34.). Nur zwei Minuten später war es Fabian Lutz der sogar auf 2:0 aus Sicht der Gäste stellte (36.).

In den zweiten 45 Minuten kamen die kleinen Bayern noch einmal heran. Anton Heinz erzielte den Anschlusstreffer (62.). Lange passierte nichts mehr, bis ein letzter langer Ball von Bayern II zum Erfolg führte. Wieder war es Heinz, der zum 2:2-Ausgleichstreffer traf (96.) FC Bayern München II – FC Memmingen 2:2

FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba (59. Maximilian Schuhbauer), Julien Yanda, David Heindl, Robert Deziel Jr., Guido della Rovere, Kurt Rüger (59. Artur Degraf), Benno Schmitz, Mudaser Sadat, Bajung Darboe (59. Michael Scott), Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz

FC Memmingen: Dominik Dewein, Jakob Gräser, Maximilian Dolinski, David Bauer, Rufus Roth, Timo Schmidt, Luis Vetter (55. Kim-Bryan Paschek), Fabian Lutz, Constantin Kresin (62. Pascal Maier), David Günes (88. David Remiger), Philipp Kirsamer (74. Luan Fusaro) - Trainer: Matthias Günes

Schiedsrichter: Manuel Steigerwald (Gräfendorf) - Zuschauer: 840

Tore: 0:1 Jakob Gräser (34. Foulelfmeter), 0:2 Fabian Lutz (36.), 1:2 Anton Heinz (62. Foulelfmeter), 2:2 Anton Heinz (90.+6)





Der TSV Buchbach und das Unentschieden. Zuletzt spielte der TSV zweimal in Folge Remis, im Heimspiel gegen Bayreuth folgte das Dritte. Die beiden Mannschaften trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Die Partie startete perfekt für die Hausherren. Nach nur sechs Minuten gab es Elfmeter für Buchbach. Albano Gashi konnte die Einladung nicht nutzen und scheiterte an der Latte. Wenig später rächte sich die vergebene Chance und Davide Sekulovic traf zum 1:0 für Bayreuth (13.). Die Hausherren sollten aber noch eine zweite Chance aus elf Metern kriegen. Diesmal nahm sich Samed Bahar der Sache an und verwandelte zum 1:1-Ausgleich (27.). Es sollte nichts zählbares Folgen und so blieb es beim 1:1-Unentschieden. TSV Buchbach – SpVgg Bayreuth 1:1

TSV Buchbach: Ludwig Zech, Rocco Tavra (70. Benedikt Orth), Philipp Walter, Samed Bahar, Kevin Hingerl, Jonas Wieselsberger, Tobias Heiland (87. Alexander Mehring), Albano Gashi, Tobias Stoßberger, Andreas Hirtlreiter (74. Philipp Zimmerer), Romeo Ivelj (74. Sammy Ammari) - Co-Trainer: Johannes Klein - spielender Co-Trainer: Kevin Hingerl - Trainer: Marc Unterberger - Co-Trainer: Josef Harlander

SpVgg Bayreuth: Lucas Zahaczewski, Edwin Schwarz, Dennis Lippert, Alexander Seidel, Felix Schäffner, Angelo Brückner, Tino Lennerth (68. Leon Bucher), Davide Sekulovic, Jann George (68. Marco Zietsch), Patrick Scheder (79. Maximilian Weimer), Maximilian Fesser (77. Florian Markert) - Co-Trainer: Sebastian Köhler - Trainer: Lukas Kling - Co-Trainer: Sebastian Lattermann

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 558

Tore: 0:1 Davide Sekulovic (13.), 1:1 Samed Bahar (27. Foulelfmeter)

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