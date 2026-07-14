Regionalliga Bayern geht ins 15. Jahr: So sieht die Ewige Tabelle aus! Ingesamt 38 Teams kämpften seit der Gründung 2012 in der höchsten Amateurklasse im Freistaat um Punkte und Tore von Mathias Willmerdinger · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Die Bayern-Amateure - Otchi Wriedt lässt in dieser Szene Coach Holger Seitz hochleben - waren zuletzt 2029 Meister der Regionalliga Bayern. Die Ewige Tabelle führt der rote Nachwuchs souverän an. – Foto: Sven Leifer

In gut einer Woche ist es soweit: Die Regionalliga Bayern startet mit dem Eröffnungsspiel TSV Aubstadt gegen den 1. FC Schweinfurt 05 in die neue Saison - und damit in ihr 15. Jahr! Nach der Ligenreform fiel zur Saison 2012/13 der Startschuss für die bayerische Staffel. Ingesamt 38 Teams kämpften seither um Punkte und Tore in der "Champions League der Amateure", wie der BFV sein Premiumprodukt gerne nennt. Aus diesem Anlass werfen wir einen Blick auf die Ewige Tabelle der Regionalliga Bayern. Wer sind die Dinosaurier unter den Viertligateams?

1. FC Bayern München II 424 Spiele 792 Punkte

2. 1. FC Nürnberg II 449 Spiele 728 Punkte

3. FV Illertissen 449 Spiele 708 Punkte

4. TSV Buchbach 449 Spiele 627 Punkte

5. FC Augsburg II 449 Spiele 598 Punkte

6. SpVgg Greuther Fürth II 449 Spiele 564 Punkte

7. 1. FC Schweinfurt 05 375 Spiele 561 Punkte

8. SV Wacker Burghausen 375 Spiele 558 Punkte

9. SpVgg Bayreuth 337 Spiele 501 Punkte

10. FC Würzburger Kickers 248 Spiele 471 Punkte

11. FC Memmingen 374 Spiele 453 Punkte

12. Viktoria Aschaffenburg 345 Spiele 405 Punkte

13. SpVgg Unterhaching 178 Spiele 359 Punkte

14. FC Ingolstadt II 246 Spiele 354 Punkte

15. SV Schalding-Heining 304 Spiele 343 Punkte

16. TSV 1860 München II 176 Spiele 324 Punkte

17. TSV Aubstadt 203 Spiele 301 Punkte

18. VfB Eichstätt 206 Spiele 296 Punkte

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36. VfL Frohnlach 38 Spiele 35 Punkte

37. FC Amberg 34 Spiele 29 Punkte

38. FC Unterföhrung 36 Spiele 20 Punkte >>>Hier geht`s zur kompletten Ewigen Tabelle der Regionalliga Bayern!