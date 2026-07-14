Regionalliga Bayern geht ins 15. Jahr: So sieht die Ewige Tabelle aus!

In gut einer Woche ist es soweit: Die Regionalliga Bayern startet mit dem Eröffnungsspiel TSV Aubstadt gegen den 1. FC Schweinfurt 05 in die neue Saison - und damit in ihr 15. Jahr! Nach der Ligenreform fiel zur Saison 2012/13 der Startschuss für die bayerische Staffel. Ingesamt 38 Teams kämpften seither um Punkte und Tore in der "Champions League der Amateure", wie der BFV sein Premiumprodukt gerne nennt. Aus diesem Anlass werfen wir einen Blick auf die Ewige Tabelle der Regionalliga Bayern. Wer sind die Dinosaurier unter den Viertligateams?
1. FC Bayern München II 424 Spiele 792 Punkte
2. 1. FC Nürnberg II 449 Spiele 728 Punkte
3. FV Illertissen 449 Spiele 708 Punkte
4. TSV Buchbach 449 Spiele 627 Punkte
5. FC Augsburg II 449 Spiele 598 Punkte
6. SpVgg Greuther Fürth II 449 Spiele 564 Punkte
7. 1. FC Schweinfurt 05 375 Spiele 561 Punkte
8. SV Wacker Burghausen 375 Spiele 558 Punkte
9. SpVgg Bayreuth 337 Spiele 501 Punkte
10. FC Würzburger Kickers 248 Spiele 471 Punkte
11. FC Memmingen 374 Spiele 453 Punkte
12. Viktoria Aschaffenburg 345 Spiele 405 Punkte
13. SpVgg Unterhaching 178 Spiele 359 Punkte
14. FC Ingolstadt II 246 Spiele 354 Punkte
15. SV Schalding-Heining 304 Spiele 343 Punkte
16. TSV 1860 München II 176 Spiele 324 Punkte
17. TSV Aubstadt 203 Spiele 301 Punkte
18. VfB Eichstätt 206 Spiele 296 Punkte
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36. VfL Frohnlach 38 Spiele 35 Punkte
37. FC Amberg 34 Spiele 29 Punkte
38. FC Unterföhrung 36 Spiele 20 Punkte
>>>Hier geht`s zur kompletten Ewigen Tabelle der Regionalliga Bayern!
Unangefochten an der Spitze thronen die Bayern-Amateure mit aktuell 64 Punkten Vorsprung auf den amtierenden Meister 1. FC Nürnberg II! Der FCB-Nachwuchs, zweimaliger Champion der Regionalliga Bayern, war nach dem Aufstieg in die 3. Liga 2019 zwei Jahre nicht in der Regionalliga Bayern vertreten. Aufgrund der abgebrochenen Corona-Spielzeit 2019/21 "fehlt" in der Chronik der Bayern allerdings nur eine Saison.
Seit der Gründung immer mit dabei und damit kein Spiel verpasst haben der 1. FC Nürnberg II, der FV Illertissen, der TSV Buchbach, die SpVgg Greuther Fürth II und der FC Augsburg II - sie sind die Dinos der Regionalliga Bayern!