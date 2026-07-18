Regionalliga: Babelsberg mit Kantersieg im letzten Test

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 8. Minute in Führung. Amadeus Ebel erzielte das 0:1 und brachte Babelsberg früh auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel baute die Mannschaft ihren Vorsprung weiter aus. Ein Eigentor in der 49. Minute bedeutete das 0:2 und verschaffte den Gästen eine noch komfortablere Ausgangslage.

Babelsberg entscheidet die Partie

Nur wenige Minuten später legte der SV Babelsberg 03 nach. Samir Werbelow erhöhte in der 53. Minute auf 0:3 und sorgte damit für eine deutliche Führung. Zwar konnte Eintracht Braunschweig II durch Marvin Awuah in der 65. Minute auf 1:3 verkürzen, doch die Antwort der Babelsberger ließ nicht lange auf sich warten.

Deutlicher Schlusspunkt

Joshua Okpalaike stellte in der 69. Minute den alten Drei-Tore-Abstand wieder her und traf zum 1:4. Den Schlusspunkt setzte Ardahan Yilmaz, der in der 90. Minute den Treffer zum 1:5-Endstand erzielte. Damit unterstrich Babelsberg die Überlegenheit in diesem Testspiel und verabschiedete sich mit einem klaren Erfolg aus der Vorbereitung.