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Regionalliga: Babelsberg mit Kantersieg im letzten Test
Deutlicher Testspielerfolg vor dem Start in die Regionalliga-Saison für die Babelsberger
Der SV Babelsberg 03 hat die Generalprobe vor dem Start in die neue Saison der Regionalliga Nordost erfolgreich absolviert. Beim Oberligisten Eintracht Braunschweig II gewann die Mannschaft am heutigen Samstagnachmittag deutlich mit 5:1 und tankte damit Selbstvertrauen für das erste Punktspiel am kommenden Wochenende bei der BSG Chemie Leipzig.
Klarer Erfolg im Testspiel
Der SV Babelsberg 03 hat sein Testspiel gegen Eintracht Braunschweig II mit 5:1 gewonnen. Die Partie gegen den Vertreter aus der Oberliga Niedersachsen wurde am heutigen Samstag um 14 Uhr angepfiffen. Schiedsrichter der Begegnung war Leo Heckmann.
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 8. Minute in Führung. Amadeus Ebel erzielte das 0:1 und brachte Babelsberg früh auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel baute die Mannschaft ihren Vorsprung weiter aus. Ein Eigentor in der 49. Minute bedeutete das 0:2 und verschaffte den Gästen eine noch komfortablere Ausgangslage.
Babelsberg entscheidet die Partie
Nur wenige Minuten später legte der SV Babelsberg 03 nach. Samir Werbelow erhöhte in der 53. Minute auf 0:3 und sorgte damit für eine deutliche Führung. Zwar konnte Eintracht Braunschweig II durch Marvin Awuah in der 65. Minute auf 1:3 verkürzen, doch die Antwort der Babelsberger ließ nicht lange auf sich warten.
Deutlicher Schlusspunkt
Joshua Okpalaike stellte in der 69. Minute den alten Drei-Tore-Abstand wieder her und traf zum 1:4. Den Schlusspunkt setzte Ardahan Yilmaz, der in der 90. Minute den Treffer zum 1:5-Endstand erzielte. Damit unterstrich Babelsberg die Überlegenheit in diesem Testspiel und verabschiedete sich mit einem klaren Erfolg aus der Vorbereitung.
Nach dem überzeugenden Testspielerfolg richtet sich der Blick des SV Babelsberg 03 nun auf den Saisonstart in der Regionalliga Nordost. Am Sonntag, 26. Juli 2026, steht um 14 Uhr das erste Ligaspiel an. Dort gastiert man in Leipzig bei der BSG Chemie. Der 5:1‑Erfolg in Braunschweig sorgt dafür, dass Babelsberg – trotz der deutlichen Pleite im vorherigen Test – mit Rückenwind in die neue Spielzeit startet.