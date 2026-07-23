Regionalliga-Ausblick, stockende Reform: Klare Worte von Uwe Wolf Kurz vorm Saisonauftakt in der Regionalliga Bayern konnte FuPa ausführlich mit dem Kult-Coach sprechen von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Uwe Wolf, hier bei der Praxisdemo für die Fußballtrainer in Niederbayern in Deggendorf ist selten um ein klares Wort verlegen. – Foto: Privat

Er spielte in der Bundesliga für den 1. FC Nürnberg, ist der einzige deutsche Fußballer, der mexikanischer Meister wurde und coachte unter anderem auch den TSV 1860 München: Uwe Wolf, den Freunden der Regionalliga Bayern auch von seinen Stationen bei Wacker Burghausen und dem TSV Buchbach bekannt, ist eine Kultfigur - und für klare Worte bekannt.

FuPa hat sich mit ihm vor dem Saisonauftakt in der Regionalliga Bayern unterhalten können. Zunächst brennt dem 58-Jährigen aber ein anderes Thema auf der Zunge: Das blamable deutsche Abschneiden bei der vor wenigen Tagen zu Ende gegangen Weltmeisterschaft: "Das hatte mehr den Charakter eines Betriebsausflugs. So kann man kein WM-Turnier bestreiten", knurrt "El Lobo", ein Spitzname, der ihm in Mexiko verpasst wurde.



Die WM war aber zuletzt nicht die einzige Enttäuschung für Wolf. Dem TSV 1860 ist er seit seiner Zeit als Spieler und Trainer eng verbunden. Den Absturz in die Regionalliga muss auch er erst einmal verdauen. Was traut er den neuformierten Löwen in der kommenden Saison zu? "Sechzig hat mit Florian Niederlechner, Vitus Eicher oder Felix Weber gute Namen verpflichtet. Aber das heißt noch nichts. Das große Plus sind weiterhin die Fans, die nach wie vor zum Verein stehen und auch in der Regionalliga eine große Wucht entfalten werden. Mit dem ganzen Umfeld muss Sechzig eigentlich um die Meisterschaft spielen. Aber das wird alles andere als ein Selbstläufer. Für die anderen 18 Klubs werden die Spiele gegen 1860 die Saison-Highligts schlechthin werden. Dementsprechend werden sie sich reinschmeißen. Trotzdem gehe ich davon aus, dass Sechzig vorne dabei sein wird."









Neben den Löwen hat Wolf in erster Linie zwei andere Teams in Sachen Titel auf dem Zettel: "Ich traue Schweinfurt 05 eine gute Rolle zu, außerdem glaube ich, dass auch der 1. FC Nürnberg II wieder ganz vorne zu finden sein wird. Bei der Profireserve des Clubs gibt`s zwar wie üblich viele Wechsel, aber Trainer Andy Wolf leistet da hervorragende Arbeit. Die werden wieder vorne dabei sein."





Emotional, leidenschaftlich: Uwe Wolf lebt den Fußball. Hier in seiner Zeit als Coach des SV Wacker Burghausen. – Foto: Michael Buchholz