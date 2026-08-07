Regionalliga-Auftakt bei einem Etablierten Regionalliga Südwest +++ Der VfR Mannheim ist beim FSV Frankfurt zu Gast von red. · Gestern, 16:00 Uhr · 0 Leser

Marcel Abele (vorne) und sein VfR Mannheim steigen am Samstag beim FSV Frankfurt in die Regionalliga ein. – Foto: Michael Buchholz

Seit acht Jahren ist der FSV Frankfurt ein fester Bestandteil der Regionalliga Südwest. Das will der VfR Mannheim auch werden und darf zu seiner Premiere nach dem Aufstieg am Samstag bei den Hessen in die Spielzeit 2026/27 starten. Anpfiff im PSD-Bank-Stadion ist um 14 Uhr.

Im Kader der Rasenspieler ist nach dem Aufstieg einiges neu. Zehn Abgängen stehen vierzehn Neuzugänge gegenüber. Cheftrainer Marcel Abele und sein Team mussten einen mittelgroßen Umbruch gestalten. Rein qualitativ scheint die Mannschaft aber fraglos stärker besetzt zu sein und damit gerüstet für die reihenweise anspruchsvollen Aufgaben in einer Liga, die mit etlichen Profimannschaften bestückt ist. Längst eingelebt hat sich Mario Vrančić. "Es macht großen Spaß in diesem Verein zu arbeiten", sagt der neue Sportdirektor und ergänzt nach seinen ersten Erfahrungen in der neuen Position, "für mich ist das natürlich Neuland in meiner ersten Station als Sportdirektor." Der 37-Jährige verfügt über eine beeindruckende sportliche Vita. In England lief er für Norwich City 20 Mal in der Premier League auf, sein Profidebüt feierte er unter keinem geringerem als Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp 2006 mit Mainz 05 beim FC Bayern München.

Mit dem VfR will er sich in der Regionalliga schnell etablieren, dabei wird der Auftakt direkt einen Vorgeschmack auf die vierthöchste Spielklasse liefern. "Der FSV Frankfurt ist zum Start ein Top-Gegner, der gefühlt schon ewig in der Regionalliga spielt", sagt Vrančić, der Optimismus ausstrahlt, "die Jungs haben unter Marcel (Red.: Abele, VfR-Cheftrainer) hart gearbeitet in der Vorbereitung und das gilt es nun auf den Platz zu bekommen." Nicht mehr im Trainerstab dabei ist Timo Staffeldt. "Er war vor zwei Jahren mein Wunschkandidat und engster Vertrauter, bei ihm ist der zeitliche Aspekt jedoch entscheidend für seinen Rückzug gewesen", verrät Abele. Für alle im Team hinter dem Team gilt – es ist niemand in Vollzeit darunter. "Wir haben uns sportlich schneller entwickelt als das ganze Drumherum, das der Verein nun stemmen muss", weiß Abele, dass die neue Liga infrastrukturell einige größere Aufgaben breithält, "es ist ein Riesen-Schritt für alle von uns."