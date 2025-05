Regionalliga-Aufstieg: SSVg Velbert dank Schützenhilfe auf Kurs

Blitztreffer des ETB SW Essen

Am Freitagabend erledigte die SSVg Velbert ihre Hausaufgaben souverän, denn das 2:0 gegen den SCU bescherte dem Regionalliga-Absteiger zumindest bis Sonntag die Tabellenführung. Der Blick richtete sich deshalb an den Essener Uhlenkrug, wo das Topspiel zwischen dem ETB und Schonnebeck stattfand. Die Ausgangslage war klar: Gewinnt Schonnebeck, hätten die "Schwalben" alles in der eigenen Hand, doch es kam anders.

Schon nach zwölf Sekunden (!) schockte Umut Yildiz die Hinter-Mannschaft der Gäste, die alles andere als wach wirkte. Schonnebeck kam einen hohen Ball nicht verteidigt, der Stürmer schoss das vor 2.378 Zuschauern das vielleicht schnellste Tor der Oberliga-Saison (1.). Vor dem Seitenwechsel glich Arne Wessels, der nach Verletzung in das Aufgebot der SpVg zurückkehrte, sehenswert aus: Der baldige BVB-Stürmer traf aus der Distanz zum 1:1 (34.).

SSVg Velbert kann aus eigener Kraft aufsteigen

Wessels und sein kongenialer Partner Conor Tönnies hatten in der Folge Pech, das sah im eigenen Strafraum ähnlich aus: Schonnebeck bekam eine Ecke nicht verteidigt. Robin Urban setzte sich beherzt durch und traf zur erneuten Führung (59.). Zum Beginn der Schlussphase ging eine Abseitsfalle der Gäste schief, weshalb Yildiz erneut jubelte (70.). Das Fehlen von Kapitän und Abwehrchef Matthias Bloch war deutlich zu spüren, auch bei der Entscheidung: Wieder hebelte ein Pass die Defensive aus, Nico Lucas blieb cool und traf zum 4:1-Endstand (77.).

Dabei blieb es trotz Bemühungen der Schonnebecker auch. Die Elf von Dirk Tönnies verliert zum bittersten Zeitpunkt die Tabellenführung und rutscht gemeinsam mit dem ETB auf Rang zwei (jeweils 69 Punkte). Der ETB muss in Homberg gewinnen, Schonnebeck daheim gegen den SV Sonsbeck und darauf hoffen, dass die Sportfreunde Baumberg mindestens einen Punkt gegen Velbert am 1. Juni holen. Wäre das der Fall, ginge es in eine Aufstiegsrelegation mit drei Teams! Nur wenn Velbert in Baumberg verliert, kann ein Team aus Essen am letzten Spieltag direkt aufsteigen. Bei einem Sieg der Bergischen steigt die SSVg Velbert nach nur einem Jahr wieder in die Regionalliga auf.

Update: Der SC St. Tönis, der später angefangen hatte, verlor daheim überraschend mit 4:5 gegen den SV Biemenhorst. Damit verabschiedet sich die Mannschaft von Bekim Kastrati nach einer tollen Saison aus dem Aufstiegsrennen!