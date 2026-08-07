Regionalliga-Aufstieg als Ziel: „Wir machen uns nicht mehr Druck“ Oberliga: Präsident Norbert Philipp hat den Aufstieg als Ziel des KFC Uerdingen ausgegeben. Trainer Julian Stöhr sieht darin keinen zusätzlichen Druck - sondern den nächsten realistischen Schritt. von André Nückel · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Ist guter Dinge: Julian Stöhr, Trainer des KFC Uerdingen. – Foto: Markus Becker

Der KFC Uerdingen startet mit klaren Erwartungen in die neue Saison der Oberliga Niederrhein: In der FuPa-Umfrage wurde der Ex-Bundesligist von den Usern als Top-Favorit auf die Meisterschaft und damit auf die Regionalliga gesehen. Auch intern ist die Richtung klar: Präsident Norbert Philipp hat den Aufstieg als Ziel ausgegeben. >>> Folge dem WhatsApp-Channel des KFC Uerdingen

Für Trainer Julian Stöhr ändert diese öffentliche Aussage allerdings nichts an der täglichen Arbeit. Im vereinseigenen Podcast Burgfunk 05 sagte er auf die Frage, ob sich durch diese Zielsetzung etwas verändere schlicht: „Nö, ändert sich nicht.“ Stöhr verweist auf den Weg, der bereits vor der vergangenen Saison angelegt worden sei. Damals sei es zunächst darum gegangen, in der Liga anzukommen und im Bereich der Plätze eins bis sechs zu landen. Im zweiten Jahr sollte dann die Spitze angegriffen werden. „Dementsprechend sind wir wieder beim Thema Realismus“, meinte Stöhr. „Das hat im ersten Jahr zugetroffen.“

„Ein Tacken ärgerlich“ Morgen, 15:00 Uhr SV Rosellen SV Rosellen KFC Uerdingen KFC Uerdingen 15:00 live PUSH Ganz ausblenden will Stöhr die verpasste Chance der Vorsaison aber nicht. Es habe Stimmen gegeben, die schon im ersten Jahr den Aufstieg erwartet hätten. Dass die Liga in der vergangenen Saison möglicherweise schwächer gewesen sei als sonst, ließ der Trainer ebenfalls gelten. „Das stimmt schon. Deswegen ist es vielleicht einen Tacken ärgerlich, dass man es nicht geschafft hat.“ Grundsätzlich fällt sein Rückblick dennoch positiv aus. „Aber ich bin jetzt gar nicht so enttäuscht. Dennoch haben wir eine gute Arbeit geleistet“, analysierte Stöhr. Nun beginnt aber das zweite Jahr dieses Plans - und damit auch die Phase, in der Uerdingen ganz oben angreifen will. Stöhr wusste nach eigener Aussage, was auf ihn zukommt, falls der Aufstieg im ersten Jahr nicht gelingt. „Deswegen wusste ich, was im zweiten Jahr auf mich zukommt, wenn es im ersten Jahr nicht klappt.“ „Wir haben einfach Bock auf die Saison“

Sa., 15.08.2026, 16:00 Uhr Holzheimer SG Holzheim KFC Uerdingen KFC Uerdingen 16:00 PUSH