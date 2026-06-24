Regionalliga-Aufsteiger wechselt in die Westfalenliga zu RW Ahlen

– Foto: RW Ahlen

Mit Tirgil gewinnt Rot Weiss Ahlen einen jungen, entwicklungsfähigen Defensivspieler, der trotz seines Alters bereits Erfahrungen im Seniorenfußball sammeln konnte. In der vergangenen Saison gehörte er zum Kader der erfolgreichen Rhyneraner Mannschaft und kam in der Oberliga Westfalen sowie im Westfalenpokal auf insgesamt 22 Pflichtspieleinsätze. Der gebürtige Hammer durchlief die Nachwuchsabteilung der Hammer SpVg und des SV Westfalia Rhynern und schaffte dort den Sprung aus der U19 in den Seniorenbereich. In seiner ersten Spielzeit hatte er acht Einsätze in der Rhyneraner Oberliga-Mannschaft gesammelt. Nun soll für den 21-jährigen Innenverteidiger der nächste Schritt seiner Laufbahn in der Westfalenliga erfolgen.

Mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Ausbildung und seiner Bereitschaft,

Verantwortung zu übernehmen, passt Tirgil in das Anforderungsprofil, das Cheftrainer und Sportlicher Leiter Engin Yavuzaslan für die kommende Mannschaft definiert hat: „Semih ist ein Spieler, den ich bereits seit längerer Zeit kenne und dessen Entwicklung ich aufmerksam

verfolgt habe. Er bringt eine gute Ausbildung mit, hat trotz seines jungen Alters bereits Oberliga-Erfahrungen im Seniorenbereich gesammelt und besitzt noch großes Entwicklungspotenzial. In unseren Gesprächen hat man schnell gespürt, dass er Lust auf die Aufgabe bei Rot Weiss Ahlen hat und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Genau solche Spieler wollen wir für unseren Weg gewinnen."