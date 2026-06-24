Regionalliga-Aufsteiger wechselt in die Westfalenliga zu RW Ahlen

Rot Weiss Ahlen treibt die Kaderplanung für die kommende Westfalenliga-Saison weiter voran und präsentiert den nächsten Neuzugang: Innenverteidiger Semih Tirgil wechselt vom frisch gebackenen Oberliga-Meister SV Westfalia Rhynern an die Werse. Der 21-Jährige hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.
Mit Tirgil gewinnt Rot Weiss Ahlen einen jungen, entwicklungsfähigen Defensivspieler, der trotz seines Alters bereits Erfahrungen im Seniorenfußball sammeln konnte. In der vergangenen Saison gehörte er zum Kader der erfolgreichen Rhyneraner Mannschaft und kam in der Oberliga Westfalen sowie im Westfalenpokal auf insgesamt 22 Pflichtspieleinsätze. Der gebürtige Hammer durchlief die Nachwuchsabteilung der Hammer SpVg und des SV Westfalia Rhynern und schaffte dort den Sprung aus der U19 in den Seniorenbereich. In seiner ersten Spielzeit hatte er acht Einsätze in der Rhyneraner Oberliga-Mannschaft gesammelt. Nun soll für den 21-jährigen Innenverteidiger der nächste Schritt seiner Laufbahn in der Westfalenliga erfolgen.
Mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Ausbildung und seiner Bereitschaft,
Verantwortung zu übernehmen, passt Tirgil in das Anforderungsprofil, das Cheftrainer und Sportlicher Leiter Engin Yavuzaslan für die kommende Mannschaft definiert hat: „Semih ist ein Spieler, den ich bereits seit längerer Zeit kenne und dessen Entwicklung ich aufmerksam
verfolgt habe. Er bringt eine gute Ausbildung mit, hat trotz seines jungen Alters bereits Oberliga-Erfahrungen im Seniorenbereich gesammelt und besitzt noch großes Entwicklungspotenzial. In unseren Gesprächen hat man schnell gespürt, dass er Lust auf die Aufgabe bei Rot Weiss Ahlen hat und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Genau solche Spieler wollen wir für unseren Weg gewinnen."
Auch Tirgil blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe an der Werse: „Ich freue
mich sehr, künftig das Trikot von Rot Weiss Ahlen zu tragen. Die Gespräche mit Engin waren von Anfang an sehr offen und überzeugend. Für mich war schnell klar, dass ich Teil dieses Neustarts sein möchte. Rot Weiss Ahlen ist trotz der aktuellen Situation ein großer Verein mit viel Tradition und einer enormen Strahlkraft. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind und den Verein wieder nach vorne bringen."