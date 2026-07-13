Regionalliga-Aufsteiger VfB Hilden zeigt starke Reaktion auf das 2:7

Hilden im Fokus. – Foto: Markus Becker

Der VfB 03 Hilden fiebert seiner ersten Saison in der Regionalliga West entgegen. Die soll nach dem Oberliga-Titel in der abgelaufenen Spielzeit den nächsten Höhepunkt in der Historie des Hildener Traditionsklubs bilden. Allerdings ist jetzt die Zielsetzung eine ganz andere: Statt wie in der Vorsaison auf den Aufstieg richtet sich der Fokus nun ganz und gar auf den Klassenerhalt - der würde das „Abenteuer Regionalliga“ für den VfB 03 abrunden. Doch bis dahin ist noch ein weiter Weg.

34 Spieltage muss die Mannschaft des Cheftrainerduos Toni Molina und Philipp Schütz in den nächsten zehn Monaten absolvieren. Nun veröffentlichte der Westdeutsche Fußballverband die Spielwochenenden und die jeweiligen Paarungen. Die zeitgenauen Termine gibt der Verband bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Spieltag bekannt. In der Regel steigen die Partien samstags, Anpfiff ist dann um 14 Uhr. Allerdings setzt der WDFV die Termine oft individuell an, unter anderem mit Blick auf die Einordnung als Hochsicherheitsspiel. Daher kann der Beginn auch freitagabends zwischen 19 und 20 Uhr liegen oder sonntags um 14 Uhr. Damit verteilen sich die Begegnungen oftmals über das ganze Wochenende.

„Eine Mannschaft, die andere Ambitionen hat als wir und sich in den vergangenen Jahren in der Regionalliga etabliert hat. Sportlich ist das eine sehr spannende Aufgabe für uns, deswegen sind wir zufrieden“, stellt Schütz fest. Mit einem Lächeln fügt der Trainer des VfB 03 hinzu: „Für uns ist jeder Gegner attraktiv und eine Herausforderung. Die ersten vier Heimspiele sind alle interessant und werden uns einiges abverlangen.“

Zum Auftaktspiel der kommenden Saison empfängt der letztjährige Tabellenneunte Bonner SC am 31. Juli um 19 Uhr den Vizemeister Rot-Weiß Oberhausen. Derweil starten die Fußballer des VfB 03 gegen den 1. FC Bocholt, der im Sommer 2022 den Sprung in die Regionalliga schaffte und zuvor in der Oberliga mit den Hildenern die Kräfte maß.

Noch aber liegt die ganze Konzentration auf der Vorbereitung und den Testspielen. Da gab es am Samstag den ersten Rückschlag, denn die Partie beim letztjährigen Oberliga-Rivalen FC Büderich ging glatt mit 2:7 verloren.

„Büderich hatte gute Umschaltmomente“, kommentiert Schütz das deutliche Ergebnis und erklärt: „Uns ist schon klar, dass das Ergebnis in der Außendarstellung für einen Regionalligisten katastrophal aussieht, aber wir wissen es richtig einzuordnen. Wir wissen um unseren Kader und welche Qualität wir nicht dabei hatten.“

Zur Pause lagen die Hildener deutlich mit 0:5 zurück. „Wir sind mit zwei guten Chancen gestartet, haben dann aber einiges nicht gut gemacht im Defensivverhalten, unter anderem im Eins-gegen-eins auf den Außenbahnen. Und die Büdericher machen aus ihren ersten drei Chancen drei Tore. Letztlich war das ein gebrauchter Tag für uns“, analysiert Schütz.

Zugleich erläutert er: „Bei uns haben einige Spieler gefehlt. Das haben wir bewusst gemacht, weil wir bei diesen Temperaturen die Akteure nicht über zwei Tage in die volle Belastung schicken wollten. Deshalb haben wir mit Blick auf die Partie gegen 1. Spvg Solingen-Wald 03 zwei Mannschaften gebildet, zumal wir allen Spielern im Kader die Möglichkeit geben wollen, sich über die Vorbereitung zu empfehlen.“

Viele junge Spieler in der Startelf

Nicht mit von der Partie waren in Büderich deshalb Maximilian Wagener, Pascal Weber, Phil Zimmermann, Arton Tolaj und Lukas Lier. Als Beispiel für die vollkommen neue Aufstellung sei die Abwehr mit Leon Prokshi, Zugang Linus Ansumana, Nils Gatzke und einem Probespieler genannt, dessen Name Schütz nicht verraten wollte.

Auf der Sechserposition agierten Zugang Armin Deljkovic und U19-Akteur Tristan Lanske. Dazu standen Egzon Zendeli, Emmanuel Yeboah und mit Shadrak Dombe ein überraschender Rückkehrer in der Anfangsformation.

Dombe hatte sich im vergangenen Sommer aus privaten Gründen in Richtung Schweiz verabschiedet. Inzwischen kehrte er wieder zurück. „Shadrak hat ja schon in den letzten zwei, drei Wochen der vergangenen Saison wieder bei uns mittrainiert und möchte sich jetzt über die Vorbereitung wieder empfehlen“, berichtet Schütz.

Zur Pause wechselte der VfB 03 mit Nick Sangl, Len Heinson und Etienne Feese mehr Erfahrung ein. „Die Jungs haben es in der ersten Halbzeit nicht schlecht gemacht, außerdem war in der letzten Woche die Intensität im Training sehr hoch, das darf man nicht vergessen. Später ist es dann aber besser geworden - auch das ist eine Erkenntnis. Die zweite Halbzeit haben wir zumindest 2:2 gespielt.“

Entsprechend versöhnlich lautet das Fazit von Schütz: „Man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Solche Ergebnisse möchte man nicht, aber sie gehören in der Vorbereitung dazu. Wir hatten eine brutal junge Truppe auf dem Platz, deshalb muss man schon mal damit leben. Ich habe aber auch Verständnis dafür, wenn jemand das blanke Ergebnis liest und aufschreckt.“