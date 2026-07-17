Regionalliga-Aufsteiger verpflichtet Torwart vom 1. FC Magdeburg

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Der RSV Eintracht 1949 stellt die Weichen für die anstehende Spielzeit 2026/2027 in der Regionalliga Nordost und verstärkt sich auf der Torhüterposition. Mit dem 20-jährigen Felix Güldner wechselt ein talentierter und im Nachwuchsleistungszentrum hervorragend ausgebildeter Schlussmann nach Stahnsdorf auf die Zille. Genau eine Woche vor dem mit Spannung erwarteten Saisonauftakt gewinnt der Kader des Aufsteigers damit weiter an wichtiger Qualität und Tiefe.

Mit Vorfreude vermeldet der RSV Eintracht 1949 die Verpflichtung von Felix Güldner für das Torwartteam. Der 20-jährige Keeper wechselt aus der U23-Mannschaft des 1. FC Magdeburg zum RSV. Der junge Schlussmann bringt wertvolle Erfahrungen aus dem ambitionierten Junioren- und Männerbereich mit und soll die Defensive des Aufsteigers für die bevorstehenden Herausforderungen in der Regionalliga Nordost entscheidend verstärken.

Ausbildung in Erfurt und Magdeburg

Seine fußballerische Laufbahn begann im größeren Rahmen im Sommer 2021, als Güldner aus dem Nachwuchs von Rot-Weiß Erfurt in das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des 1. FC Magdeburg wechselte. Dort durchlief er erfolgreich die spielstarke B- und A-Jugend-Bundesliga. In der Saison 2023/2024 verbuchte er ein Spiel für den 1. FC Magdeburg II in der NOFV-Oberliga Süd und fünf Einsätze für die U19 in der Regionalliga Nordost. In der darauffolgenden Spielzeit 2024/2025 folgten ein weiteres Oberliga-Spiel für die zweite Mannschaft sowie elf Einsätze in der U19-DFB-Nachwuchsliga.

Erste Erfahrungen im Männerbereich

Im Frühjahr 2025 stand Güldner in weiteren elf Partien für die Magdeburger U19 in der DFB-Nachwuchsliga (Gruppe B) auf dem Platz. In der vergangenen Saison 2025/2026 sammelte er schließlich wichtige Erfahrungen im Männerbereich in der Regionalliga Nordost, wo er ein Spiel für den 1. FC Magdeburg II bestritt.

Der Countdown zum Saisonauftakt läuft

Die Verpflichtung des jungen Torhüters erfolgt zu einem hochemotionalen und sportlich bedeutsamen Zeitpunkt, denn der Countdown für den Aufsteiger läuft unaufhaltsam. In einer Woche schlägt für den RSV Eintracht 1949 die Stunde der Wahrheit in der Regionalliga Nordost. Am Samstag, dem 25. Juli 2026, gastiert die Mannschaft um 14 Uhr zum ersten, richtungsweisenden Saisonspiel beim BFC Preussen, um die ersten Punkte der neuen Spielzeit zu erkämpfen.