Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert startet mit viel Mut in die Liga

Im Großen und Ganzen kann die SSVg Velbert mit der Testspielphase durchaus zufrieden sein. Bei der 0:3-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf setzte es erst kurz vor Schluss zwei späte Tore. Die erste Prüfung in der vierthöchsten Spielklasse hat es dafür auch direkt in sich.

Gelungener Test gegen die Fortuna

Gegen den klar favorisierten Zweitligisten Fortuna Düsseldorf machten es die Velberter über weite Stracken mehr als ordentlich, nach dem ersten Rückschlag durch Hamza Anhari nach einer knappen Viertelstunde war die SSVg voll im Spiel, nahm das Kräftemessen mit der Fortuna an. Erst die Treffer von Christian Rasmussen und Jona Niemiec kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit trübten den grundsätzlich positiven Eindruck der Generalprobe: "Wir hatten gute Umschaltmomente und Torchancen. Am Ende haben uns ein paar Zentimeter gefehlt. Die Druckphase in der zweiten Halbzeit hat mir besonders gefallen. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem, was wir gezeigt haben", wird Trainer Ismail Jaroui im RevierSport zitiert.