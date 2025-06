Regionalliga-Aufsteiger schnappt sich Oberliga-Talent

Die SG Sonnenhof Großaspach hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der Regionalliga Südwest zu vermelden. Vom 1.FC Normannia Gmünd wechselt Luca Molinari nach Aspach und hat bei der SG einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Der 22-jährige Außenbahnspieler verbrachte seine komplette fußballerische Laufbahn bei der Normannia und bringt es auf insgesamt 125 Pflichtspiele, in denen der Deutsch-Italiener 31 Tore erzielte, sowie sieben weitere Treffer vorbereitete.

__________________________________________________________________________________________________

Vorstand Sport, Michael Ferber: „Wir freuen uns, dass sich Luca für den Wechsel nach Aspach entschieden hat. Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der voll in unser Anforderungsprofil passt und genau die Attribute mitbringt, auf die wir hier setzen. Er kommt aus der Region, hat sich über einen längeren Zeitraum in der Oberliga mit starken Leistungen in den Vordergrund gespielt und möchte nun den nächsten Schritt machen.“